TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer

Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève son objectif de cours de "hold" à "buy"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 332 à 336$

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 28 à 29 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de 225 à 265 dollars

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 115 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 51 $ auparavant

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 58 $ contre 55 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 57 $ contre 50 $

auparavant

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : UBS augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 400 $ à 375 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le prix cible de 372 $ à 433 $

* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 285 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 43 $

$

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 653 $ contre 592 $

$

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 425 $ contre 381 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 300 $ à 325 $

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 61 à 64 dollars

* Andersons Inc ANDE.O : BMO relève le cours cible de 50 $ à 65 $

* Andersons Inc ANDE.O : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC relève le prix cible de 85 $ à 104 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 103

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT $103

* Apollo APO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 168 $ à 164 $

* Ares Management Corp ARES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 214 $ contre 200 $ auparavant

auparavant

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 45

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 $ à 62 $

* AT&T Inc T.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 30$ contre 32

* Autozone Inc AZO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 4318 $ contre 4510 $

* Autozone Inc AZO.N : BMO réduit le prix cible de 4 600 $ à 4 400 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies réduit le prix cible de 4 750 $ à 4 400 $

* Autozone Inc AZO.N : Mizuho réduit le prix cible de 4 050 $ à 3 850 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM réduit le prix cible de 4 750 $ à 4 650 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4400 $ de 4900 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 4 499,00 $ à 4 076,00 $

* Autozone Inc AZO.N : UBS réduit le prix cible à 4325$ de 4800

* Autozone Inc AZO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4500 $ de 4700 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40 $ à 40,5 $

* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145$ contre 150

* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit le cours à réduire à partir de maintenir

* Biogen Inc BIIB.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 155 $ à 190 $

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 464 $ contre 1 456 $

* Blackstone BX.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 189 $ contre 199 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 23 dollars contre 27 dollars

dollars

* Braze Inc BRZE.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 45$ contre 39

* Braze Inc BRZE.O : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* Braze Inc BRZE.O : Mizuho relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Braze Inc BRZE.O : Stifel augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Braze Inc BRZE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Bridgewater Bancshares BWB.O : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale

* Bridgewater Bancshares BWB.O : Stephens initie la couverture avec un prix cible de 20

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le prix cible de 50 à 53 dollars

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 53 à 55 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 72 $

contre 72 $

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 39 $

* Campbell'S Co CPB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $ auparavant

* Campbell'S Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Campbell'S Co CPB.O : Stifel réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Campbell'S Co CPB.O : UBS réduit le prix cible de 28 $ à 26 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $ contre 265 $ auparavant

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 45 dollars

* Carlyle Group Inc CG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 53 $ contre 51 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 72 $ contre 74 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 395 $ contre 380 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 310 $ contre 271 $

$

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit l'objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : B. Riley réduit le prix cible de 12,50 $ à 11 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 91 $ contre 88 $

* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 100$ contre 102

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 100 $ de 102

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Clearway Energy Inc CWENa.N : UBS relève le cours cible de 35 à 39 dollars

* CME Group Inc CME.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 201 à 209 dollars

* Cohen & Steers Inc CNS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 71 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 341 $ contre 358 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 32 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies augmente le prix cible de 70 à 78 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

buy "

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59$ de 58

* Core & Main Inc CNM.N : Wells Fargo relève le prix cible à 57 $ contre 55 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Citigroup réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 27 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS réduit le prix cible à 26$ de 30

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 42 $ à 30 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève le prix cible à 93 $, contre 87 $ auparavant

* CVS Health CVS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 95 $ contre 88 $

* CVS Health CVS.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 93 $ contre 89 $

* CVS Health CVS.N : Piper Sandler relève le cours cible à 101 $, contre 99 $ auparavant

* CVS Health CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* CVS Health CVS.N : Truist Securities relève le cours cible de 95 $ à 98 $

* CVS Health CVS.N : UBS relève le cours cible à 97 $ contre 96 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : BMO réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies réduit le prix cible à 28$ de 30

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 26

* Deere & Co DE.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 560$ contre 500

* Designer Brands Inc DBI.N : UBS relève l'objectif de cours à 7$ contre 4,5

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 11 à 40 dollars

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" à partir de "performer"

"surperformer" à partir de "performer"

* Echostar Corp SATS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 82 $ à 110 $

* Echostar Corp SATS.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Leerink Partners relève le cours cible de 25 à 26 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 $ contre 850 $ auparavant

* Eli Lilly and Company LLY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 1100 à 1200 dollars

* Emerson EMR.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible de 146 à 148 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 137 $ contre 135 $ auparavant

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : UBS réduit le prix cible à 220$ contre 225

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Barclays réduit le prix cible à 267 $ contre 273 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies augmente le prix cible à 2100 $ de 1950 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 23 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de performer à surperformer

* GE Vernova Inc GEV.N : BMO augmente le prix cible de 710 $ à 780

* GE Vernova Inc GEV.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 804,00 $ à partir de 725,00

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 1000$ de 740

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC augmente le prix cible de 630 $ à 761

