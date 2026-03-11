information fournie par Reuters • 11/03/2026 à 08:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Howmet Aerospace, Nike, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Howmet Aerospace, Nike et Oracle, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours de

275 à 300 dollars

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève sa recommandation à

'surpondérer', contre 'pondération neutre'

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève le cours cible de 200 $ à

215 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 700

à 780 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève le cours cible de 275 à 300 dollars

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le cours cible à 88 $ contre 91 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève sa recommandation à 'surpondérer', contre

'pondération neutre'

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 73 $ contre 64 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève le prix cible à 240 $, contre 230 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 200 $, contre 180 $

auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 240 à 210

dollars

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 19 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le cours cible à 890 $

contre 885 $