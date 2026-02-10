information fournie par Reuters • 10/02/2026 à 08:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.

FAITS MARQUANTS

* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 167 à 132 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies ramène le cours cible de 147 à 141 dollars

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 $ à 65 $

* Apa Corporation APA.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 à 145 dollars

* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 164 $ à 162 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible de 166 $ à 142 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 9 $ à 18 $

* Bd BDX.N : Jefferies ramène le cours cible de 220 $ à 190 $

* Bd BDX.N : RBC réduit le cours cible de 210 $ à 172 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le cours cible de 185 $ à 161 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours

de 32 $ à 41 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le prix cible de 209 $ à 243 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève le cours cible de 118 $ à 155 $

* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible de 417 $ à 419 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 100 à 90 dollars

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 49 $ à 72 $

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 28 à 37

$

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 46 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 53 $

* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 60,00 $ à 50,00 $

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 48 $ à 55 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 116 $ à 126 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"; réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 350 $

* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 46 $ à 57 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 410 $ à 370 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen relève le cours cible de 215 $ à 235 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 22 $ à 55 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible de 167 $ à 132 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible de 440 à 464 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 983 $ à 1 107 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 79 dollars

* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners relève le cours cible de 149 à 165 dollars

* Onsemi ON.O : B. Riley relève le prix cible de 58 $ à 64 $

* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 56 $ à 70 $

* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène le cours cible de 235 $ à 225 $

* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 64 $ à 55 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à

"neutre"

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le cours cible de 150 $ à 175 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 64 $ à 58 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies ramène le cours cible de 27 $ à 23 $

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 91 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 425 à 430 dollars

* Workday Inc WDAY.O : BTIG ramène le cours cible de 285 $ à 230 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 41 $ à 52 $