TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer

Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de 225 $ à 265 $

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 381 $ à 425 $

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 61 $ à 64 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 104 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; avec un

objectif de cours de 103 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 62 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM réduit le prix cible de 4 750 $ à 4 650 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 4900 $ à 4400 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40 $ à 40,5 $

* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145 $ contre 150 $

* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit sa note de "conserver" à "alléger"

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 43 $

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le cours cible de 50 $ à 53 $

* Campbell's Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $, contre 265 $

auparavant

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 45 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 100 $, contre 102 $

auparavant

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible de 110 $ à 120 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève sa note de "conserver" à "acheter"; et relève

l'objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 58 $ à 59 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 49 $

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 99 $ à 101 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28 $ contre 30 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 $ contre 850 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 $ à 165 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 2100 $ contre 1950 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève l'objectif de cours à 133 $ contre 110 $ auparavant

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 407 $ contre 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 215 $ à 240 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 332 $ à 336 $

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Piper Sandler relève le prix cible de 7,5 $ à 9 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 19 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève sa note de "conserver" à "acheter"; et augmente l'objectif de

cours de 19 $ à 24 $

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le prix cible de 100 $ à 120 $

* Methanex Corp MEOH.O : La Banque CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le cours cible de 97 $ à 120 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible de 76 $ à 72 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; avec un objectif

de cours de 9 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler relève le prix cible de 29 $ à 31 $

* Pavmed Inc PAVM.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 17 $ contre

20 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30 $

à 32 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 164 $ contre 151 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; avec un objectif

de cours de 55 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève le cours cible à 85 $, contre 68 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit le prix cible à 140 $ contre 180 $