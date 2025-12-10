 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève sa note de "conserver" à "acheter"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 332 $ à 336 $

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 28 $ à 29 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de 225 $ à 265 $

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 381 $ à 425 $

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 61 $ à 64 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 104 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; avec un

objectif de cours de 103 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 62 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM réduit le prix cible de 4 750 $ à 4 650 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 4900 $ à 4400 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40 $ à 40,5 $

* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145 $ contre 150 $

* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit sa note de "conserver" à "alléger"

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 43 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le cours cible de 50 $ à 53 $

* Campbell's Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 265 $

auparavant

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 45 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 100 $, contre 102 $

auparavant

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 110 $ à 120 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; et relève

l'objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 58 $ à 59 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 49 $

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 99 $ à 101 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $ contre 30 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 $ contre 850 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 $ à 165 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 2100 $ contre 1950 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève l'objectif de cours à 133 $ contre 110 $ auparavant

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 407 $ contre 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 215 $ à 240 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 332 $ à 336 $

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Piper Sandler relève le prix cible de 7,5 $ à 9 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 19 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève sa note de "conserver" à "acheter"; et augmente l'objectif de

cours de 19 $ à 24 $

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible de 100 $ à 120 $

* Methanex Corp MEOH.O : La Banque CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le cours cible de 97 $ à 120 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible de 76 $ à 72 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; avec un objectif

de cours de 9 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 31 $

* Pavmed Inc PAVM.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 17 $ contre

20 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30 $

à 32 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 164 $ contre 151 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; avec un objectif

de cours de 55 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève le cours cible à 85 $, contre 68 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit le prix cible à 140 $ contre 180 $

Valeurs associées

ABBVIE
222,985 USD NYSE -0,06%
ABERCROMBIE FT RG-A
99,990 USD NYSE +4,15%
AMGEN
313,8500 USD NASDAQ -2,30%
ANGLOGOLD ASH
80,340 USD NYSE +1,98%
APOGEE THERAP
74,7400 USD NASDAQ -1,77%
ASSEMBLY BIO
35,6900 USD NASDAQ +0,88%
AUTOZONE
3 497,760 USD NYSE -7,11%
BECTON DICKINSON
188,840 USD NYSE -0,40%
BILLIONTOONE RG-A
109,5300 USD NASDAQ +4,65%
BIOGEN
175,8350 USD NASDAQ -2,55%
BRAZE RG-A
30,6500 USD NASDAQ +2,06%
BRISTOL-MYERSSQU
50,680 USD NYSE -1,96%
BRIT AMR TOB SP ADR
57,295 USD NYSE -0,18%
CAPITAL ONE FINL
230,840 USD NYSE +0,06%
CAPRICOR THERAP
27,3975 USD NASDAQ -4,07%
CF INDUSTRIES HL
76,710 USD NYSE -0,69%
CHURCH & DWIGHT
82,630 USD NYSE +1,27%
CITIGROUP
109,440 USD NYSE +0,47%
COMMERCIAL METAL
66,185 USD NYSE -0,88%
CORE & MAIN RG-A
51,580 USD NYSE +2,06%
CRACKER BARREL O
27,0200 USD NASDAQ +1,50%
CVS HEALTH
78,235 USD NYSE +2,21%
DAVE & BUSTER'S
17,9700 USD NASDAQ +1,13%
ELI LILLY & CO
981,895 USD NYSE -1,59%
ENOVA INTL
136,880 USD NYSE +0,73%
EXXON MOBIL
118,240 USD NYSE +1,94%
FIRST CITIZENS RG-A
1 971,1800 USD NASDAQ +0,05%
GILEAD SCIENCES
119,3600 USD NASDAQ -1,51%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
HANOVER BNCRP
23,1000 USD NASDAQ +0,17%
HIPPO HOLDINGS
30,320 USD NYSE +1,07%
HOME DEPOT
345,390 USD NYSE -1,29%
JOHNSON&JOHNSON
200,000 USD NYSE -0,83%
JPMORGAN CHASE
300,540 USD NYSE -4,68%
KEARNY FINL
7,3600 USD NASDAQ +0,41%
KEYCORP
19,970 USD NYSE +2,96%
LAUREATE EDU
30,3000 USD NASDAQ +1,07%
MERCK
96,925 USD NYSE -2,06%
METHANEX
54,140 CAD TSX +2,95%
METHANEX
39,0950 USD NASDAQ +2,91%
MOSAIC
23,815 USD NYSE +0,70%
NEWMONT
94,100 USD NYSE +5,69%
NUCOR
158,170 USD NYSE -0,72%
NUTRIEN
81,220 CAD TSX -0,87%
NUTRIEN
58,660 USD NYSE -0,78%
OCUPHIRE PHARMA
1,1300 USD NASDAQ -3,42%
ONEMAIN HOLDINGS
64,480 USD NYSE +0,20%
OPUS GENETICS
2,3900 USD NASDAQ +4,37%
ORANGE CNTY BNC
27,5800 USD NASDAQ +1,21%
PAVMED
0,3556 USD NASDAQ +2,60%
PEAPACK GLADSTON
27,9600 USD NASDAQ +0,22%
PEPSICO
144,6400 USD NASDAQ -0,68%
PFIZER
25,340 USD NYSE -1,73%
PINNACLE FINL PR
96,7750 USD NASDAQ -0,03%
Pétrole Brent
62,22 USD Ice Europ +0,16%
Pétrole WTI
58,56 USD Ice Europ +0,19%
ROYAL GOLD
203,1400 USD NASDAQ +2,43%
SAMSARA RG-A
43,810 USD NYSE +0,06%
SLM
26,2350 USD NASDAQ -14,96%
STEEL DYNAMICS
165,4300 USD NASDAQ -0,43%
SYNCHRONY FINANC
81,015 USD NYSE +1,55%
SYNOVUS FINANCIA
51,020 USD NYSE +0,39%
THE CAMPBELL'S
28,4700 USD NASDAQ -5,23%
ULTA BEAUTY
602,9700 USD NASDAQ +2,32%
WARRIOR MET COAL
80,820 USD NYSE +2,24%
ZOETIS RG-A
115,780 USD NYSE -2,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/12/2025 à 11:09:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

