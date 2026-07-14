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TOUR D'HORIZON DES ÉTUDES AMÉRICAINES : Airbnb, Doordash, Zillow Group
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 10:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Doordash et Zillow Group.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 263 $ à 282 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 705 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 258 $

* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 189 $

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 67,04 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Valeurs associées

AIRBNB
146,3300 USD NASDAQ -1,54%
ALLSTATE
256,440 USD NYSE +1,89%
BOOKING HLDG
175,8000 USD NASDAQ -1,45%
CARPENTER TECHN.
566,850 USD NYSE -2,07%
CARVANA-A
65,015 USD NYSE -1,23%
DOORDASH RG-A
189,5700 USD NASDAQ -1,17%
DUOLINGO RG-A
132,3400 USD NASDAQ +6,08%
EBAY
115,0900 USD NASDAQ -1,80%
EXPEDIA GROUP
265,6300 USD NASDAQ -1,92%
GUIDEWIRE SOFTWA
140,230 USD NYSE +3,01%
HAGERTY RG-A
12,490 USD NYSE +1,88%
ICU MEDICAL
157,6000 USD NASDAQ +2,06%
LYFT RG-A
15,6700 USD NASDAQ +0,38%
PATTERN GRP RG-A
28,4400 USD NASDAQ -1,76%
PROGRESSIVE (OHI
234,410 USD NYSE +1,62%
TKO GRP RG-A
180,950 USD NYSE -1,87%
TRICO BANCSHARES
60,0700 USD NASDAQ +11,99%
TYSON FOODS -A-
57,910 USD NYSE +0,16%
ZILLOW GROUP RG-C
32,1900 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 10:05:13.

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