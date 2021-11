Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : cession de bureaux vacants à Corbeil-Essonnes information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession à la Foncière de Transformation Immobilière, filiale du groupe Action Logement, d'un ensemble immobilier de bureaux vacant de près de 7.000 m² situé à Corbeil-Essonnes, en Ile-de-France. Parallèlement, la FTI signera une promesse de bail à construction avec SEQENS, qui réalisera en maitrise d'ouvrage directe la transformation de cet immeuble de bureaux en une résidence étudiante sociale et intermédiaire. C'est ainsi que dans les prochains mois une résidence étudiante sociale de 108 chambres et 23 logements locatifs intermédiaires seront réalisés au travers d'une réhabilitation lourde du site existant exécutée en maitrise d'ouvrage directe par le bailleur.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris +0.67%