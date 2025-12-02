 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 127,65
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Green Brick Partners, Pultegroup, Toll Brothers
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Green Brick Partners, Pultegroup et Toll Brothers.

FAITS MARQUANTS

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Green Brick Partners Inc GRBK.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Pultegroup Inc PHM.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* Toll Brothers Inc TOL.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Mizuho relève le cours cible de 24 à 29 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le cours cible de 335 à 370 dollars

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformer

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 à 194 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de

15 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 108 à 134 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC initie une couverture avec une note neutre

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC initie une couverture avec un prix cible de 87 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 205 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit le prix cible à 520 $ contre 530 $

* DR Horton Inc DHI.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de

186 $

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le prix cible de 830 $ à 950 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Evolus Inc EOLS.O : Mizuho réduit le cours cible à 19 $ contre 20 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Green Brick Partners Inc GRBK.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 90 $ à 115 $

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy"

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de 255 $ à 270 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 67 $ contre 53 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT de 41 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note de vente; prix cible de 96 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 92 $ à 118 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève le cours cible de 120 $ à 122 $

* Millrose Properties MRP.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 35 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 415 $ à 465 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 490 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 320 $ à 415 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 9022 $

* Pultegroup Inc PHM.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 330 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le prix cible de 218 $ à 220 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138 $ contre 136 $ auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 565 $ contre 550 $ auparavant

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
24,8500 USD NASDAQ -0,76%
ALPHABET-A
314,8900 USD NASDAQ -1,65%
BELITE BIO SP ADR
154,0200 USD NASDAQ +12,06%
BRIGHTVIEW HLDG
12,750 USD NYSE +1,11%
CELCUITY
98,4850 USD NASDAQ -2,63%
CF INDUSTRIES HL
79,860 USD NYSE +1,43%
CHARLES RIV LAB
176,180 USD NYSE -1,07%
D R HORTON
157,415 USD NYSE -1,00%
DEERE & CO
468,190 USD NYSE +0,77%
DREAM FINDERS RG-A
19,390 USD NYSE -2,56%
ELI LILLY & CO
1 058,050 USD NYSE -1,55%
EPR PRO REIT BR-SBI
52,860 USD NYSE +1,15%
EVOLUS
6,8200 USD NASDAQ -4,75%
FORTREA
12,4400 USD NASDAQ -2,12%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
ICF INTL
77,8700 USD NASDAQ -0,22%
IQVIA HOLDINGS
228,510 USD NYSE -0,67%
KB HOME
64,175 USD NYSE -0,29%
KINETIK HLDGS RG-A
35,440 USD NYSE +1,52%
LENNAR RG-A
130,260 USD NYSE -0,84%
LIBERTY FORMUL RG-C
94,8000 USD NASDAQ -1,23%
MONGODB-A
328,8700 USD NASDAQ -1,05%
NVR
7 513,610 USD NYSE -0,07%
PULTEGROUP
127,180 USD NYSE +0,08%
ROCKWELL AUTOMAT
390,035 USD NYSE -1,40%
SMITH DOUGLAS RG-A
19,495 USD NYSE +0,44%
TKO GRP RG-A
193,740 USD NYSE -0,08%
TOLL BROTHERS IN
139,880 USD NYSE +0,13%
ULTA BEAUTY
547,6400 USD NASDAQ +1,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 11:27:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Des proches devant des corps de victimes provenant de l'épave d'un bateau submergé après un éboulement, à Pucallpa, au Pérou le 1er décembre 2025 ( AFP / Hugo Alejos )
    Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:12 

    La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti national à la présidence du Honduras, Nasry Asfura, après avoir voté à Tegucigalpa le 30 novembre 2025 ( AFP / Johny MAGALLANES )
    Présidentielle au Honduras: les candidats de droite à quasi-égalité, Trump accusateur
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:03 

    Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank