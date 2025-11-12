 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media Inc
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.

FAITS MARQUANTS

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la vente

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève le prix cible de 270 à 283 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 300 à 380

dollars

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 54 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix

de 275

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le prix cible de 718 000 $ à 721 000

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève le prix cible de 479 $ à 481 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, contre 32 $

auparavant

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 145 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 390

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Centerspace CSR.N : Raymond James passe d'une position d'achat à une position de

performance sur le marché

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse la note de neutre à achat

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un

PT de 32

* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 80$ contre 75

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 20 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de

510

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 27,5 $

contre 28

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $ contre 122 $

auparavant

* Lineage Inc LINE.O : RBC ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 410

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT

de 33 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 183 $ à 211 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un

PT de 32 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève le prix cible de 19 à 25 dollars

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours

de 195

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à 34 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible à 2,5 $ contre 3,5

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève le cours de l'action de "Market

Perform" à "Strong Buy"

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 55 à 63 dollars

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 202 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 71

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie la couverture avec une note de poids égal

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève l'objectif de cours à 79 $ contre 77 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
18,2400 USD NASDAQ +0,39%
ACV AUCTIONS RG-A
5,490 USD NYSE -1,61%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
237,5200 USD NASDAQ -2,65%
AMRICLD RLTY REITRG
11,345 USD NYSE +0,80%
ASBURY AUTOMOTIV
217,850 USD NYSE -2,15%
AUTONATION
191,860 USD NYSE -0,51%
BELITE BIO SP ADR
105,7600 USD NASDAQ -9,87%
BERKSHIRE HATH RG-A
745 934,850 USD NYSE -0,02%
BLCKST SEC LEND
26,6600 USD NYSE +0,19%
CANNAE HLDG
15,480 USD NYSE -10,10%
CARMAX
34,160 USD NYSE +2,80%
CARVANA-A
326,890 USD NYSE +1,45%
CENTERS REIT-SBI
66,150 USD NYSE +12,32%
CNX RESOURCES
37,380 USD NYSE +2,21%
COMSTOCK RESOURC
25,130 USD NYSE +6,28%
COPART
41,3400 USD NASDAQ -0,17%
FLOOR & DECR H RG-A
60,800 USD NYSE +2,06%
FOX FACT HLDG
15,0300 USD NASDAQ -6,06%
GROUP I AUTOMOTI
380,160 USD NYSE -2,55%
HAGERTY RG-A
13,185 USD NYSE +1,81%
INTERPUBLIC GROU
25,350 USD NYSE +1,48%
LAMARADVTSREIT RG-A
127,4700 USD NASDAQ +2,02%
LINEAGE
34,5500 USD NASDAQ +2,31%
LITHIA MOTORS
293,655 USD NYSE -0,32%
LITTELFUSE
242,0800 USD NASDAQ -1,79%
LKQ
31,0400 USD NASDAQ +0,26%
MARATHON PETRO
200,090 USD NYSE +1,90%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,830 USD NYSE +0,02%
OPENLANE
25,060 USD NYSE +0,56%
OUTFRONT MEDIA
20,960 USD NYSE +3,97%
PALO ALTO NETWORKS
218,2700 USD NASDAQ +0,80%
PENSKE AUTO GROU
157,900 USD NYSE -0,54%
PRIVIA HLTH
24,3200 USD NASDAQ +3,89%
RLJ LDG REIT-SBI
7,285 USD NYSE -0,21%
ROCKET LAB
51,2400 USD NASDAQ -1,27%
SMN PRP GRP REIT
185,130 USD NYSE +1,17%
SONIC AUTOMOTIVE-A
61,950 USD NYSE -0,27%
SSR MINING
20,8200 USD NASDAQ 0,00%
STARWOO REIT-SBI
18,065 USD NYSE +0,98%
TTM TECHNOLOGIES
67,8700 USD NASDAQ -2,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 11:56:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

