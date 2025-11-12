information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 16:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.

FAITS MARQUANTS

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la vente

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la

pondération

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève le prix cible de 167 $ à 255 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 283 $ contre 270 $

auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 380 dollars

contre 300 dollars auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève le prix cible à 285 $, contre 275 $ auparavant

* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 345 $ contre

300

* Amdocs Ltd DOX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 97$ contre 100

* Amdocs Ltd DOX.O : Stifel réduit l'objectif de prix à 97 $ à partir de 100

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 54 $

* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 83$ de 82

* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le PT à 35$ de 30

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Anywhere Real Estate Inc. HOUS.N : Barclays augmente le prix cible à 13$ de 11

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix

de 275

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars

* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 46 $

* AT&T Inc. T.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo réduit le PT à 15$ de 16

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Raymond James réduit la performance du marché de

"surperformer" à "performer

* Beachbody Company Inc BODI.O : Noble Capital augmente le prix cible de 12 $ à 15 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le cours cible de 110 à 140 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen augmente le prix cible de 718 000 $ à 721 000

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen augmente le prix cible de 479 $ à 481 $

* Beyond Meat, Inc. BYND.O : Barclays réduit le prix cible de 2 à 1 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Raymond James réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 105 $ de 120

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : B. Riley réduit le prix cible à 30 $, contre 32 $

auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le prix cible à 29 $, contre 32 $

auparavant

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à

"market perform"

* Brightspring Health Services, Inc. BTSG.O : Wells Fargo augmente le PT de 33 $ à 39 $

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 145$ contre 175

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 390

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Celanese Corp CE.N : UBS relève le prix cible de 48 $ à 49 $

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 41 $

* Centerspace CSR.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "strong buy" à "market

perform"

* Century Casinos Inc CNTY.O : Stifel réduit le prix cible de 4 à 3 dollars

* Ceva, Inc. CEVA.O : Barclays augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 261 $ à 257 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS réduit le prix cible à 123 $, contre 130 $ auparavant

* Cigna CI.N : Bernstein ramène le cours cible à 294 $, contre 346 $ auparavant

* Cintas Corp CTAS.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché

* Cintas Corp CTAS.O : Bernstein initie la couverture avec un prix cible de 200

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Mizuho relève le prix cible de 45 $ à 55 $

* Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de

l'entreprise de l'achat à la neutralité

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Conocophillips COP.N : UBS réduit le prix cible de 122 $ à 117 $

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 32

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays réduit le prix cible de 140 $ à 120 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 150$ de 170

* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 230 $

* Docgo DCGO.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 3 à 1

* Doordash DASH.O : Mizuho abaisse le cours cible à 320 $ contre 350 $

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen ramène le cours cible à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities augmente le prix cible à 188 $ contre 177

$

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève le cours cible à 1500 $ contre 1250 $

* Energy Transfer LP ET.N : La Banque Scotia ramène le cours cible à 21 $, contre 23 $

auparavant

* Engene Holdings Inc. ENGN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 35$ contre 40

* Evolent Health EVH.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 18 $

* Fastenal Co FAST.O : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT

$38

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein initie une couverture avec une note de

surperformance

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein initie la couverture avec un prix cible de 288

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à

surpondérer

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 20 $

* Goldman Sachs BDC Inc GSBD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 12 $ à 11 $

* Graham Corp GHM.N : Northland Capital augmente le prix cible de 67 $ à 71 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de

510

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $

* Harrow, Inc. HROW.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 64 à 69 dollars

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 25 $ contre 21 $

* Ichor Holdings Ltd. ICHR.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à

"surperformer" à partir de "performer

* Ingevity Corp. NGVT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 52 $ à 55 $

* Inseego Corp INSG.O : TD Cowen relève le cours cible de 11 à 14 dollars

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays ramène le cours cible de 28 à 27,5

dollars

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays augmente le prix cible de 122 $ à 123 $

* Kayne Anderson Bdc, Inc. KBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $

* Keros Therapeutics Inc. KROS.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 27 $ contre 23 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 190 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 128 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners ramène l'objectif de cours de 97 à 90

dollars

* Legacy Housing Corp LEGH.O : B. Riley réduit le prix cible de 26 $ à 21 $

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 8 $ à 10 $

* Lineage Inc LINE.O : RBC réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Lineage Inc LINE.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 42 $ à 37 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 410

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT

de 33 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : B. Riley réduit le prix cible de 64 $ à 60 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 211 $ contre 183 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 56 $

contre 52 $

* MKS Inc MKSI.O : Citigroup augmente le prix cible de 122 $ à 185 $

* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 165 $ de 231 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Raymond James augmente le prix cible de 32 $ à 34 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Stifel relève le prix cible à 39 $ contre 33 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : Stifel relève le cours cible de 50 à 52 dollars

* Nuvalent Inc NUVL.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat

* Nuvalent Inc NUVL.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec un prix cible de

126

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit le prix cible de 55 $ à 54 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 40 $, contre 42

$ auparavant

* Octave Specialty Group Inc AMBC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 15$ de 10

* Oklo Inc OKLO.N : B. Riley relève le cours cible à 129 $, contre 58 $ auparavant

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 117 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 87 $ contre 90 $

* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un

PT de 32 $

* Orchestra Biomed Holdings, Inc. OBIO.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 11 $ contre

12 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 19

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 92 $ contre 91

$ auparavant

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $

auparavant

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix

de 195

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie la couverture avec une note de

surpondération

* Plains All American Pipeline PAA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 20 $ à 19 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Citigroup réduit le prix cible à 44 $ contre 45 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à 34 $

* Progyny Inc PGNY.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Progyny, Inc. PGNY.O : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la surpondération

* Radnet Inc RDNT.O : Jefferies relève le prix cible de 86 $ à 91 $

* Radnet Inc RDNT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 81 $ à 90 $

* Rayonier Inc RYN.N : Citigroup réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3,5

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein initie une couverture avec la note market perform

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 205

dollars

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley réduit le prix cible de 42 $ à 35 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark réduit le prix cible à 40 $ de 50

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"strong buy

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 55 $ à 63 $

* Rollins Inc ROL.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible de 70

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS réduit le prix cible de 353 $ à 304 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève le cours cible de 190 à 202 dollars

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 24 $ de 28

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 10 dollars contre 8,5 dollars

auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève l'objectif de cours à 312$ contre 276

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 71

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 16 $ à 12 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 28,50 $ à 29 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 199 $ à 198 $

* Teradyne Inc TER.O : Citigroup augmente le prix cible de 117 $ à 215 $

* Terawulf Inc WULF.O : B. Riley relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant

* Tidewater Inc TDW.N : Raymond James réduit le prix cible de 78 $ à 75 $

* Treehouse Foods Inc THS.N : William Blair abaisse la note à "market perform

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham augmente l'objectif de cours à 79$ contre 77

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28$ contre 46

* UWM Holdings Corp UWMC.N : UBS augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 36 dollars

* Venture Global Inc VG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 13 $ à 12 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 14 $ à 11 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Mizuho augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Walmart, Inc. WMT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 110 $ contre 108 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Bernstein initie une couverture avec une note de

surperformance

* Waste Connections Inc WCN.N : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de

200

* Waste Management Inc WM.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance

* Waste Management Inc WM.N : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 255

* Wayfair Inc. W.N : Oppenheimer relève le prix cible de 100 $ à 144 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $

* WW Grainger GWW.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché

* WW Grainger GWW.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 975 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève le prix cible de 320 à 350 dollars