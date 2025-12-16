information fournie par Reuters • 16/12/2025 à 09:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Pinnacle Financial Partners, Webster Financial, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Pinnacle Financial Partners, Webster Financial et Zions Bancorporation.

FAITS MARQUANTS

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 2 500 $ contre 2 300 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $ contre 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $

* Zions Bancorporation NA ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 62 $ à 67 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 47 dollars contre 62 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies réduit le prix cible à 202 $ contre 226 $

* Angel Studios Inc ANGX.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies abaisse sa notation de "hold" à "underperform"

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 245 $ à 230 $

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 21 $ à 24 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 32 $

* BXP Inc BXP.N : Jefferies réduit le prix cible de 87 $ à 80 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Jefferies augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies réduit le prix cible à 187 $ contre 190 $

* Central Bancompany Inc CBC.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

* Central Bancompany Inc CBC.O : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 29 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 410 $ contre 422 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies ramène le cours cible à 20 $, contre 24 $ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 90 $, contre 102 $ auparavant

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies réduit le prix cible à 184 $ contre 206 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies augmente le prix cible de 20 $ à 23 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 204 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies ramène le cours cible de 1 050 $ à 950 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies réduit le prix cible à 153 $, au lieu de 162 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève sa recommandation à "acheter" au lieu de "maintenir"

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 101 à 115 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève le cours cible de 27 à 29 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $ auparavant

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies relève le cours cible de 61 $ à 66 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $ auparavant

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 33 à 32 dollars

* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené

de 11 $ à 5 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 142 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Jefferies ramène le prix cible à 17 $ contre 21 $ auparavant

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 109 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC relève sa recommandation de "sector perform" à "surperformance"

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible de 356 $ à 392 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Jefferies réduit le cours cible à 45 $ contre 48 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 40 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 62 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies abaisse le cours cible à 13 $, contre 16 $ auparavant

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ contre 162 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : Raymond James initie une couverture avec une note de performance du marché

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève le cours cible de 230 à 275 dollars

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 35 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies ramène le cours cible à 20 $, contre 25 $ auparavant

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $ contre 110 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène le cours cible à 230 $, contre 232 $ auparavant

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies augmente le prix cible à 146 $ contre 136 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies ramène le cours cible à 306 $, contre 331 $ auparavant

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 79 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; PT 30 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 192 $ à 182 $

* ServiceNow Inc NOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 1 250 $ à 1 100 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 49 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James prend le relais du suivi avec une note de surperformance

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James prend le relais du suivi avec un objectif de prix de 250 $ contre 274 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $ contre 58 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 69 $ contre 66 $

* Teva TEVA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 28 $ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 105 $ contre 92 $ auparavant

* Unilever UL.N : TD Cowen réduit le cours cible à 70 $ contre 71 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible à 93 $ contre 85 $

* Vistra Corp VST.N : JP Morgan ramène le cours cible de 249 $ à 233 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $ auparavant

* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 231 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 62 $