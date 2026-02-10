 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.

FAITS MARQUANTS

* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 167 à 132 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies ramène le cours cible de 147 à 141 dollars

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 $ à 65 $

* Apa Corporation APA.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 à 145 dollars

* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 164 $ à 162 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible de 166 $ à 142 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 9 $ à 18 $

* Bd BDX.N : Jefferies ramène le cours cible de 220 $ à 190 $

* Bd BDX.N : RBC réduit le cours cible de 210 $ à 172 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le cours cible de 185 $ à 161 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours

de 32 $ à 41 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le prix cible de 209 $ à 243 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève le cours cible de 118 $ à 155 $

* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible de 417 $ à 419 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 100 à 90 dollars

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 49 $ à 72 $

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 28 à 37

$

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 46 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 53 $

* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 60,00 $ à 50,00 $

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 48 $ à 55 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 116 $ à 126 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"; réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 350 $

* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 46 $ à 57 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 410 $ à 370 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen relève le cours cible de 215 $ à 235 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 22 $ à 55 $

* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible de 167 $ à 132 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible de 440 à 464 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 983 $ à 1 107 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 79 dollars

* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners relève le cours cible de 149 à 165 dollars

* Onsemi ON.O : B. Riley relève le prix cible de 58 $ à 64 $

* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 56 $ à 70 $

* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène le cours cible de 235 $ à 225 $

* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 64 $ à 55 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à

"neutre"

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le cours cible de 150 $ à 175 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 64 $ à 58 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies ramène le cours cible de 27 $ à 23 $

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 91 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 425 à 430 dollars

* Workday Inc WDAY.O : BTIG ramène le cours cible de 285 $ à 230 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 41 $ à 52 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/02/2026 à 08:59:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

