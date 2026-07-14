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TOUR D'HORIZON DES ÉTUDES AMÉRICAINES : Airbnb, DoorDash, Zillow Group
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, DoorDash et Zillow Group.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 à 225 dollars

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 181 $ à 191 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Keybanc relève son objectif de cours de 530 $ à 725 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 263 $ à 282 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Keybanc relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $

* Apple Inc AAPL.O : Keybanc passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 98 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Atmos Energy ATO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 184 $ à 183 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 203 $ à 205 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 240 $ à 195 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Keybanc relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 122 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 705 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 65 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : BMO relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 132 $ à 120 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 155 $ à 120 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 50 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 81 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 283 $ à 196 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 141 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Doordash Inc DASH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 280 $ à 275 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Edison International EIX.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 465 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Equity Residential EQR.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Erasca Inc ERAS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 296 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 56 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 258 $

* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 510 $ à 475 $

* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 211 $ à 350 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 85 $ à 165 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 267,00 $ à 293,00 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 134 $

* Independence Realty Trust, Inc IRT.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Independence Realty Trust, Inc IRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Intel Corp INTC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 110 $ à 155 $

* Intuit Inc INTU.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 250

$

* Invesco Ltd. IVZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 1,5 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 53 $

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 93 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 257 $ à 303 $

* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Keybanc relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* Masco Corp. MAS.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 82 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 970 $ à 950 $

* Micron Technology Inc MU.O : Keybanc relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 750 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $

* Middleby Corp MIDD.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 190 $ à 152 $

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 109 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 230 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 116 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 113 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 87 $

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 90,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 85 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Keybanc relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* One Stop Systems Inc OSS.O : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* One Stop Systems Inc OSS.O : Clear Street fixe son objectif de cours à 20 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays relève son objectif de cours de 144 $ à 170 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Phillips 66 PSX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 183 $ à 204 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève son objectif de cours de 119 $ à 151 $

* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 123 $

* Q32 Bio Inc QTTB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 14 $ à 36 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 189 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 331 $ à 310 $

* Rxo Inc RXO.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 148 $ à 129 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération sectorielle »

* Solv Energy Inc MWH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 99 $ à 107 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 101 $ à 108 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 108 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Keybanc relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $

* Tractor Supply Co. TSCO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 35 $

* Trex TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 51 $

* Trex Company Inc TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 67,04 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Trico Bancshares TCBK.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Uber UBER.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Udr, Inc. UDR.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* UnitedHealth UNH.N : Keybanc relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 337 $ à 430 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 259 $ à 302 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 141 $

* Walt Disney Co DIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Wesco International Inc WCC.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Wesco International Inc WCC.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 98,00 $ à 99,00 $

