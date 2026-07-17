 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, MSCI, US Bancorp
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 09:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, MSCI et US Bancorp.

POINTS FORTS

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 $ à 358 $

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 760 $

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 $ à 358 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 257 $ à 166 $

* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 91 $

* Ataibeckley ATAI.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »; abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $

* Ataibeckley ATAI.O : Jefferies passe de « Achat » à « Conserver »; abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $

* Ataibeckley ATAI.O : Jonestrading passe à la recommandation « conserver »

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 72 $

* Brinker International EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 168 $ à 185 $

* Brinker International EAT.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 220 $

* Caredx Inc CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 79 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 79 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 80 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 364 $ à 395 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 $

* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 512 $ à 469 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 515 $ à 430 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 550 $ à 450 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 580 $ à 470 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 575 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat ».

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 290 $

* Linde Plc LIN.O : RBC relève son objectif de cours de 570 $ à 576 $

* Moody's Corp MCO.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 610 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 760 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse son objectif de cours de 96 $ à 70 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 118 $ à 105 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 535 $ à 550 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 284 $ à 313 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 196 $

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 203 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 401 $ à 490 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 463 $ à 478 $

* US Bancorp USB.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* US Bancorp USB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : RBC relève son objectif de cours de 61 $ à 68 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 64 $

* Wise Group Plc WSE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 17,3 $

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
98,810 USD NYSE +10,66%
AIR PROD&CHEMICA
297,235 USD NYSE +1,15%
ALBEMARLE
119,410 USD NYSE -4,30%
ANI PHARMACEUTIC
81,9200 USD NASDAQ +1,36%
ATAI BECKLEY
7,1500 USD NASDAQ +33,40%
BAIDU SP ADR-A
112,8200 USD NASDAQ +1,20%
BJ'S RESTAURANTS
62,4700 USD NASDAQ +3,09%
BRINKER INTL
185,535 USD NYSE +3,82%
CAREDX
40,3400 USD NASDAQ +35,60%
CF INDUSTRIES HL
118,680 USD NYSE +0,70%
CITIZENS FINL GR
74,380 USD NYSE +4,57%
DISTR SOL GRP
34,4300 USD NASDAQ +25,29%
DUTCH BROS RG-A
65,350 USD NYSE +2,32%
ELEVANCE HEALTH
372,875 USD NYSE -4,37%
ELF BEAUTY
74,490 USD NYSE +0,35%
EMERSON ELECTRIC
139,070 USD NYSE +2,05%
ETON PHARM
37,1900 USD NASDAQ -3,40%
FORD MOTOR
14,180 USD NYSE -0,11%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
IBM
219,200 USD NYSE +3,79%
INTUITIVE SURGICAL
402,3300 USD NASDAQ +3,43%
JAZZ PHARMACEUTI
242,1800 USD NASDAQ +1,20%
LAWSON PRODUCTS
37,5600 USD NASDAQ -7,08%
LINDE
456,600 EUR XETRA +1,06%
LINDE
520,7400 USD NASDAQ +1,28%
MOODY'S
518,900 USD NYSE +2,85%
MSCI RG-A
637,160 USD NYSE +2,46%
NETFLIX
74,3500 USD NASDAQ +0,91%
NORW CRS LINE
19,620 USD NYSE -0,61%
Pétrole Brent
84,49 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
79,73 USD Ice Europ -0,01%
QUAKER CHEMIC.
154,840 USD NYSE +1,89%
ROBLOX RG-A
54,015 USD NYSE -5,39%
S&P GLOBAL
457,310 USD NYSE +2,87%
SNOWFLAKE
269,850 USD NYSE -0,76%
STATE STREET
185,670 USD NYSE -0,55%
TWILIO-A
206,740 USD NYSE -2,26%
UNITED AIRLINES
118,8100 USD NASDAQ -1,79%
UNITEDHEALTH GRO
423,380 USD NYSE +1,15%
US BANCORP
64,005 USD NYSE +1,54%
WARNER MUSIC RG-A
28,5500 USD NASDAQ +0,85%
WESTAMER BANCORP
62,4600 USD NASDAQ +5,83%
WISE HOLDCO - A
12,9200 USD NASDAQ +0,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 09:08:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Une image rendue publique le 15 juillet par la marine américaine montre des appareils militaires volant en formation au-dessus du porte-avions George HW Bush en mer d'Arabie ( US NAVY / - )
    Nouveaux bombardements en Iran, davantage d'alliés des Etats-Unis visés
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:30 

    Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,18 -0,66%
Pétrole Brent
84,5 -0,42%
CAC 40
8 347,19 -0,37%
KALRAY
7,48 -4,10%
SOITEC
85,74 -4,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank