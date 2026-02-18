information fournie par Reuters • 18/02/2026 à 08:22

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 40 dollars, contre 55 dollars

auparavant

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 22 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix cible de 183 $ à 195 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 42 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le cours cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le cours cible de 95 $ à 85 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 290 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours cible de 310 à 371 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 319 à 330 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215 dollars

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan ramène le cours cible à 16 $, contre 30 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 190 $, contre 210 $

auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix cible de 250 $ à 215 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 100 $ auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève l'objectif de cours de 48 à 60 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 27 $, contre 40 $ auparavant

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 $ contre 480 $ auparavant

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le cours cible à 296 $ contre 316 $ auparavant

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 430 $