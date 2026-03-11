information fournie par Reuters • 11/03/2026 à 11:16

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Howmet Aerospace, Nike, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Howmet Aerospace, Nike et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours de 275 à 300 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform"

à "outperform"

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours de 200 à 215 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 4698 $ contre 5407

$

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le prix cible de 700 à 780 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 253 $ contre 256 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC augmente le prix cible de 275 à 300 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève le cours cible de 121 à 145 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform"

à "outperform"

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 88 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 73 $ contre 64 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente le cours à surpondérer de égal à égal

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le prix cible de 230 à 240 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein augmente le prix cible à 319 $ contre 313 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 200 $ contre 180 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 210 $ contre 230 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 240 à 210 dollars

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 19 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 890 $ à 885 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : H.C. Wainwright relève le cours cible de 26,5 $ à

26,75 $