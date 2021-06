Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : cession d'actif à Chaville Cercle Finance • 16/06/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan de cessions d'actifs débuté mi-2019, la Société de la Tour Eiffel annonce la cession au Groupe Villa, d'un actif non stratégique situé à Chaville (Hauts-de-Seine), portant sur 10.630 m² de bureaux dont 660 m² de commerces en pied d'immeuble. 'Dans ce contexte sanitaire et économique difficile, la société fait preuve de résilience en maintenant sa dynamique opérationnelle et ses projets en poursuivant son recentrage sur l'immobilier de bureaux', commente Bruno Meyer, son directeur général délégué.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -1.95%