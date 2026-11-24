* Aerovironment, Inc. AVAV.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 180 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Bernstein relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Citigroup relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $

* Agilent Technologies Inc A.N : Stifel relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 196 $ à 205 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Stifel relève son objectif de cours de 76,5 $ à 80 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 11 $ à 6 $

* Anthropic, PBC ANT.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 135 dollars

* Anthropic, PBC ANT.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 120 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Argan, Inc. AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 785 $ à 700 $

* Aspen Neuroscience ASPE.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 36 $

* Aspen Neuroscience ASPE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Aspen Neuroscience, Inc ASPE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours: 35 $

* Atmos Energy Corporation ATO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 184 $ à 180 $

* Belite Bio, Inc BLTE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 212 $

* Blacksky Technology Inc. BKSY.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 37 $

* Boeing BA.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 225 dollars

* Box Inc BOX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 50,00 $ à 55,00 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à 116 $

* Bright Horizon Energy HZN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 91 $

* Cabot CBT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 90 $ à 76 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 3 $ à 157 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 36 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 312 $ à 239 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 177 $ à 174 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 310 $ à 260 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 265 $

* ESCO Technologies Inc. ESE.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 385 $ à 360 $

* ESCO Technologies ESE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 331 $ à 311 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 29 $ à 23 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $

* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 36 $

* Gamestop Corp. GME.N : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 33 $

* General Dynamics Corp GD.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 390 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 280 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41,00 $ à 43,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 54 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 63 $ à 50 $

* Hexcel Corp HXL.N : Mizuho lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 85 dollars

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 170 dollars

* Humana Inc. HUM.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Immix Biopharma, Inc. IMMX.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 21,00 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 15 $

* Ionic Digital Inc IOND.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 70 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : RBC relève son objectif de cours de 174 $ à 190 $

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO relève son objectif de cours de 3,75 $ à 5,5 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 62 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 49 dollars

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : BTIG relève son objectif de cours de 139 $ à 201 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 129 $ à 175 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 140 $ à 205 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 198 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : RBC relève son objectif de cours de 116 $ à 145 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 144 $ à 180 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 151 $ à 191 $

* L3Harris Technologies LHX.N : Mizuho lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 310 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Mizuho lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 765 dollars

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 425 $ à 325 $

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 065 $ à 1 250 $

* Medline, Inc. MDLN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Mercury Systems MRCY.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif: 85 dollars

* Meta META.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 940 $ à 775 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 565 $ à 525 $

* Monro, Inc. MNRO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* NVIDIA Corporation NVDA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* NVIDIA Corporation NVDA.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* NVIDIA Corporation NVDA.O : Stonex passe de « conserver » à « acheter »

* NVIDIA Corporation NVDA.O : Yorkville Ives relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* nLIGHT, Inc. LASR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Northrop Grumman NOC.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 680 dollars

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* RTX Corporation RTX.N : Bernstein relève son objectif de cours de 214 $ à 231 $

* RTX Corporation RTX.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 205 $

* Redwire Corp RDW.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 5 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Rocket Lab RKLB.O : Mizuho lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 40 $

* Semtech Corp. SMTC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 176,00 $ à 157,00 $

* Semtech Corporation SMTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : Mizuho lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 34 dollars

* Strategy MSTR.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 65 $ à 59 $

* Symbotic SYM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 54 $ à 37 $

* Symbotic Inc. SYM.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Teledyne Technologies TDY.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 765 $

* Terex Corp. TEX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 66,50 $ à 58,00 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 650 $ à 735 $

* Universal Health Services, Inc. UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Vylor Inc. VYLR.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 94 $

* Zoom Communications ERNA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Zoom Communications ZM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107,00 $ à 108,00 $

* Zoom Communications ZM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Zoom Communications ZM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Zoom Communications ZM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Zscaler ZS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 340 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 260 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 298 $ à 229 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Zscaler, Inc. ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 238 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson relève sa recommandation à « acheter » et son objectif de cours de 215 $ à 278 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185,00 $ à 260,00 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 295 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 234,2 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 236 $ à 280 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $