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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Intuit, MongoDB, Zscaler
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 08:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Intuit, MongoDB et Zscaler.

POINTS FORTS

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à

195 dollars

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $ à

205 $

* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 à 215 dollars

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de

160 $ à 195 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation

« surpondérer »; objectif de cours: 22 dollars

* Box Inc BOX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Box Inc BOX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Core Natural Resources, Inc. CNR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à

110 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays abaisse son cours cible de 280 $ à 150 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 180 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $

à 205 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 224 $ à

171 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à

188 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* FIS FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 44 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* Intuit Inc. INTU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 320

$

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 264

$ à 281 $

* JFrog Ltd. FROG.O : RBC lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 118 dollars

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 460 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 132 $ à 121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* The Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 168 $ à 130

$

* The Marzetti Company MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 145 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 116

$

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Zymeworks Inc. ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

Valeurs associées

ALPHA METALLURGL
215,620 USD NYSE +2,76%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
17,9200 USD NASDAQ +0,79%
BOX RG-A
32,960 USD NYSE -1,46%
CHEESECAKE FACTO
113,4850 USD NASDAQ -0,98%
DICK'S SPORT GOO
124,290 USD NYSE -30,78%
EPAM SYSTEMS
111,850 USD NYSE +0,50%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
40,470 USD NYSE -2,22%
GITLAB RG-A
41,6600 USD NASDAQ -0,88%
GLOBAL PAYMENTS
93,820 USD NYSE -0,49%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX -0,43%
INTUIT
357,4600 USD NASDAQ -3,37%
JAZZ PHARMACEUTI
260,2300 USD NASDAQ +2,26%
JFROG
89,4800 USD NASDAQ -0,73%
LANCASTER COLONY
180,3300 USD NASDAQ +4,38%
MONGODB-A
404,9200 USD NASDAQ +0,55%
Pétrole Brent
86,33 USD Ice Europ -0,82%
Pétrole WTI
80,13 USD Ice Europ -1,18%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
107,3600 USD NASDAQ +0,67%
THE MARZETTI
117,3500 USD NASDAQ +1,37%
TJX COMPANIES
139,490 USD NYSE -0,87%
WARRIOR MET COAL
105,250 USD NYSE -1,20%
ZOOM VIDEO COM.
100,9200 USD NASDAQ -3,73%
ZSCALER
168,4200 USD NASDAQ -4,34%
ZYMEWORKS
27,4700 USD NASDAQ -4,52%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 08:57:54.

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