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" à partir de "performer le secteur"

le secteur"

* GE Vernova Inc GEV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 750 $ à 775

* GE Vernova Inc GEV.N : UBS relève l'objectif de cours à 835 $ contre 760 $ auparavant

* G-Iii Apparel Group Ltd GIII.O : UBS relève le cours cible de 28 à 32 dollars

* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève le cours cible de 110 à 133 dollars

* Gilead Sciences Inc GILD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 150 $ de 145

* Gogo Business Aviation GOGO.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34$ contre 24

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 407 $ de 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 410 $ de 430

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 379 $ à 375 $

* Home Depot Inc HD.N : UBS réduit le prix cible à 430 $, contre 445 $ auparavant

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO augmente le prix cible de 64 $ à 70 $

* Interactive Brokers Group IBKR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 84 $ contre 77 $

$

* Intercontinental Exchange ICE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 223 $ contre 218 $

$

* Invesco Ltd IVZ.N : BMO relève l'objectif de cours à 30 $, contre 28 $ auparavant

* Invesco Ltd IVZ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 262,00 $ contre 255,00 $

* JBT Marel JBTM.N : Jefferies relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; augmente l'objectif de cours à 180 $, puis à 150 $

cours à 180 $, puis à 150 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 215 à 240 dollars

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 336 $, contre 332 $ auparavant

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Piper Sandler relève le prix cible de 7,5 $ à 9 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 19 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le prix cible de 19 $ à 24 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Jefferies relève le cours cible de 195 à 220 dollars

* Lakeland Industries Inc LAKE.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 14$ contre 20

* Lakeland Industries Inc LAKE.O : D.A. Davidson ramène l'objectif de cours de "buy" à "neutral"

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec PT $40

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève le prix cible de 15 $ à 24 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Stifel relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* LKQ Corp LKQ.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de 39 $

* LPL Financial Holdings LPLA.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 469 $ à 532 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 167 $ contre 176 $

$

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 904 $ contre 861 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible de 100 à 120 dollars

* Methanex Corp MEOH.O : La CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup augmente le cours cible de 275 $ à 300 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de "$130" à "$175

"$130" à "$175

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 111 $ à 114 $

* Newmont NEM.N : RBC relève l'objectif de cours à 120 $ contre 97 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO ramène le cours cible de 90 $ à 89 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : UBS réduit le prix cible de 96 $ à 94 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 à 190 dollars

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 28 $ à 31 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Mizuho augmente le prix cible de 24 $ à 30 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 76 $ à 72 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 148 $ à 141 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : UBS réduit le prix cible de 141 à 130 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $, contre 130 $ auparavant

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le cours cible à 77 $ contre 70 $ auparavant

* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler relève le prix cible de 29 à 31 dollars

* Orchestra Biomed Holdings OBIO.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 15

* Oshkosh Corp OSK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 136 à 147 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève la note d'achat de " hold " à " buy "; réduit le cours cible de 90 $ à 75 $

75 $

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le cours cible de 7 à 6 dollars

dollars

* Pavmed Inc PAVM.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 20 $ à 17 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève le PT à 32$ de 30

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 164 $ contre 151 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29$ contre 28

* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 36 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.O : Hovde Group augmente le prix cible de 115 $ à 124 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré; augmente le prix cible de 7 $ à 13 $

* Raymond James Financial RJF.N : BofA Global Research relève le PT de 194 $ à 196 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies passe de "buy" à "hold"; PT de 170 $ à 160 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 700 $ à 745 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 154 $ de 166 $

* Roblox Corp RBLX.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 125

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le prix cible de 450 à 470 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho ramène le cours cible de 24 $ à 23 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Sharkninja Inc SN.N : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; objectif de prix de 135

* SLM Corp SLM.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 42 $ à 37 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley relève le cours cible de 225 à 244 $

* Staar Surgical Company STAA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 28 à 30,75 dollars

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 105 $ à 85 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : B. Riley initie la couverture avec une note d'achat; PT 300 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 114 $ à 139 $

* Terex Corp TEX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 60 $ contre 47 $

* Terex Corp TEX.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 31 à 30 dollars

* home Depot Inc HD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 400 $ à 395 $

* T-Mobile TMUS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 260 $ contre 280 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : UBS réduit le cours cible à 181 $ contre 183 $

* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 71 $ auparavant

* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 189 $ contre 192 $ auparavant

auparavant

* Tronox Holdings Plc TROX.N : BMO augmente le prix cible de 1 $ à 6 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : BMO relève le prix cible de "sous-performance" à "performance du marché

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 615 $ à 675 $

* Unisys Corp UIS.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies passe d'une position d'achat à une position d'attente; le prix cible passe de 125 $ à 105 $

125 $ à 105 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 48 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Wells Fargo relève le PT à 515 $ contre 460 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 85 $ à 74 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 47 $ contre 42 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 49 $ contre 45 $ auparavant

auparavant

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève l'objectif de cours à 85 $, contre 68 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 180 $