Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment McKesson, NVIDIA et Zscaler.
POINTS FORTS
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* Argan, Inc. AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 785 $ à 700 $
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* ESCO Technologies Inc. ESE.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 385 $ à 360 $
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* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 065 $ à 1 250 $
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* NVIDIA Corporation NVDA.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
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* Zscaler, Inc. ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 238 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
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* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $
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* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
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* Agilent Technologies Inc A.N : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $
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* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 196 $ à 205 $
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* Anthropic, Pbc ANT.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 120 dollars
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* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
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* Argan, Inc. AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 785 $ à 700 $
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* Crowdstrike CRWD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 312 $ à 239 $
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* Crowdstrike CRWD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 310 $ à 260 $
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* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
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* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 29 $ à 23 $
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* ESCO Technologies Inc. ESE.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 385 $ à 360 $
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* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 54 $
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* Jacobs Solutions Inc J.N : RBC relève son objectif de cours de 174 $ à 190 $
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* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : BTIG relève son objectif de cours de 139 $ à 201 $
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* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 140 $ à 205 $
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* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 144 $ à 180 $
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* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : RBC relève son objectif de cours de 116 $ à 145 $
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* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 425 $ à 325 $
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* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 065 $ à 1 250 $
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* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
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* NVIDIA Corporation NVDA.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
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* NVIDIA Corporation NVDA.O : Stonex relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
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* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
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* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
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* Strategy MSTR.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 65 $ à 59 $
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* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
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* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 650 $ à 735 $
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* Universal Health Services, Inc. UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
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* Vylor Inc. VYLR.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 94 dollars
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* Zoom Communications, Inc. ZM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
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* Zoom Communications, Inc. ZM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 238 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson relève sa recommandation à « acheter »; relève son objectif de cours de 215 $ à 278 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 295 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 234,2 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 236 $ à 280 $
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* Zscaler, Inc. ZS.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $
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