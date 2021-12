Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : cession de bureaux à Courbevoie information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession, au Groupe Villa, d'un immeuble de bureaux vides de 2 070m² et 38 emplacements de parking en sous-sol situé à Courbevoie. ' Cette opération constitue une nouvelle étape dans la finalisation du programme de cessions, exécuté depuis son lancement au premier semestre 2019, et traduit la volonté de la Société de la Tour Eiffel de renforcer son patrimoine sur ses actifs tertiaires ' indique le groupe.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -1.03%