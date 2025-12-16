TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Pinnacle Financial Partners, Webster Financial, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Pinnacle Financial Partners, Webster Financial et Zions Bancorporation.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 47 dollars contre 62 dollars
* American Tower Corp AMT.N : Jefferies réduit le prix cible à 202 $ contre 226 $
* Angel Studios Inc ANGX.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies abaisse sa notation de "hold" à "underperform"
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 245 $ à 230 $
* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 21 $ à 24 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 32 $
* BXP Inc BXP.N : Jefferies réduit le prix cible de 87 $ à 80 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Jefferies augmente le prix cible de 41 $ à 43 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies réduit le prix cible à 187 $ contre 190 $
* Central Bancompany Inc CBC.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération
* Central Bancompany Inc CBC.O : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 29 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 410 $ contre 422 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies ramène le cours cible à 20 $, contre 24 $ auparavant
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 90 $, contre 102 $ auparavant
* CubeSmart CUBE.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies réduit le prix cible à 184 $ contre 206 $
* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies augmente le prix cible de 20 $ à 23 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 204 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies ramène le cours cible de 1 050 $ à 950 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies réduit le prix cible à 153 $, au lieu de 162 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève sa recommandation à "acheter" au lieu de "maintenir"
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 101 à 115 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève le cours cible de 27 à 29 dollars
* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $ auparavant
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies relève le cours cible de 61 $ à 66 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $ auparavant
* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 33 à 32 dollars
* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené
de 11 $ à 5 $
* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies augmente le prix cible de 115 $ à 130 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 142 $
* Healthpeak Properties DOC.N : Jefferies ramène le prix cible à 17 $ contre 21 $ auparavant
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 27 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 109 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC relève sa recommandation de "sector perform" à "surperformance"
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC augmente le prix cible de 185 $ à 210 $
* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible de 356 $ à 392 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : Jefferies réduit le cours cible à 45 $ contre 48 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 40 $
* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 62 $
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies abaisse le cours cible à 13 $, contre 16 $ auparavant
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ contre 162 $ auparavant
* Mongodb Inc MDB.O : Raymond James initie une couverture avec une note de performance du marché
* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève le cours cible de 230 à 275 dollars
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 35 $
* Navan Inc NAVN.O : Jefferies ramène le cours cible à 20 $, contre 25 $ auparavant
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $ auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 125 $ contre 110 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène le cours cible à 230 $, contre 232 $ auparavant
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies augmente le prix cible à 146 $ contre 136 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies ramène le cours cible à 306 $, contre 331 $ auparavant
* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 79 $
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; PT 30 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 192 $ à 182 $
* ServiceNow Inc NOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 1 250 $ à 1 100 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 49 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James prend le relais du suivi avec une note de surperformance
* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James prend le relais du suivi avec un objectif de prix de 250 $ contre 274 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $ contre 58 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 69 $ contre 66 $
* Teva TEVA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 28 $ auparavant
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 105 $ contre 92 $ auparavant
* Unilever UL.N : TD Cowen réduit le cours cible à 70 $ contre 71 $
* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève le cours cible à 93 $ contre 85 $
* Vistra Corp VST.N : JP Morgan ramène le cours cible de 249 $ à 233 $
* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $ auparavant
* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars
* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 231 $
* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 62 $
