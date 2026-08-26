TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Intuit, MongoDB, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Intuit, MongoDB et Zscaler.

POINTS FORTS

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à

195 dollars

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $ à

205 $

* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 à 215 dollars

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de

160 $ à 195 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation

« surpondérer »; objectif de cours: 22 dollars

* Box Inc BOX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Box Inc BOX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Core Natural Resources, Inc. CNR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à

110 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays abaisse son cours cible de 280 $ à 150 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 180 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $

à 205 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 224 $ à

171 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à

188 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* FIS FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 44 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* Intuit Inc. INTU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 320

$

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 264

$ à 281 $

* JFrog Ltd. FROG.O : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 118 dollars

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 460 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 132 $ à 121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* The Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 168 $ à 130

$

* The Marzetti Company MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 145 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 116

$

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Zymeworks Inc. ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $