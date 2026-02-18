 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco
18/02/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à

"neutre"

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible de 40 $ à 27 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le prix cible de 400 $ à 430 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 40 dollars, contre 55 dollars

auparavant

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 22 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix cible de 183 $ à 195 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 42 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le cours cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le cours cible de 95 $ à 85 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 290 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours cible de 310 à 371 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 319 à 330 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215 dollars

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan ramène le cours cible à 16 $, contre 30 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 190 $, contre 210 $

auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix cible de 250 $ à 215 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 100 $ auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève l'objectif de cours de 48 à 60 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 27 $, contre 40 $ auparavant

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 $ contre 480 $ auparavant

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le cours cible à 296 $ contre 316 $ auparavant

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 430 $

ALARM.COM HOLDIN
45,4100 USD NASDAQ -2,09%
ALKAMI TECH
16,2800 USD NASDAQ +0,06%
COMSTOCK RESOURC
18,540 USD NYSE -2,50%
EASTGROUP PROP R
192,820 USD NYSE +0,90%
GENERAL MILLS
44,965 USD NYSE -6,96%
GOOSEHEAD INS-A
50,6550 USD NASDAQ +4,04%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
HOWMET AEROSPACE
252,550 USD NYSE +0,92%
KRYSTAL BIOTECH
287,4000 USD NASDAQ +3,96%
LABCORP HLDGS
276,695 USD NYSE -2,16%
LEIDOS HOLDG
162,100 USD NYSE -8,00%
NCINO
16,2000 USD NASDAQ +0,37%
PALO ALTO NETWORKS
163,5000 USD NASDAQ -2,07%
Pétrole Brent
67,61 USD Ice Europ +0,37%
Pétrole WTI
62,28 USD Ice Europ -0,02%
Q2 HOLDINGS
52,590 USD NYSE -1,23%
SONOCO PRODUCTS
56,720 USD NYSE +9,71%
THE TRADE DESK RG-A
25,2650 USD NASDAQ -2,11%
VALMONT IND
444,500 USD NYSE -6,50%
VULCAN MATERIALS
302,175 USD NYSE -7,79%
WATSCO INC
422,520 USD NYSE +1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 08:22:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

