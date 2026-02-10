TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.
FAITS MARQUANTS
* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 167 à 132 dollars
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"
* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies ramène le cours cible de 147 à 141 dollars
* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 $ à 65 $
* Apa Corporation APA.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 à 28 dollars
* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 à 145 dollars
* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 164 $ à 162 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible de 166 $ à 142 $
* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 9 $ à 18 $
* Bd BDX.N : Jefferies ramène le cours cible de 220 $ à 190 $
* Bd BDX.N : RBC réduit le cours cible de 210 $ à 172 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le cours cible de 185 $ à 161 $
* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours
de 32 $ à 41 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 56 $ à 51 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le prix cible de 209 $ à 243 $
* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève le cours cible de 118 $ à 155 $
* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible de 417 $ à 419 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 100 à 90 dollars
* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible de 81 $ à 84 $
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 49 $ à 72 $
* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 28 à 37
$
* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 46 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $
* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 53 $
* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 50 $
* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 60,00 $ à 50,00 $
* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 60 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 48 $ à 55 $
* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 116 $ à 126 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à
"acheter"; réduit le prix cible de 25 $ à 24 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 350 $
* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 46 $ à 57 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 410 $ à 370 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen relève le cours cible de 215 $ à 235 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 22 $ à 55 $
* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible de 167 $ à 132 $
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 13 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève le cours cible de 440 à 464 dollars
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 983 $ à 1 107 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 79 dollars
* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners relève le cours cible de 149 à 165 dollars
* Onsemi ON.O : B. Riley relève le prix cible de 58 $ à 64 $
* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $
* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 56 $ à 70 $
* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène le cours cible de 235 $ à 225 $
* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 64 $ à 55 $
* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à
"neutre"
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le cours cible de 150 $ à 175 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 64 $ à 58 $
* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies ramène le cours cible de 27 $ à 23 $
* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 91 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 84 $
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève le cours cible de 425 à 430 dollars
* Workday Inc WDAY.O : BTIG ramène le cours cible de 285 $ à 230 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 41 $ à 52 $
