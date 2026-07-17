TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, MSCI, US Bancorp

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, MSCI et US Bancorp.
POINTS FORTS
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 $ à 358 $
* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $
* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $
* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 760 $
* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbott ABT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 $ à 358 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 257 $ à 166 $
* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 91 $
* Ataibeckley ATAI.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »; abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $
* Ataibeckley ATAI.O : Jefferies passe de « Achat » à « Conserver »; abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $
* Ataibeckley ATAI.O : Jonestrading passe à la recommandation « conserver »
* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 72 $
* Brinker International EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 168 $ à 185 $
* Brinker International EAT.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 220 $
* Caredx Inc CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Citizens Financial CFG.N : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 79 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 79 $
* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 80 $
* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 364 $ à 395 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $
* Emerson EMR.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 $
* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 512 $ à 469 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 515 $ à 430 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 550 $ à 450 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 580 $ à 470 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 575 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat ».
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 290 $
* Linde Plc LIN.O : RBC relève son objectif de cours de 570 $ à 576 $
* Moody's Corp MCO.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 610 $
* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 760 $
* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $
* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse son objectif de cours de 96 $ à 70 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 118 $ à 105 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 157 $ à 177 $
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 535 $ à 550 $
* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 284 $ à 313 $
* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $
* State Street Corp STT.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 196 $
* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $
* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 203 $
* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 401 $ à 490 $
* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $
* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 463 $ à 478 $
* US Bancorp USB.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $
* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $
* US Bancorp USB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $
* US Bancorp USB.N : RBC relève son objectif de cours de 61 $ à 68 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 64 $
* Wise Group Plc WSE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 17,3 $
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