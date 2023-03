Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel: acquisition d'un hôtel particulier à Paris information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce l'acquisition auprès de Foncière Renaissance d'un immeuble indépendant de 1 325 m² dans le 9ème arrondissement de Paris.



Cet hôtel particulier du 17ème siècle est intégralement loué au travers d'un bail long terme à Morning Coworking, acteur majeur du coworking disposant déjà d'une quarantaine d'implantations à Paris et Neuilly-sur-Seine.



' Cette opération illustre notre volonté qui vise à améliorer en permanence la qualité de notre patrimoine, comme indiqué dans notre feuille de route. Elle concrétise la réorientation de notre portefeuille vers des actifs sécurisés situés au coeur de zones urbaines, et attractifs pour nos locataires et leurs talents. ' déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.





