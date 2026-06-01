TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Palomar Holdings, Replimune Group, Snowflake

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Palomar Holdings, Replimune Group et Snowflake, lundi.

POINTS FORTS

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de “sous-pondérer” à “neutre”

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Deutsche Bank passe de “acheter” à “conserver”

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 117 $ à 106 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Raymond James abaisse sa recommandation de “Strong Buy” à “Market Perform”

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 101 $ à 114 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 138 $

* IBM IBM.N : Barclays initie la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 350 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 180 $ à 152 $

* Newmont NEM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 175 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de “sous-pondérer” à “neutre”

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 103 $ à 88 $