TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Mongodb, Quaker Houghton, Regeneron Pharmaceuticals

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Mongodb, Quaker Houghton et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Box Inc BOX.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 131,00 $ à 123,00 $

* Citi Trends Inc CTRN.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le prix cible de 335 $ à 350 $

* Krispy Kreme Inc DNUT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève le cours cible de 270 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 275 $ à 345 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 350 $

* Mongodb Inc MDB.O : Scotiabank augmente le prix cible de 230,00 $ à 280,00 $

* Ncino Inc NCNO.O : KBW augmente le prix cible de 33,00 $ à 34,50 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 28 $ à 34 $

* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 36 $ contre 35 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le cours cible à 115 $ contre 113 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible de 146 $ à 167 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible à 831 $ contre 813 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $