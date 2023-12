Tour de vis de Pékin : repli en vue à Wall Street pour le secteur des jeux vidéo

(AOF) - Les titres des éditeurs américains de jeux vidéo sont attendus en baisse à Wall Street alors que les autorités chinoises continuent de serrer la vis au secteur. Pékin a publié un projet de réglementation pour les jeux en ligne qui comprend des restrictions sur les incitations à jouer ou à dépenser plus en ligne, rapporte le Wall Street Journal. A la Bourse de Hong-Kong, l’action Tencent a chuté de plus de 12%. Les autorités chinoises se sont lancées ces dernières années dans une campagne visant à limiter le temps consacré par les chinois aux jeux vidéo.

