TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Green Brick Partners, Pultegroup, Toll Brothers

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Green Brick Partners, Pultegroup et Toll Brothers.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Mizuho relève le cours cible de 24 à 29 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le cours cible de 335 à 370 dollars

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformer

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 à 194 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de

15 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 108 à 134 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC initie une couverture avec une note neutre

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC initie une couverture avec un prix cible de 87 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 205 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit le prix cible à 520 $ contre 530 $

* DR Horton Inc DHI.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de

186 $

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le prix cible de 830 $ à 950 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Evolus Inc EOLS.O : Mizuho réduit le cours cible à 19 $ contre 20 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Green Brick Partners Inc GRBK.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 90 $ à 115 $

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy"

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de 255 $ à 270 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 53 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT de 41 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note de vente; prix cible de 96 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 92 $ à 118 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève le cours cible de 120 $ à 122 $

* Millrose Properties MRP.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 35 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 415 $ à 465 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 490 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 320 $ à 415 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 9022 $

* Pultegroup Inc PHM.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 330 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le prix cible de 218 $ à 220 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138 $ contre 136 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 565 $ contre 550 $ auparavant