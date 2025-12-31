information fournie par Reuters • 31/12/2025 à 12:56

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Nextera Energy, Nextpower, TKO Group

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Nextera Energy, Nextpower et TKO Group, mercredi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Community West Bancshares CWBC.O : KBW relève le cours cible de 23 à 25 dollars

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies relève le cours cible à 107 $, contre 102 $ auparavant

* TKO Group TKO.N : BTIG relève le cours cible à 250 $ contre 235 $

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies relève le cours cible de 5 à 7,5 dollars