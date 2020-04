Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : ajustement à la baisse du dividende Cercle Finance • 14/04/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - La Société de La Tour Eiffel annonce ce soir un ajustement à la baisse du montant de son dividende, à 2 euros par action, contre 2,25 euros comme annoncé lors de la publication des résultats annuels. La distribution du dividende interviendra le 15 juin, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 27 mai. 'Dans la continuité des actions déjà annoncées pour soutenir les entreprises fragilisées et plus globalement l'économie, la Société de La Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, répond à l'appel des pouvoirs publics français en proposant un ajustement à la baisse du montant de la distribution de son dividende', explique le groupe.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -1.35%