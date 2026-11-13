Tour d'horizon du crédit privé : les prêteurs se regroupent et cherchent à gagner en envergure alors que la pression sur les résultats s'accentue

Un nouveau projet de fusion entre des prêteurs privés cotés en bourse a remis la consolidation à l'ordre du jour cette semaine, alors que les résultats trimestriels ont mis en évidence les pressions sur les bénéfices et la baisse de la valeur des actifs de certaines sociétés de développement d'entreprises.

BCP Investment Corporation BCIC.O , une filiale de BC Partners, a conclu un accord en vue d’acquérir Investcorp Credit Management BDC ICMB.O dans le cadre d’une opération valorisant la société cible à 90 % de sa valeur nette d’inventaire ajustée.

Cette opération reflète la volonté des petits prêteurs de gagner en envergure, de réduire leurs coûts et d’améliorer leur accès au financement.

L'accord, annoncé mercredi, a fait grimper le cours de l'action Investcorp d'environ 71 % à la clôture de jeudi, tandis que celui de BCP a chuté d'environ 15,5 %.

Il intervient un peu plus de deux semaines après qu’Ares Capital, la plus grande société de développement des entreprises (BDC) cotée en bourse, a accepté d’acquérir MidCap Financial Investment Corporation, affiliée à Apollo, dans le cadre d’une opération en actions et en numéraire d’une valeur d’entreprise d’environ 2,6 milliards de dollars.

Ces opérations témoignent d’une consolidation croissante parmi les BDC cotées, qui accordent principalement des prêts à des entreprises privées de taille moyenne et permettent aux investisseurs des marchés publics d’accéder au crédit privé.

Plusieurs d’entre elles se négocient avec des décotes importantes par rapport à leur valeur nette d’inventaire déclarée, ce qui reflète les inquiétudes concernant la qualité du crédit, les bénéfices et la valorisation de prêts qui changent rarement de mains.

Les fusions peuvent permettre de réduire les coûts et d’améliorer le financement, à un moment où ces cours boursiers décotés rendent difficile la levée de nouveaux capitaux.

Suhail Shaikh, directeur général d’Investcorp, a déclaré que la petite taille de l’établissement de crédit était devenue difficile à gérer dans les conditions actuelles du marché.

"La taille et l’envergure d’ICMB ont constitué un défi à gérer", a déclaré Shaikh.

Alors que l’accord valorise Investcorp à 90 % de sa valeur nette d’inventaire ajustée à la date de clôture, le montant de la transaction s’élevait à environ 1,38 dollar par action sur la base du cours de l’action de BCP au 9 novembre. Cela représentait une prime de 126 % par rapport au cours de clôture d’Investcorp, qui s’établissait ce jour-là à 61 cents.

Les derniers résultats de BCP illustrent la pression qui pèse sur les petits prêteurs. Le résultat net des investissements au troisième trimestre a chuté à 4,6 millions de dollars, soit 37 cents par action, contre 5,5 millions de dollars, soit 45 cents, au trimestre précédent. Le résultat total des investissements a reculé à 13,9 millions de dollars, contre 15,2 millions de dollars, les remboursements de prêts continuant de dépasser les nouveaux prêts.

BCP prévoit que l’acquisition d’Investcorp, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, permettra d’augmenter les bénéfices grâce à des économies de coûts, à une baisse des coûts de financement et à un repositionnement du portefeuille.

Il prévoit également de ralentir les nouveaux investissements et d’utiliser les remboursements ainsi que le produit des ventes pour réduire sa dette et racheter des actions, tout en continuant à rechercher des opportunités de consolidation.

Sa valeur nette d’actif par action a chuté de 9,4 %, passant de 14,49 dollars trois mois plus tôt à 13,13 dollars à la fin du mois de septembre. BCP a enregistré 17,5 millions de dollars de pertes nettes réalisées et non réalisées sur ses investissements au cours du trimestre.

Les indicateurs de crédit ont affiché des résultats mitigés. Les investissements non productifs d’intérêts — pour lesquels les prêteurs cessent de comptabiliser des revenus d’intérêts réguliers — ont reculé à 2,8 % du portefeuille à la juste valeur, contre 3,1 % en juin. Sur la base du coût amorti, ils ont toutefois augmenté, passant de 5,7 % à 6,0 %.

Bain Capital Specialty Finance a fait état d’une baisse plus modérée: le revenu net trimestriel des investissements a reculé à 43 centimes par action, contre 44 centimes, tandis que la valeur liquidative est passée de 16,65 dollars à 16,49 dollars. Son dividende trimestriel est resté inchangé à 42 centimes par action, ce qui le laisse à peine couvert par les revenus.