TOUR D'HORIZON DES ÉTUDES AMÉRICAINES : Airbnb, DoorDash, Zillow Group

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, DoorDash et Zillow Group.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 à 225 dollars

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 181 $ à 191 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Keybanc relève son objectif de cours de 530 $ à 725 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 263 $ à 282 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Keybanc relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $

* Apple Inc AAPL.O : Keybanc passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 98 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Atmos Energy ATO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 184 $ à 183 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 203 $ à 205 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 240 $ à 195 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Keybanc relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 122 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 705 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 65 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : BMO relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 132 $ à 120 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 155 $ à 120 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 50 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 81 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 283 $ à 196 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 141 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Doordash Inc DASH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 280 $ à 275 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Edison International EIX.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 465 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Equity Residential EQR.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Erasca Inc ERAS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 296 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 56 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 258 $

* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 510 $ à 475 $

* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 211 $ à 350 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 85 $ à 165 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 267,00 $ à 293,00 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 134 $

* Independence Realty Trust, Inc IRT.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Independence Realty Trust, Inc IRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Intel Corp INTC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 110 $ à 155 $

* Intuit Inc INTU.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 250

$

* Invesco Ltd. IVZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 1,5 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 53 $

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 93 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 257 $ à 303 $

* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Keybanc relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* Masco Corp. MAS.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 82 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 970 $ à 950 $

* Micron Technology Inc MU.O : Keybanc relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 750 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $

* Middleby Corp MIDD.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 190 $ à 152 $

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 96 $ à 109 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 230 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 116 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 113 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 87 $

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 90,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 85 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 129 $ à 127 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Keybanc relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* One Stop Systems Inc OSS.O : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* One Stop Systems Inc OSS.O : Clear Street fixe son objectif de cours à 20 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays relève son objectif de cours de 144 $ à 170 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Phillips 66 PSX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 183 $ à 204 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève son objectif de cours de 119 $ à 151 $

* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 123 $

* Q32 Bio Inc QTTB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 14 $ à 36 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 189 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 331 $ à 310 $

* Rxo Inc RXO.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 148 $ à 129 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération sectorielle »

* Solv Energy Inc MWH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 99 $ à 107 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 101 $ à 108 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 108 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Keybanc relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $

* Tractor Supply Co. TSCO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 35 $

* Trex TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 51 $

* Trex Company Inc TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 67,04 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Trico Bancshares TCBK.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Uber UBER.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Udr, Inc. UDR.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* UnitedHealth UNH.N : Keybanc relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 337 $ à 430 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 259 $ à 302 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 141 $

* Walt Disney Co DIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Wesco International Inc WCC.N : Stephens relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Wesco International Inc WCC.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 98,00 $ à 99,00 $

* W.W. Grainger GWW.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $