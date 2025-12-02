 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Green Brick Partners, Pultegroup, Toll Brothers
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Green Brick Partners, Pultegroup et Toll Brothers.

FAITS MARQUANTS

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Green Brick Partners Inc GRBK.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Pultegroup Inc PHM.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* Toll Brothers Inc TOL.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Mizuho relève le cours cible de 24 $ à 29 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le cours cible de 335 $ à 370 $

* Amazon.com Inc AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 295 $ contre 292 $

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 72 $ contre 73 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 87 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève le cours cible de 170 $ à 180 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 218 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho augmente le prix cible de 105 $ à 194 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève sa note de "neutre" à "surperformer"

* Blackline Inc BL.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 65 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 15 $

* Bunge BG.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 95 $ à 112 $

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 58 $

* Casey's General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 610 $ à 625 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 190 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le prix cible de 108 $ à 134 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC initie une couverture avec une note neutre

* CF Industries Holdings Inc CF.N : CIBC initie une couverture avec un prix cible de 87 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 205 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste us1

* Cloudflare Inc NET.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 235 $

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 48 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 520 $ contre 530 $

* DR Horton Inc DHI.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 186 $

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Edison International EIX.N : UBS relève le cours cible de 66 $ à 70 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le cours cible de 830 $ à 950 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 950 $ à 1 286 $

* EPR Properties EPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 65 $

* Evolent Health Inc EVH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 6 $ contre 18 $

* Evolus Inc EOLS.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 20 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Truist Securities relève le cours cible de 105 $ à 109 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 148 $ à 168 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11,5 $

* FTC Solar Inc FTCI.O : UBS relève l'objectif de cours de 5,50 $ à 10 $

* GE Vernova GEV.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 769 $ contre 724 $

* Green Brick Partners Inc GRBK.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 11 $ contre 9 $

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 90 $ à 115 $

* ICF International Inc ICFI.O : Canaccord Genuity relève sa note de "conserver" à "acheter"

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible à 270 $ contre 255 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 58 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 197 $ contre 176 $

* Jones Lang LaSalle Inc JLL.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un prix cible de 351 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan relève le prix cible de 53 $ à 67 $

* KBR Inc KBR.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance et un objectif de cours de 60 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 41 $

* Kronos Worldwide KRO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 8 $ à 6 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note de vente; prix cible de 96 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 92 $ à 118 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 23 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan relève le cours cible de 120 $ à 122 $

* LSB Industries LXU.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 9 $ à 11 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération égale

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Morgan Stanley initie une couverture avec un objectif de prix de 1550 $

* Millrose Properties MRP.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 35 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays augmente le prix cible de 390 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : Bernstein relève le prix cible de 338 $ à 452 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 415 $ à 455 $

* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 480 $ contre 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix à 465 $ contre 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : Macquarie augmente le prix cible de 305 $ à 385 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève le prix cible de 250 $ à 310 $

* Mongodb Inc MDB.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 400 $ à 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham relève le cours cible de 365 $ à 480 $

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer relève le cours cible de 385 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 400 $ à 490 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 385 $ à 425 $

* Mongodb Inc MDB.O : Scotiabank augmente le prix cible de 320 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 375 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities augmente le prix cible de 400 $ à 450 $

* Mongodb Inc MDB.O : UBS relève le cours cible de 330 $ à 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : Wedbush relève le cours cible de 400 $ à 440 $

* Mongodb Inc MDB.O : Wells Fargo relève le cours cible de 430 $ à 450 $

* Newell Brands Inc NWL.O : UBS réduit le prix cible de 5,50 $ à 4 $

* Newmark Group NMRK.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 21 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 31 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 9022 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Onestream Inc OS.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Onestream Inc OS.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 26 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities relève le prix cible de 28 $ à 34 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Pfizer PFE.N : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 26 $

* Pultegroup Inc PHM.N : BTIG reprend la couverture avec une note neutre

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 275 $ à 330 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities réduit le prix cible à 321 $ contre 333 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ contre 113 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 27 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Teradyne Inc TER.O : Stifel relève sa note de "conserver" à "acheter"; augmente le prix cible de 162 $ à 225 $

* Texas Pacific Land Corp TPL.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération

* Texas Pacific Land Corp TPL.N : KeyBanc initie une couverture avec un prix cible de 1 050 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 656 $ à 670 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible de 218 $ à 220 $

* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc relève sa note de "sous-pondération" à "pondération sectorielle"

* Toll Brothers Inc TOL.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève le prix cible de 136 $ à 138 $

* Trinseo TSE.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1 $ contre 3 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 550 $ à 565 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 45 $ contre 29 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 61 $ contre 59 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS initie une couverture avec une note neutre

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS initie une couverture avec un prix cible de 82 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible de 180 $ à 200 $

* Workday Inc WDAY.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note neutre

