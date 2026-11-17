* Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 47 $

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 74 $ à 88 $

* AGNT Inc AGNT.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 14 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 121 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 455 $ à 250 $

* Alphabet Inc GOOG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 380 $ à 320 $

* Amazon.com Inc AMZN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 352 $ à 340 $

* American Airlines Group Inc. AAL.O : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* American Tower Corporation AMT.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 222 $

* Anthropic Pbc ANT.O : New Street Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 105 $

* Apollo APO.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 145 $

* Aqua Metals Inc AQMS.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 5 $ à 2 $

* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Aramark ARMK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Aramark ARMK.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 13 $ à 22 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 159 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 317 $

* Autozone Inc AZO.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 3 450 $

* Axt Inc AXTI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 56 $ à 43 $

* Aytu Biopharma Inc AYTU.O : Maxim Group abaisse sa recommandation de « Achat » à « neutre »

* Baidu Inc BIDU.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Ballard Power Systems Inc BLDP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 2,2 $

* BCP Investment Corp. BCIC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 100 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 103 $

* BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 4 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 105 $

* BlackRock BLK.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 1 450 $

* Blackstone BX.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 139 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 13 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 277 $ à 321 $

* Carmax Inc KMX.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 55 $

* Carvana CVNA.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 85 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 800 $

* Cencora Inc COR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $

* Centene Corp CNC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 79 $ à 90 $

* CG Oncology Inc CGON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 113 $

* CG Oncology Inc CGON.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* CG Oncology Inc CGON.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 97 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Chewy Inc CHWY.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 22 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Cisco CSCO.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 120 $ à 133 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 150 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 220 $

* Crane CR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 234 $ à 239 $

* Crown Castle Inc CCI.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « conserver » et un objectif de cours de 96 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 102 $ à 113 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 254 $ à 248 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 232 $ à 242 $

* Dollar General Corp DG.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 145 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 160 $

* Echostar Corporation ECHO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 139 $ à 156 $

* Emerson EMR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 140 $ à 175 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 186 $

* Erasca Inc ERAS.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Expeditors Intl. of Washington Inc EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $

* Five Below Inc FIVE.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 235 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 25 $

* Forum Markets Inc FRMM.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 38 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* GCT Semiconductor Holding GCTS.N : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 3 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 130 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 66 $ à 71 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Stifel relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : UBS relève son objectif de cours de 69 $ à 72 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* H World HTHT.O : Stonex relève son objectif de cours de 60 $ à 64 $

* Heartbeam Inc BEAT.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $

* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 64,00 $ à 68,00 $

* Humana HUM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 425 $ à 515 $

* Intuit Inc INTU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformance »; objectif de cours: 37 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 44 $

* Katapult Holdings Inc KPLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 6,5 $ à 15 $

* Katapult Holdings Inc KPLT.O : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Kimberly-Clark KMB.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 113 $

* KKR KKR.N : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 116 $

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Kyntra Bio Inc KYNB.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 43 $ à 18 $

* Kyntra Bio Inc KYNB.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Lexeo Therapeutics Inc LXEO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 15 $ à 23 $

* Lexeo Therapeutics Inc LXEO.O : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 42 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 770 $ à 659 $

* Lycia Therapeutics Inc LYCA.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Meta Platforms Inc META.O : UBS abaisse son objectif de cours de 892 $ à 815 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 102 $

* Moderna Inc MRNA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 95,00 $ à 200,00 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 545 $

* Netskope Inc NTSK.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 14 $ à 8 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Newmont NEM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 149 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 114 $ à 108 $

* Nucor Corporation NUE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 310 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 105 $

* PepsiCo PEP.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »; il abaisse son objectif de cours de 131 $ à 128 $

* Philip Morris PM.N : BTIG relève son objectif de cours de 221 $ à 225 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 343 $ à 509 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Radnet RDNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 83 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 5 $

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Wedbush relève son objectif de cours de 6 $ à 10 $

* Rivian RIVN.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 321 $ à 319 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 120 $ à 150 $

* SBA Communications SBAC.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 211 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 64 $

* Sharkninja Inc SN.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 255 $

* Sharonai Holdings Inc SHAZ.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 124 $ à 78 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* Soundhound AI Inc SOUN.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 7 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 106 $ à 109 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 50 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 310 $ à 280 $

* Stellus Capital Investment Corp SCM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : Mizuho lance la couverture avec une recommandation « sous-performance »; objectif de cours: 94 $

* Target Corp TGT.N : Stifel reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 155 $

* TD Synnex SNX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 287 $ à 282 $

* The J. M. Smucker Company SJM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 152 $ à 156 $

* The Pennant Group Inc PNTG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $

* T-Mobile TMUS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $

* TPG Inc TPG.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 52 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 35 $

* Turning Point Brands Inc TPB.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 116 $ à 101 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 56 $ à 65 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 72 $

* United Airlines Holdings UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* VEON Ltd VEON.O : Stonex relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 65 $ à 35 $

* Viatris Inc VTRS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BMO relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Vistra Corp VST.N : BMO relève son objectif de cours de 188 $ à 196 $

* Walmart Inc WMT.O : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 145 $

* Wayfair Inc W.N : Stifel reprend sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 120 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 240 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 290 $

* Xtant Medical Holdings Inc XTNT.A : Maxim Group abaisse sa recommandation de « Achat » à « neutre »

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 7 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 113 $ à 123 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »