TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Mongodb, Quaker Houghton, Regeneron Pharmaceuticals

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Mongodb, Quaker Houghton et Regeneron Pharmaceuticals.
FAITS MARQUANTS
* Mongodb Inc MDB.O : RBC relève le cours cible de 320 $ à 350 $
* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible de 146 $ à 167 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de
813 $ à 831 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Box Inc BOX.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $
* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 131,00 $ à 123,00 $
* Citi Trends Inc CTRN.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 40 $ à 43 $
* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le prix cible de 335 $ à 350 $
* Krispy Kreme Inc DNUT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève le cours cible de 270 $ à 305 $
* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 275 $ à 325 $
* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 275 $ à 345 $
* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 350 $
* Mongodb Inc MDB.O : Scotiabank augmente le prix cible de 230,00 $ à 280,00 $
* Ncino Inc NCNO.O : KBW augmente le prix cible de 33,00 $ à 34,50 $
* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 28 $ à 34 $
* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 36 $ contre 35 $
* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 105 $
* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le cours cible à 115 $ contre 113 $
* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible de 146 $ à 167 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible à 831 $ contre 813 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $
