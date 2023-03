Tour Eiffel: affiche un résultat net consolidé à 4ME en 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 09:33

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de la Société de la Tour Eiffel, réuni le 09 mars 2023, a arrêté les comptes annuels et consolidés clos au 31 décembre 2022.



Le résultat net consolidé est de 4,0 ME (vs. 2,8 ME) ; le résultat EPRA par action s'affiche à 1,9 E (vs. 1,6 E). Le cash-flow courant par action est à 1,8 E (vs. 1,7 E).



En 2022, 99 % des loyers ont été collectés et 13,8 ME de baux ont été signés, dont 7,7 ME de nouveaux baux. A périmètre constant, la valeur du patrimoine est en légère baisse de 1,8 % à 1,79 MdE. Surtout, le taux d'occupation EPRA s'affiche à 78,1 % (vs. 75,6 %).



Le résultat d'exploitation courant ressort à 53,6 ME (vs. 51,4 ME).



Les frais financiers s'élèvent à 13,9 ME (vs. 15,5 ME), reflétant l'effet favorable des couvertures de taux et des remboursements anticipés d'emprunts.



' La transformation du portefeuille s'accompagne d'une phase de transition nécessaire avant de faire bénéficier les actionnaires de ce nouveau modèle ', souligne Christel Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel.



Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires un dividende de 0,75 E.