* Workday Inc WDAY.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un prix cible de 235 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 151 $ à 158 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
25,3605 USD NASDAQ +2,05%
ALPHABET-A
316,0750 USD NASDAQ +0,38%
AMAZON.COM
234,7390 USD NASDAQ +0,37%
ARCBEST
63,6924 USD NASDAQ -2,95%
ARROWHEAD PHRMCT
58,8500 USD NASDAQ +4,62%
ATMOS ENERGY COR
170,126 USD NYSE -0,97%
AVLONBY COM REIT
180,241 USD NYSE +0,30%
BELITE BIO SP ADR
153,3500 USD NASDAQ -0,44%
BLACKLINE
56,9900 USD NASDAQ +1,60%
BRIGHTVIEW HLDG
12,780 USD NYSE +0,24%
BUNGE GLOBAL
96,030 USD NYSE -0,40%
C4 THERAPEUTICS
2,5000 USD NASDAQ -1,57%
CALIFORNIA RES
47,424 USD NYSE +0,24%
CASEY'S GEN STOR
565,5950 USD NASDAQ -0,62%
CBRE GROUP RG-A
158,680 USD NYSE -0,48%
CELCUITY
98,8150 USD NASDAQ +0,34%
CF INDUSTRIES HL
78,530 USD NYSE -1,67%
CHARLES RIV LAB
176,370 USD NYSE +0,11%
CHEVRON
150,190 USD NYSE -1,55%
CLOUDFLARE RG-A
202,280 USD NYSE +2,56%
CRACKER BARREL O
28,2300 USD NASDAQ -1,40%
D R HORTON
157,800 USD NYSE +0,24%
DEERE & CO
468,385 USD NYSE +0,04%
DREAM FINDERS RG-A
19,320 USD NYSE -0,36%
EDISON INTL
58,020 USD NYSE -0,29%
ELI LILLY & CO
1 052,780 USD NYSE -0,50%
EPR PRO REIT BR-SBI
51,983 USD NYSE -1,66%
EVOLENT HEALTH RG-A
3,860 USD NYSE -3,38%
EVOLUS
6,4800 USD NASDAQ -4,99%
FD RLTY INV-SBI
97,600 USD NYSE -0,77%
FIVE BELOW
160,2700 USD NASDAQ -0,94%
FORTREA
12,7450 USD NASDAQ +2,45%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
FTC SOLAR
9,7400 USD NASDAQ +9,93%
GE VERNOVA
601,670 USD NYSE +4,26%
HUNTSMAN
10,410 USD NYSE -0,29%
ICF INTL
82,4650 USD NASDAQ +5,90%
IQVIA HOLDINGS
227,710 USD NYSE -0,35%
JANUX THERAPEUTS
16,8450 USD NASDAQ -50,44%
JOHNSON&JOHNSON
203,270 USD NYSE -1,09%
JONES LANG LASAL
323,740 USD NYSE 0,00%
KB HOME
64,130 USD NYSE -0,07%
KBR
43,420 USD NYSE +3,95%
KINETIK HLDGS RG-A
34,829 USD NYSE -1,72%
KRONOS WORLDWIDE
4,737 USD NYSE -2,72%
LENNAR RG-A
128,850 USD NYSE -1,08%
LIBERTY ENER RG-A
18,370 USD NYSE +0,85%
LIBERTY FORMUL RG-C
93,7600 USD NASDAQ -1,10%
LSB INDUSTRIES
9,570 USD NYSE +4,19%
METTLER TOLEDO I
1 457,160 USD NYSE -0,72%
MONGODB-A
405,9000 USD NASDAQ +23,42%
NEWELL BRANDS
3,6950 USD NASDAQ -3,02%
NEWMARK GROUP-A
17,2550 USD NASDAQ +0,03%
NORW CRS LINE
18,555 USD NYSE -0,19%
NVR
7 590,260 USD NYSE +1,02%
OMEGA HLTH REIT
45,900 USD NYSE +0,13%
ONESTREAM RG-A
20,7700 USD NASDAQ +0,78%
PENNANT GROUP
29,1250 USD NASDAQ +2,55%
PFIZER
25,060 USD NYSE -0,91%
PULTEGROUP
126,125 USD NYSE -0,83%
ROCKWELL AUTOMAT
391,585 USD NYSE +0,40%
RYL CARIBBEAN CR
264,350 USD NYSE -0,91%
SCIENCE APPS INT
87,3000 USD NASDAQ +1,23%
SIX FLAGS ENT
15,190 USD NYSE +2,15%
SMITH DOUGLAS RG-A
20,524 USD NYSE +5,28%
T-MOBILE US
208,4700 USD NASDAQ +0,89%
TERADYNE
189,1500 USD NASDAQ +5,30%
THERMO FISHER SC
579,985 USD NYSE -0,89%
TKO GRP RG-A
194,970 USD NYSE +0,63%
TOLL BROTHERS IN
138,474 USD NYSE -1,01%
TRINSEO
0,826 USD NYSE -4,83%
TX PAC LAND
863,450 USD NYSE +1,14%
ULTA BEAUTY
546,1150 USD NASDAQ -0,28%
VICTORIA'S SECRT
42,040 USD NYSE -4,75%
VIKING
66,900 USD NYSE -0,57%
WEATHERFORD INT
74,6100 USD NASDAQ -2,74%
WESTERN DIGITAL
163,3300 USD NASDAQ -0,13%
WORKDAY-A
211,1600 USD NASDAQ -1,03%
XPO
131,390 USD NYSE -8,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 19:28:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

