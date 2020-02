Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour Eiffel : a cédé un portefeuille de cinq immeubles Cercle Finance • 06/02/2020 à 18:40









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du recentrage stratégique de son patrimoine, la Société de la Tour Eiffel réalise la vente d'un portefeuille de cinq immeubles. La cession a été réalisé auprès de à la société globale d'investissement, de développement et de gestion d'actifs immobiliers Round Hill Capital. Cette vente concerne trois centres de tri et bureaux d'accompagnement et une plateforme de messagerie et logistique comprenant 2 immeubles, d'une surface totale de 28 160 m2. ' Cette nouvelle opération, s'inscrit dans l'exécution annoncée de notre plan de cessions d'actifs de 190 ME qui vise à renforcer notre structure financière et réaffirmer notre positionnement d'acteur de référence dans l'immobilier tertiaire ' a déclaré Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

Valeurs associées TOUR EIFFEL Euronext Paris -0.51%