* W.W. Grainger GWW.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
30,5600 USD NASDAQ -2,30%
ADVAN DRAINAGE S
147,660 USD NYSE -1,92%
AIRBNB
146,3300 USD NASDAQ -1,54%
ALLSTATE
256,440 USD NYSE +1,89%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
534,3900 USD NASDAQ -4,21%
AMER HOME REIT RG-A
33,805 USD NYSE +1,65%
ANALOG DEVICES
386,0100 USD NASDAQ -2,44%
APPLE
317,3100 USD NASDAQ +0,63%
ARROWHEAD PHRMCT
74,1100 USD NASDAQ -3,00%
ATMOS ENERGY COR
179,530 USD NYSE +1,90%
AVLONBY COM REIT
194,610 USD NYSE +1,44%
BOOKING HLDG
175,8000 USD NASDAQ -1,45%
BOSTON BEER -A-
172,265 USD NYSE -2,52%
BRGHTSPRNG HLTH
69,6400 USD NASDAQ -2,51%
C.H.ROBINSON WLD
196,5000 USD NASDAQ +1,55%
CAMDEN REIT-SBI
114,170 USD NYSE +1,08%
CARPENTER TECHN.
566,270 USD NYSE -2,17%
CARVANA-A
65,015 USD NYSE -1,23%
CELSIUS HLDGS
29,8300 USD NASDAQ -2,52%
CENTENE
68,300 USD NYSE +1,46%
CHAMPION HOME
80,140 USD NYSE -1,39%
CHEFS' WAREHOUSE
97,4400 USD NASDAQ +1,72%
CHURCHILL DOWNS
83,7500 USD NASDAQ -2,07%
CIRRUS LOGIC
146,5100 USD NASDAQ -2,56%
CMS ENERGY CORP
75,755 USD NYSE +0,46%
COCA-COLA CO
84,275 USD NYSE +0,95%
COINBASE GLB RG-A
157,3700 USD NASDAQ -1,07%
COLGATE-PALMOLIV
93,200 USD NYSE +1,02%
D R HORTON
148,850 USD NYSE -1,79%
DOORDASH RG-A
189,5700 USD NASDAQ -1,17%
DUOLINGO RG-A
132,3400 USD NASDAQ +6,08%
EBAY
115,0900 USD NASDAQ -1,80%
EDISON INTL
75,950 USD NYSE +1,00%
ELEVANCE HEALTH
425,220 USD NYSE +2,13%
ELF BEAUTY
75,090 USD NYSE -2,14%
EQTY RE REIT-SBI
69,720 USD NYSE +1,48%
EQUITY LIFE REIT
65,000 USD NYSE +2,35%
ERASCA
17,9000 USD NASDAQ -3,40%
ESSEX PROP REIT
297,355 USD NYSE +1,32%
EXELIXIS
56,0400 USD NASDAQ -0,81%
EXPEDIA GROUP
265,6300 USD NASDAQ -1,92%
FORTUNE BRANDS
50,280 USD NYSE -2,61%
FRANKLIN RESOURC
32,840 USD NYSE -1,96%
GUIDEWIRE SOFTWA
140,230 USD NYSE +3,01%
HAGERTY RG-A
12,473 USD NYSE +1,74%
HCA HEALTHCARE
390,810 USD NYSE -3,86%
HUMANA
406,190 USD NYSE +3,53%
HUT 8
99,1700 USD NASDAQ -2,98%
IBM
290,340 USD NYSE +0,95%
ICU MEDICAL
157,6000 USD NASDAQ +2,06%
INCYTE
114,2300 USD NASDAQ -2,12%
INDEPENDENC REIT
16,835 USD NYSE +0,54%
INTEL
103,1200 USD NASDAQ -6,12%
INTUIT
289,7600 USD NASDAQ +5,38%
INVESCO
28,410 USD NYSE -1,98%
INVITATION REIT
30,095 USD NYSE +1,66%
JELD-WEN HOLDING
1,185 USD NYSE -1,25%
KEURIG DR PEPPER
31,2500 USD NASDAQ -1,33%
LAS VEGAS SANDS
45,895 USD NYSE -1,70%
LOUISIANA-PAC
72,210 USD NYSE -1,30%
LYFT RG-A
15,6700 USD NASDAQ +0,38%
MARATHON PETRO
296,870 USD NYSE +4,62%
MARRIOTT VCT WLD
97,610 USD NYSE -0,67%
MARVELL TECH
217,5300 USD NASDAQ -7,75%
MASCO
76,190 USD NYSE -2,12%
MCKESSON
812,960 USD NYSE +0,87%
MICRON TECHNOLOGY
937,0000 USD NASDAQ -4,32%
MID-AMER AP REIT
135,880 USD NYSE +0,48%
MIDDLEBY CORP
134,9200 USD NASDAQ -0,55%
MOHAWK INDUSTRIE
107,660 USD NYSE -2,14%
MOLINA HEALTHCAR
242,810 USD NYSE +4,04%
MOLSON COORS RG-B
39,875 USD NYSE +1,81%
MONARCH CASINO&R
124,1900 USD NASDAQ +0,27%
MONSTER BEVERAGE
97,0700 USD NASDAQ -0,33%
NATL FUEL GAS CO
80,880 USD NYSE +2,25%
NETFLIX
73,8300 USD NASDAQ +0,63%
NEWMONT
93,110 USD NYSE -2,29%
NOBLE CORP RG-A
41,805 USD NYSE +4,56%
NVIDIA
203,5300 USD NASDAQ -3,52%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,810 USD NYSE +3,66%
OGE ENERGY
48,990 USD NYSE +0,70%
ONE STOP SYS
12,9900 USD NASDAQ -5,39%
OWENS CORNING
141,200 USD NYSE -1,47%
PATTERN GRP RG-A
28,4400 USD NASDAQ -1,76%
PBF ENER RG-A
57,450 USD NYSE +8,03%
PENN ENTMT
20,4800 USD NASDAQ +0,59%
PHILLIPS 66
198,290 USD NYSE +5,28%
PPL
36,070 USD NYSE +0,82%
PROGRESSIVE (OHI
234,520 USD NYSE +1,66%
PROTAGONIST THER
129,8900 USD NASDAQ -1,16%
PULTEGROUP
123,770 USD NYSE -0,79%
Q32 BIO
21,3800 USD NASDAQ +90,72%
ROYAL GOLD
193,4700 USD NASDAQ -1,71%
RXO
27,110 USD NYSE +3,24%
SITEONE LANDSCAP
105,320 USD NYSE -1,49%
SKYWORKS SOLUTIO
58,2400 USD NASDAQ -3,54%
SOLV ENERGY RG-A
27,3200 USD NASDAQ -5,53%
SOUTHWEST HLDGS
91,815 USD NYSE +0,67%
STARBUCKS
107,3400 USD NASDAQ +1,25%
SUN COMMUN REIT
120,890 USD NYSE +1,71%
SUNOCO
70,780 USD NYSE +2,68%
T ROWE PRICE GRP
113,6500 USD NASDAQ -4,13%
TAYLOR MORR HOME
71,870 USD NYSE 0,00%
TESLA
394,7600 USD NASDAQ -3,19%
TEXAS INSTRUMENT
298,5700 USD NASDAQ -4,14%
TG THERAP
55,0100 USD NASDAQ -3,69%
TKO GRP RG-A
180,950 USD NYSE -1,87%
TOLL BROTHERS IN
148,260 USD NYSE -0,78%
TRACTOR SUPPLY
30,2400 USD NASDAQ -0,62%
TREX
45,890 USD NYSE -2,71%
TRICO BANCSHARES
60,0700 USD NASDAQ +11,99%
TRIMBLE
52,2900 USD NASDAQ -1,00%
TYSON FOODS -A-
57,915 USD NYSE +0,16%
UBER TECH
74,280 USD NYSE -0,38%
UDR REIT
40,185 USD NYSE +1,13%
UNITEDHEALTH GRO
429,230 USD NYSE +1,09%
VALERO ENERGY
295,900 USD NYSE +5,43%
VICTORY CP HLG-A
91,9800 USD NASDAQ -0,28%
VIRTUS INVSTMT
157,360 USD NYSE -1,36%
WALT DISNEY
96,010 USD NYSE +0,39%
WESCO INTL
330,830 USD NYSE -1,29%
WILLIAMS COMPANI
74,450 USD NYSE -0,75%
WW GRAINGER
1 391,690 USD NYSE +1,13%
WYNN RESORTS
97,1300 USD NASDAQ -2,65%
ZILLOW GROUP RG-C
32,1900 USD NASDAQ 0,00%
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