 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Howmet Aerospace, Nike, Oracle
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Howmet Aerospace, Nike et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours de 275 à 300 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform"

à "outperform"

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours de 200 à 215 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 4698 $ contre 5407

$

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le prix cible de 700 à 780 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 253 $ contre 256 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC augmente le prix cible de 275 à 300 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève le cours cible de 121 à 145 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform"

à "outperform"

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 88 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 73 $ contre 64 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente le cours à surpondérer de égal à égal

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le prix cible de 230 à 240 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein augmente le prix cible à 319 $ contre 313 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 200 $ contre 180 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 210 $ contre 230 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 240 à 210 dollars

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 19 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 890 $ à 885 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : H.C. Wainwright relève le cours cible de 26,5 $ à

26,75 $

Valeurs associées

BOOKING HLDG
4 371,7700 USD NASDAQ -1,55%
CASEY'S GEN STOR
689,9200 USD NASDAQ +3,82%
EXPEDIA GROUP
231,6600 USD NASDAQ -4,09%
HOWMET AEROSPACE
253,925 USD NYSE -0,11%
JM SMUCKER
108,540 USD NYSE -0,37%
METLIFE
70,605 USD NYSE -0,20%
NIKE -B-
56,090 USD NYSE -0,80%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
PROGYNY
17,9100 USD NASDAQ -1,86%
REGENERON PHARMA
772,0300 USD NASDAQ -1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2026 à 11:16:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 11H00 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le Japon débloque des réserves de pétrole - Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, ... Lire la suite

  • Logo de la chaîne de télévision française "Canal Plus" près de Paris
    Canal+ chute, les perspectives de MultiChoice déçoivent
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    L'action Canal+ chute nettement mercredi ‌après la publication des résultats financiers du groupe audiovisuel français, ses ​perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs. A Londres, vers 10h35 GMT, ... Lire la suite

  • Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'exprime lors d'une interview à l'occasion de la réunion du G20 Finances à Durban
    La BCE réagira si la guerre en Iran fait grimper l'inflation, selon Nagel
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:01 

    par Reinhard Becker La Banque centrale européenne (BCE) agira ‌rapidement et fermement si la flambée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran entraîne une inflation ​durablement élevée en zone euro, a déclaré à Reuters Joachim Nagel, membre de l'institution ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank