TOUR D'HORIZON DES ÉTUDES AMÉRICAINES : Airbnb, Doordash, Zillow Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Doordash et Zillow Group.
POINTS FORTS
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $
* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 263 $ à 282 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 705 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $
* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 258 $
* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $
* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $
* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”
* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 189 $
* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”
* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 67,04 $
* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”
* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $
* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
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