 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 731,13
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Mongodb, Quaker Houghton, Regeneron Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Mongodb, Quaker Houghton et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

* Mongodb Inc MDB.O : RBC relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible de 146 $ à 167 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de

813 $ à 831 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Box Inc BOX.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 131,00 $ à 123,00 $

* Citi Trends Inc CTRN.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le prix cible de 335 $ à 350 $

* Krispy Kreme Inc DNUT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève le cours cible de 270 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 275 $ à 345 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 350 $

* Mongodb Inc MDB.O : Scotiabank augmente le prix cible de 230,00 $ à 280,00 $

* Ncino Inc NCNO.O : KBW augmente le prix cible de 33,00 $ à 34,50 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler relève le prix cible de 28 $ à 34 $

* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 36 $ contre 35 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le cours cible à 115 $ contre 113 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible de 146 $ à 167 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible à 831 $ contre 813 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

Valeurs associées

APELLIS PHARMA
27,9300 USD NASDAQ +1,49%
BOX RG-A
31,185 USD NYSE -0,72%
CAMDEN REIT-SBI
109,200 USD NYSE +0,30%
CITI TRENDS
33,9500 USD NASDAQ -0,24%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEICO
332,300 USD NYSE +8,78%
KRISPY KREME
3,7300 USD NASDAQ +1,08%
MONGODB-A
214,3400 USD NASDAQ -1,88%
NCINO
28,6900 USD NASDAQ +1,13%
OKTA-A
91,5600 USD NASDAQ +0,23%
Pétrole Brent
67,04 USD Ice Europ -0,31%
Pétrole WTI
63,05 USD Ice Europ -0,41%
QUAKER CHEMIC.
144,060 USD NYSE -0,44%
REGENERON PHARMA
587,6500 USD NASDAQ +2,67%
SAREPTA
18,2600 USD NASDAQ +1,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 09:04:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank