Tour Eiffel : cession de 3 400 m2 de bureaux à Novaxia One

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession à Novaxia One, fonds géré par Novaxia Investissement, de deux bâtiments de bureaux vacants, totalisant 3 400 m² à Saint-Germain-en-Laye. ' Avec cette nouvelle transaction nous approchons de la fin du plan de cession d'actifs amorcé en 2019 par la Société de la Tour Eiffel. ' a déclaré Christel Zordan, Directrice Générale.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -1.38%