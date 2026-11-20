* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Citizens relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Bernstein relève son objectif de cours de 217 $ à 234 $

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 311 $

* Alpha Tau Medical Ltd. DRTS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Amazon.com, Inc. AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Anthropic PBC ANT.O : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* APA Corporation APA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 34 $ à 28 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 76 $ à 82 $

* Banner Corp BANR.O : D.A. Davidson relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 22,00 $ à 21,00 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Best Buy Co. BBY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80,00 $ à 83,00 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 68 $ à 63,25 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Bill Holdings Inc BILL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 63,25 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Bill Holdings Inc BILL.N : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Bill Holdings Inc BILL.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance »

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63,25 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 188 $ à 172 $

* Bruker Corp BRKR.O : RBC lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 66 dollars

* California Resources Corp CRC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 68 $ à 43 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 64 $ à 58 $

* Constellation Energy CEG.O : Barclays relève son objectif de cours de 345 $ à 371 $

* Construction Partners ROAD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 139 $ à 112 $

* CRA International Inc CRAI.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 256 $ à 246 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 220 $ à 215 $

* Dycom Industries Inc DY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 550 $ à 300 $

* Eagle Bancorp Montana Inc EBMT.O : D.A. Davidson relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Echostar Corporation ECHO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 137 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 69 $

* Everforth Inc EFOR.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Evolent Health Inc EVH.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Expedia Group Inc EXPE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 310 $ à 261 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 189 $ à 196 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : TD Cowen passe de « vendre » à « conserver »

* Fibrobiologics Inc FBLG.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Golub Capital BDC GBDC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 13,75 $ à 13,00 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 52 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Humana HUM.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 430 $ à 485 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $

* Ingevity Corporation NGVT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $

* Ingredion Inc INGR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 104 $ à 98 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 315,00 $ à 310,00 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 385 $

* Intuit Inc INTU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 412 $ à 375 $

* Intuit Inc INTU.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 360 $ à 310 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 445 $

* Intuit Inc INTU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 331 $ à 321 $

* Intuit Inc INTU.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 270 $

* Intuit Inc INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 385 $ à 330 $

* Intuit Inc INTU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 330 $ à 320 $

* Intuit Inc. INTU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 360 $ à 315 $

* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Barclays relève son objectif de cours de 429 $ à 439 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 405 $ à 375 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 400 $ à 345 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 425,00 $ à 400,00 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 405 $ à 350 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 440 $ à 380 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW abaisse son objectif de cours de 395 $ à 350 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 370 $ à 280 $

* Medline Inc MDLN.O : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* MSG Rangers Corp MSGR.N : JP Morgan attribue pour la première fois la note « surpondérer »; objectif de cours: 310 dollars

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* National Fuel Gas Company NFG.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 187 $ à 190 $

* P&G PG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 166 $ à 180 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO relève son objectif de cours de 415 $ à 425 $

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : B. Riley attribue pour la première fois la recommandation « Achat »; objectif de cours: 713 dollars

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : William Blair relève sa recommandation à « surperformer »

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : William Blair relève sa recommandation à « surperformer »

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 166 $ à 160 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 298 $ à 288 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 310 $ à 280 $

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS abaisse son cours cible de 315 $ à 307 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 242 $ à 215 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Snowflake SNOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 470 $ à 400 $

* Southern Co SO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Supernus Inc SUPN.O : Wells Fargo lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 54 $

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 24 $

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 33 $ à 31 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : HSBC relève son objectif de cours de 282 $ à 287 $

* Talen Energy Corp. TLN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC passe de « réduire » à « conserver »; relève son objectif de cours de 157 $ à 359 $

* The Gap Inc GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* The Gap Inc GAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 23,00 $

* The Gap Inc GAP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* The Gap Inc GAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* The Gap Inc GAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* The Gap Inc GAP.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 34 $ à 26 $

* The Gap Inc GAP.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* The Gap Inc GAP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 246 $ à 250 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 242 $ à 236 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 402 $ à 455 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Universal Technical Institute UTI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 38 $ à 26 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Valvoline Inc VVV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 34 $ à 39 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* Walmart Inc WMT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 139 $ à 141 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Walmart Inc WMT.O : Keybanc relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Walmart Inc WMT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Walmart Inc WMT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 125,00 $ à 135,00 $

* Walmart Inc WMT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 128 $ à 138 $

* Walmart Inc WMT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 147 $

* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 114 $ à 134 $

* Warner Music Group WMG.O : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 35 $

* Warner Music Group WMG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Warner Music Group WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 261 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 290 $ à 260 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 265 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 285 $ à 280 $