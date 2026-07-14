TOUR D'HORIZON DES ÉTUDES AMÉRICAINES : Airbnb, DoorDash, Zillow Group

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, DoorDash et Zillow Group.
POINTS FORTS
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars
* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 à 225 dollars
* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $
* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 181 $ à 191 $
* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Keybanc relève son objectif de cours de 530 $ à 725 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 263 $ à 282 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
* Analog Devices Inc ADI.O : Keybanc relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $
* Apple Inc AAPL.O : Keybanc passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 98 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Atmos Energy ATO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 184 $ à 183 $
* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 203 $ à 205 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 240 $ à 195 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Keybanc relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 122 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 705 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 65 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : BMO relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 132 $ à 120 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 155 $ à 120 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 50 $
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 81 $
* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 283 $ à 196 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 141 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Doordash Inc DASH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 280 $ à 275 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $
* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Edison International EIX.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $
* Elevance Health ELV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 465 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Equity Residential EQR.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Erasca Inc ERAS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $
* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 296 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $
* Exelixis, Inc. EXEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $
* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 56 $
* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 258 $
* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 510 $ à 475 $
* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 211 $ à 350 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 85 $ à 165 $
* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 267,00 $ à 293,00 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 134 $
* Independence Realty Trust, Inc IRT.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »
* Independence Realty Trust, Inc IRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Intel Corp INTC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 110 $ à 155 $
* Intuit Inc INTU.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 250
$
* Invesco Ltd. IVZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Invitation Homes INVH.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 1,5 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 53 $
* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 93 $
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 257 $ à 303 $
* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Keybanc relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $
* Masco Corp. MAS.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 82 $
* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $
* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 970 $ à 950 $
* Micron Technology Inc MU.O : Keybanc relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 750 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $
* Middleby Corp MIDD.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 190 $ à 152 $
* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 109 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 230 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $
* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 116 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 113 $
* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 87 $
* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 90,00 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 85 $
* Newmont NEM.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $
* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Keybanc relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $
* One Stop Systems Inc OSS.O : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* One Stop Systems Inc OSS.O : Clear Street fixe son objectif de cours à 20 $
* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays relève son objectif de cours de 144 $ à 170 $
* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $
* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $
* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $
* Phillips 66 PSX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 183 $ à 204 $
* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève son objectif de cours de 119 $ à 151 $
* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 123 $
* Q32 Bio Inc QTTB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 14 $ à 36 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 189 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 331 $ à 310 $
* Rxo Inc RXO.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $
* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 148 $ à 129 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération sectorielle »
* Solv Energy Inc MWH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 99 $ à 107 $
* Starbucks SBUX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 101 $ à 108 $
* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $
* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 108 $
* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $
* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 360 $ à 370 $
* Tesla, Inc. TSLA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Keybanc relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $
* TG Therapeutics Inc TGTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $
* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »
* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $
* Tractor Supply Co. TSCO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 35 $
* Trex TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 51 $
* Trex Company Inc TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $
* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $
* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 67,04 $
* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $
* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Trico Bancshares TCBK.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $
* Uber UBER.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Udr, Inc. UDR.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $
* UnitedHealth UNH.N : Keybanc relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $
* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 337 $ à 430 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 259 $ à 302 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 141 $
* Walt Disney Co DIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $
* Wesco International Inc WCC.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Wesco International Inc WCC.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »
* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 98,00 $ à 99,00 $
* W.W. Grainger GWW.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $
* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $