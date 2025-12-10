Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Le groupe aéronautique et de défense français Safran a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif avec Kingswood Capital Management pour la cession de Safran Passenger Innovations (SPI). La réalisation de la transaction est attendue d'ici la fin du premier ... Lire la suite
-
Plus d'un demi-million de personnes ont évacué les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se poursuivent mercredi ont fait au moins 12 morts, amenant Donald Trump à s'engager à intervenir pour "arrêter" les hostilités. "Les civils ... Lire la suite
-
Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud. "Amazon a annoncé ... Lire la suite
-
La souveraineté industrielle promise attendra encore un peu: dans les premières gigafactories françaises ayant commencé à produire des batteries pour véhicules électriques, la présence d'experts asiatiques reste indispensable, même si elle est censée n'être que ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer