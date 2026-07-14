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TOUR D'HORIZON DES ÉTUDES AMÉRICAINES : Airbnb, DoorDash, Zillow Group
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, DoorDash et Zillow Group.

POINTS FORTS

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 à 225 dollars

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Keybanc relève son objectif de cours de 530 $ à 725 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 263 $ à 282 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Keybanc relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $

* Apple Inc AAPL.O : Keybanc passe d'une recommandation « sector weight » à « underweight »

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Keybanc relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 705 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 155 $ à 120 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 283 $ à 196 $

* Doordash DASH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Doordash Inc DASH.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 280 $ à 275 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 258 $

* Hagerty Inc HGTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 510 $ à 475 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Intel Corp INTC.O : Keybanc relève son objectif de cours de 110 $ à 155 $

* Intuit Inc INTU.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif

de cours: 250 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Keybanc relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* Middleby Corp MIDD.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 190 $ à 152 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 87 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 189 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 99 $ à 107 $

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $

* Tko Group TKO.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 67,04 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Trico Bancshares TCBK.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* Zillow Group Inc Z.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
30,5600 USD NASDAQ -2,30%
AIRBNB
146,3300 USD NASDAQ -1,54%
ALLSTATE
256,440 USD NYSE +1,89%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
534,3900 USD NASDAQ -4,21%
ANALOG DEVICES
386,0100 USD NASDAQ -2,44%
APPLE
317,3100 USD NASDAQ +0,63%
BOOKING HLDG
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BRGHTSPRNG HLTH
69,6400 USD NASDAQ -2,51%
CARPENTER TECHN.
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146,5100 USD NASDAQ -2,56%
COINBASE GLB RG-A
157,3700 USD NASDAQ -1,07%
DOORDASH RG-A
189,5700 USD NASDAQ -1,17%
DUOLINGO RG-A
132,3400 USD NASDAQ +6,08%
EBAY
115,0900 USD NASDAQ -1,80%
EXPEDIA GROUP
265,6300 USD NASDAQ -1,92%
GUIDEWIRE SOFTWA
140,230 USD NYSE +3,01%
HAGERTY RG-A
12,473 USD NYSE +1,74%
HCA HEALTHCARE
390,810 USD NYSE -3,86%
ICU MEDICAL
157,6000 USD NASDAQ +2,06%
INTEL
103,1200 USD NASDAQ -6,12%
INTUIT
289,7600 USD NASDAQ +5,38%
LYFT RG-A
15,6700 USD NASDAQ +0,38%
MARVELL TECH
217,5300 USD NASDAQ -7,75%
MIDDLEBY CORP
134,9200 USD NASDAQ -0,55%
NATL FUEL GAS CO
80,880 USD NYSE +2,25%
NOBLE CORP RG-A
41,805 USD NYSE +4,56%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,810 USD NYSE +3,66%
PATTERN GRP RG-A
28,4400 USD NASDAQ -1,76%
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234,520 USD NYSE +1,66%
SOUTHWEST HLDGS
91,815 USD NYSE +0,67%
TG THERAP
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TKO GRP RG-A
180,950 USD NYSE -1,87%
TRACTOR SUPPLY
30,2400 USD NASDAQ -0,62%
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60,0700 USD NASDAQ +11,99%
TYSON FOODS -A-
57,915 USD NYSE +0,16%
ZILLOW GROUP RG-C
32,1900 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 11:46:37.

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