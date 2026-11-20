Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Humana, Intuit et Tesla.
POINTS FORTS
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* Humana HUM.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 430 $ à 485 $
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* Intuit Inc. INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 445 $
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* Praxis Precision Medicines PRAX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $
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* Tesla Inc TSLA.O : HSBC passe de « réduire » à « conserver »; relève son objectif de cours de 157 $ à 359 $
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* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 402 $ à 455 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas vendre »
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* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 63,25 $
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* Bill Holdings, Inc. BILL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
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* Bill Holdings, Inc. BILL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
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* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
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* Bruker Corp BRKR.O : RBC lance sa couverture avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 66 $
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* Celldex Therapeutics, Inc. CLDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 68 $ à 43 $
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* CRA International Inc CRAI.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $
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* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
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* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
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* Echostar Corporation ECHO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 137 $
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* Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 69 $
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* Expeditors International of Washington EXPD.N : TD Cowen passe de « vendre » à « conserver »
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* Expeditors International of Washington EXPD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 189 $ à 196 $
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* Firefly Aerospace Inc. FLY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $
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* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $
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* Humana HUM.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 430 $ à 485 $
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* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $
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* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 408 $ à 385 $
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* Intuit Inc. INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 445 $
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* Intuit Inc. INTU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 331 $ à 321 $
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* Intuit Inc. INTU.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 270 $
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* Intuit Inc. INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 385 $ à 330 $
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* J&J JNJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
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* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : KBW abaisse son objectif de cours de 395 $ à 350 $
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* MSG Rangers Corp. MSGR.N : JP Morgan attribue pour la première fois une note « surpondérer »; objectif: 310 dollars
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* P&G PG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 166 $ à 180 $
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* Praxis Precision Medicines PRAX.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 713 $
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* Praxis Precision Medicines PRAX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $
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* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : William Blair relève sa recommandation à « surperformer »
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* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : KBW relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $
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* Southern Co SO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
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* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 24 $
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* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : HSBC relève son objectif de cours de 282 $ à 287 $
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* Tesla Inc TSLA.O : HSBC passe de « réduire » à « conserver »; relève son objectif de cours de 157 $ à 359 $
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* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
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* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
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* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 246 $ à 250 $
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* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
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* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 402 $ à 455 $
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* Valvoline Inc. VVV.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
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* Walmart Inc. WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $
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* Walmart Inc. WMT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 128 $ à 138 $
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* Walmart Inc. WMT.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
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* Warner Music Group Corp. WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $
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* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 261 $
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* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
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