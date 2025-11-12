TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.
FAITS MARQUANTS
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la vente
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la
pondération
* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève le prix cible de 270 à 283 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 300 à 380
dollars
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 54 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix
de 275
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la
pondération
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le prix cible de 718 000 $ à 721 000
* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève le prix cible de 479 $ à 481 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, contre 32 $
auparavant
* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 145 $
* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22
* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28
* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 390
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Centerspace CSR.N : Raymond James passe d'une position d'achat à une position de
performance sur le marché
* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse la note de neutre à achat
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un
PT de 32
* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 80$ contre 75
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 20 $
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de
510
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $
* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 27,5 $
contre 28
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $ contre 122 $
auparavant
* Lineage Inc LINE.O : RBC ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 410
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $
* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT
de 33 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 183 $ à 211 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 55 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 51 $
* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un
PT de 32 $
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève le prix cible de 19 à 25 dollars
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours
de 195
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à 34 $
* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible à 2,5 $ contre 3,5
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève le cours de l'action de "Market
Perform" à "Strong Buy"
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 55 à 63 dollars
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 19
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 202 $
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 71
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie la couverture avec une note de poids égal
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $
* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 21 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève l'objectif de cours à 79 $ contre 77 $
