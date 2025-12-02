TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Green Brick Partners, Pultegroup, Toll Brothers

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Green Brick Partners, Pultegroup et Toll Brothers.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Mizuho relève le cours cible de 24 $ à 29 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le cours cible de 335 $ à 370 $

* Amazon.com Inc AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 295 $ contre 292 $

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 72 $ contre 73 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 87 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève le cours cible de 170 $ à 180 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 218 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho augmente le prix cible de 105 $ à 194 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève sa note de "neutre" à "surperformer"

* Blackline Inc BL.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 65 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 15 $

* Bunge BG.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 95 $ à 112 $

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 58 $

* Casey's General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 610 $ à 625 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 190 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le prix cible de 108 $ à 134 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC initie une couverture avec une note neutre

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC initie une couverture avec un prix cible de 87 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 205 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste us1

* Cloudflare Inc NET.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 235 $

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 48 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 520 $ contre 530 $

* DR Horton Inc DHI.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 186 $

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Edison International EIX.N : UBS relève le cours cible de 66 $ à 70 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 830 $ à 950 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 950 $ à 1 286 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 65 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 6 $ contre 18 $

* Evolus Inc EOLS.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Truist Securities relève le cours cible de 105 $ à 109 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 148 $ à 168 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11,5 $

* FTC Solar Inc FTCI.O : UBS relève l'objectif de cours de 5,50 $ à 10 $

* GE Vernova GEV.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 769 $ contre 724 $

* Green Brick Partners Inc GRBK.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 11 $ contre 9 $

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 90 $ à 115 $

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity relève sa note de "conserver" à "acheter"

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible à 270 $ contre 255 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 58 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 197 $ contre 176 $

* Jones Lang LaSalle Inc JLL.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible de 351 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan relève le prix cible de 53 $ à 67 $

* KBR Inc KBR.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance et un objectif de cours de 60 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 41 $

* Kronos Worldwide KRO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 8 $ à 6 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note de vente; prix cible de 96 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 92 $ à 118 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 23 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève le cours cible de 120 $ à 122 $

* LSB Industries LXU.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 9 $ à 11 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de prix de 1550 $

* Millrose Properties MRP.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 35 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays augmente le prix cible de 390 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : Bernstein relève le prix cible de 338 $ à 452 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 415 $ à 455 $

* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 480 $ contre 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix à 465 $ contre 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : Macquarie augmente le prix cible de 305 $ à 385 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève le prix cible de 250 $ à 310 $

* Mongodb Inc MDB.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 400 $ à 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham relève le cours cible de 365 $ à 480 $

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer relève le cours cible de 385 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 400 $ à 490 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 385 $ à 425 $

* Mongodb Inc MDB.O : Scotiabank augmente le prix cible de 320 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 375 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities augmente le prix cible de 400 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : UBS relève le cours cible de 330 $ à 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : Wedbush relève le cours cible de 400 $ à 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : Wells Fargo relève le cours cible de 430 $ à 450 $

* Newell Brands Inc NWL.O : UBS réduit le prix cible de 5,50 $ à 4 $

* Newmark Group NMRK.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 21 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 31 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 9022 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Onestream Inc OS.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Onestream Inc OS.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 26 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities relève le prix cible de 28 $ à 34 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Pfizer PFE.N : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 26 $

* Pultegroup Inc PHM.N : BTIG reprend la couverture avec une note neutre

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 330 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 321 $ contre 333 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ contre 113 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 27 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Teradyne Inc TER.O : Stifel relève sa note de "conserver" à "acheter"; augmente le prix cible de 162 $ à 225 $

* Texas Pacific Land Corp TPL.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération

* Texas Pacific Land Corp TPL.N : KeyBanc initie une couverture avec un prix cible de 1 050 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 656 $ à 670 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible de 218 $ à 220 $

* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc relève sa note de "sous-pondération" à "pondération sectorielle"

* Toll Brothers Inc TOL.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève le prix cible de 136 $ à 138 $

* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1 $ contre 3 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 550 $ à 565 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 45 $ contre 29 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 61 $ contre 59 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS initie une couverture avec une note neutre

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS initie une couverture avec un prix cible de 82 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible de 180 $ à 200 $

* Workday Inc WDAY.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note neutre

* Workday Inc WDAY.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un prix cible de 235 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 151 $ à 158 $