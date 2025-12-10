information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 09:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer

Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 225 à 265 dollars

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 115 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 381 $ à 425 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève le cours cible à 105 $ contre 90 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; PT 103

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 62 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM réduit le prix cible de 4 750 $ à 4 650 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4400 $ de 4900 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40 $ à 40,5 $

* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145$ contre 150

* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit le cours de l'action de "hold" à "reduce"

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 43 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le cours cible de 50 à 53 dollars

* Campbell's Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 265 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 100$ de 102

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 70 à 78 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59$ de 58

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 49 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 $ contre 850 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 2100 $ contre 1950 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève l'objectif de cours à 133 $ contre 110 $ auparavant

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 407 $ de 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 215 à 240 dollars

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 332 à 336 dollars

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le prix cible à 22 $ contre 19 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de 19 $ à 24 $

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 40

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible de 100 $ à 120 $

* Methanex Corp MEOH.O : La Banque CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 30 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies augmente le cours cible de 170 $ à 190 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 76 $ à 72 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 164$ de 151

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29$ contre 28

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100$ contre 95

* Sallie Mae SLM.O : KBW ramène le cours cible à 29 $, contre 31 $ auparavant

* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève le cours cible à 85 $, contre 68 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit le prix cible à 140 $ contre 180 $