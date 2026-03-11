 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Howmet Aerospace, Nike, Oracle
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Howmet Aerospace, Nike et Oracle, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours de

275 à 300 dollars

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève sa recommandation à

'surpondérer', contre 'pondération neutre'

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève le cours cible de 200 $ à

215 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 700

à 780 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève le cours cible de 275 à 300 dollars

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le cours cible à 88 $ contre 91 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève sa recommandation à 'surpondérer', contre

'pondération neutre'

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 73 $ contre 64 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le prix cible à 240 $, contre 230 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 200 $, contre 180 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 240 à 210

dollars

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 19 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le cours cible à 890 $

contre 885 $

Valeurs associées

CASEY'S GEN STOR
689,9200 USD NASDAQ +3,82%
HOWMET AEROSPACE
253,925 USD NYSE -0,11%
METLIFE
70,605 USD NYSE -0,20%
NIKE -B-
56,090 USD NYSE -0,80%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
PROGYNY
17,9100 USD NASDAQ -1,86%
REGENERON PHARMA
772,0300 USD NASDAQ -1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2026 à 08:10:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en baisse, l'oeil sur le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 11.03.2026 09:10 

    Les marchés boursiers européens sont repartis dans le rouge mercredi, après leur rebond de la veille, face à l'incertitude autour de la guerre au Moyen-Orient et de l'évolution du prix des hydrocarbures. Dans les premiers échanges, vers 8H05 GMT, Paris perdait ... Lire la suite

  • Des Afghans, quittant l'Iran, reviennent dans leur pays au poste-frontière d'Islam Qala, dans la province de Hérat, le 10 mars 2026 ( AFP / Mohsen KARIMI )
    Quitter l'Iran en guerre pour un pays en crise humanitaire: les Afghans sans "bon choix"
    information fournie par AFP 11.03.2026 09:06 

    Sous une tempête de sable, le visage fatigué, des Afghans passent la frontière à Islam Qala (ouest). Ils quittent l'Iran secoué par une guerre "intense" et reviennent dans un Afghanistan en crise humanitaire où ils ne voient "aucune perspective". "J'ai été forcé ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 08:59 

    (Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 08:51 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank