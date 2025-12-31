TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Nextera Energy, Nextpower, TKO Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Nextera Energy, Nextpower et TKO Group, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 à 88
dollars
* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 102 à 107 dollars
* TKO Group TKO.N : BTIG relève le cours cible de 235 à 250 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Community West Bancshares CWBC.O : KBW relève le cours cible de 23 à 25 dollars
* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $
* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies relève le cours cible à 107 $, contre 102 $ auparavant
* TKO Group TKO.N : BTIG relève le cours cible à 250 $ contre 235 $
* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : Jefferies relève le cours cible de 5 à 7,5 dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer