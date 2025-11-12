information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 11:56

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.

FAITS MARQUANTS

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la vente

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève le prix cible de 270 à 283 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 300 à 380

dollars

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 54 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix

de 275

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le prix cible de 718 000 $ à 721 000

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève le prix cible de 479 $ à 481 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, contre 32 $

auparavant

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 145 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 390

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Centerspace CSR.N : Raymond James passe d'une position d'achat à une position de

performance sur le marché

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research abaisse la note de neutre à achat

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un

PT de 32

* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 80$ contre 75

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 20 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de

510

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 27,5 $

contre 28

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $ contre 122 $

auparavant

* Lineage Inc LINE.O : RBC ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 410

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT

de 33 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 183 $ à 211 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un

PT de 32 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève le prix cible de 19 à 25 dollars

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours

de 195

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à 34 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible à 2,5 $ contre 3,5

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève le cours de l'action de "Market

Perform" à "Strong Buy"

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 55 à 63 dollars

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 202 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 71

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie la couverture avec une note de poids égal

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève l'objectif de cours à 79 $ contre 77 $