Tour Eiffel : cession d'un portefeuille en Espagne

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession de son portefeuille logistique espagnol à un fonds d'investissement international. ' Cette opération, qui représente l'unique exposition de la Société de la Tour Eiffel à l'étranger, permet au groupe de poursuivre son recentrage annoncé début 2019 ' indique le groupe. Le parc logistique de Sant Feliu, composé de 3 plateformes et d'une réserve foncière, représente une surface totale construite de plus de 25 000 m2. ' Par cette stratégie, la Société de la Tour Eiffel entend renforcer sa structure financière et réaffirmer son positionnement d'acteur de référence dans l'immobilier tertiaire ' a déclaréThomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

