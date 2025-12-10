TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 225 à 265 dollars
* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 115 $
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 381 $ à 425 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève le cours cible à 105 $ contre 90 $
* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; PT 103
* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 62 $
* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM réduit le prix cible de 4 750 $ à 4 650 $
* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4400 $ de 4900 $
* Bat BTI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40 $ à 40,5 $
* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $
* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145$ contre 150
* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit le cours de l'action de "hold" à "reduce"
* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 43 $
* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le cours cible de 50 à 53 dollars
* Campbell's Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 265 $ auparavant
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 100$ de 102
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 70 à 78 $ et le fait passer de " hold " à " buy "
* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59$ de 58
* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 49 $
* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 105 $
* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28$ contre 30
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 $ contre 850 $
* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 165 dollars
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 2100 $ contre 1950 $
* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève l'objectif de cours à 133 $ contre 110 $ auparavant
* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 33 à 34 dollars
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 407 $ de 430 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $
* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 215 à 240 dollars
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 332 à 336 dollars
* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 21 $ à 23 $
* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le prix cible à 22 $ contre 19 $
* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de 19 $ à 24 $
* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 40
* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible de 100 $ à 120 $
* Methanex Corp MEOH.O : La Banque CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 30 $
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies augmente le cours cible de 170 $ à 190 $
* Nutrien Ltd NTR.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 76 $ à 72 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 77 $
* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 164$ de 151
* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29$ contre 28
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100$ contre 95
* Sallie Mae SLM.O : KBW ramène le cours cible à 29 $, contre 31 $ auparavant
* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $
* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève le cours cible à 85 $, contre 68 $ auparavant
* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit le prix cible à 140 $ contre 180 $
