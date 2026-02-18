TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.
FAITS MARQUANTS
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à
"neutre"
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible de 40 $ à 27 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le prix cible de 400 $ à 430 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 40 dollars, contre 55 dollars
auparavant
* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 22 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix cible de 183 $ à 195 $
* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de 47 $ à 42 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le cours cible de 101 $ à 90 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le cours cible de 95 $ à 85 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer
* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 290 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours cible de 310 à 371 dollars
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 319 à 330 dollars
* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215 dollars
* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan ramène le cours cible à 16 $, contre 30 $ auparavant
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 190 $, contre 210 $
auparavant
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix cible de 250 $ à 215 $
* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 100 $ auparavant
* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève l'objectif de cours de 48 à 60 dollars
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 27 $, contre 40 $ auparavant
* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 $ contre 480 $ auparavant
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le cours cible à 296 $ contre 316 $ auparavant
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 430 $
