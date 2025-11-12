 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 259,09
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.

FAITS MARQUANTS

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la vente

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la

pondération

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève le prix cible de 167 $ à

255 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 283 $ contre 270 $

auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 380 dollars

contre 300 dollars auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève le prix cible à 285 $, contre 275 $

auparavant

* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 345 $

contre 300

* Amdocs Ltd DOX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 97 $ contre 100

$

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève l'objectif de cours à 54 $ contre 45 $

auparavant

* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à

83 $ contre 82 $

* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le PT à 35$ de 30

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 14 $ à

12 $

* Anywhere Real Estate Inc. HOUS.N : Barclays augmente le prix cible à 13$ de 11

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix

de 275

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la

pondération

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars

* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 37 $

contre 46 $

* AT&T Inc. T.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo réduit son estimation de

prix à 15 $, contre 16 $ auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Raymond James réduit l'évaluation à "market perform"

de "outperform

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group augmente le prix cible de 110 à 140 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le cours cible de 718 000 $ à 721 000 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen augmente le prix cible de 479 $ à 481 $

* Beyond Meat, Inc. BYND.O : Barclays réduit le prix cible à 1 $ contre 2 $

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 105 $

de 120

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le prix cible de 32 $ à 29 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Raymond James réduit le cours de l'action de

"strong buy" à "market perform"

* Brightspring Health Services, Inc. BTSG.O : Wells Fargo augmente le PT de 33 $ à 39

$

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 145$ contre 175

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 390

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 35 $

* Centerspace CSR.N : Raymond James ramène la note de "strong buy" à "market perform"

* Ceva, Inc. CEVA.O : Barclays augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Cigna CI.N : Bernstein réduit le prix cible de 346 $ à 294 $

* Cintas Corp CTAS.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché

* Cintas Corp CTAS.O : Bernstein initie la couverture avec un prix cible de 200

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Mizuho relève le prix cible de 45 $ à 55 $

* Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 1,5 $ à 2 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de

l'entreprise de l'achat à la neutralité

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 32

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de

sous-pondération

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un

prix cible de 32 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays réduit le prix cible de 140 $ à 120 $

* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 150$ de 170

* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 230 $

* Docgo DCGO.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 3 à 1

* Doordash DASH.O : Mizuho abaisse le cours cible à 320 $ contre 350 $

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen ramène le cours cible à 45 $, contre 50 $

auparavant

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities relève le cours cible à 188 $

contre 177 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen ramène le cours cible à 100 $, contre 110 $

auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève le cours cible à 1 500 $ contre 1 250 $

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève le prix cible de 1250 $ à 1500 $

* Energy Transfer LP ET.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $

* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 35$ contre 40

* Fastenal Co FAST.O : Bernstein initie une couverture avec une note de

sous-performance; PT 38 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein initie une couverture avec une note de

surperformance

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein initie la couverture avec un prix cible

de 288

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le prix cible de 75 $ à 80

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à

surpondérer

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 20 $

* Goldman Sachs BDC Inc GSBD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 12 $ à 11

$

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de

510

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $

* Harrow, Inc. HROW.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 64 à 69 dollars

* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $

* Ingevity Corp. NGVT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 55 $ contre 52 $

* Inseego Corp INSG.O : TD Cowen relève le cours cible à 14 $ contre 11 $

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays ramène le cours cible de 28 à 27,5

dollars

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays augmente le prix cible de 122 $ à 123 $

* Kayne Anderson Bdc, Inc. KBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 16

$

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 190 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $, contre 122 $

auparavant

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 8 à 10

dollars

* Lineage Inc LINE.O : RBC réduit le prix cible de 51 $ à 45 $

* Lineage Inc LINE.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 42 $ à 37 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 410

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT

de 33 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 183 $ à 211 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de

52 $ à 56 $

* MKS Inc MKSI.O : Citigroup augmente le prix cible de 122 $ à 185 $

* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 165 $ de 231 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Raymond James augmente le prix cible de 32 $

à 34 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup ramène le cours cible à 125 $, contre 130 $

auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit le prix cible de 55 $ à 54 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 51 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 40 $,

contre 42 $ auparavant

* Octave Specialty Group Inc AMBC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 15$

de 10

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 111 $ contre

117 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 87 $

contre 90 $

* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un

PT de 32 $

* Orchestra Biomed Holdings, Inc. OBIO.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 11 $ contre

12 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 19

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 92 $

contre 91 $ auparavant

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 12 $ contre

11 $ auparavant

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix

de 195

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie la couverture avec une note de

surpondération

* Plains All American Pipeline PAA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 20 $

à 19 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Citigroup réduit le prix cible de 45 $ à 44 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à 34 $

* Progyny Inc PGNY.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Progyny, Inc. PGNY.O : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la

surpondération

* Radnet Inc RDNT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 81 $ à 90 $

* Rayonier Inc RYN.N : Citigroup réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3,5

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein initie une couverture avec la note market

perform

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de

205 dollars

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark réduit le prix cible de 50 $ à 40 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"strong buy

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 55 $ à 63 $

* Rollins Inc ROL.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible de 70

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 202 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 24 $ de 28

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève le cours cible à 10 dollars, contre 8,5 dollars

auparavant

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 71

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note de poids égal

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note de poids égal

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 199 $ à 198

$

* Teradyne Inc TER.O : Citigroup augmente le prix cible de 117 $ à 215 $

* Treehouse Foods Inc THS.N : William Blair abaisse la note à "market perform

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève l'objectif de cours à 79 $ contre 77 $

auparavant

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28$ contre

46

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Citigroup augmente le prix cible de 29 $ à 36 $

* Venture Global Inc VG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 13 $ à 12 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 14 $ à 11 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Mizuho augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Walmart, Inc. WMT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 110 $ contre 108 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Bernstein initie une couverture avec une note de

surperformance

* Waste Connections Inc WCN.N : Bernstein initie une couverture avec un objectif de

prix de 200

* Waste Management Inc WM.N : Bernstein initie une couverture avec une note de

surperformance

* Waste Management Inc WM.N : Bernstein initie une couverture avec un objectif de

prix de 255

* Weyerhaeuser Co WY.N : Citigroup réduit le prix cible à 26 $ contre 28 $

* WW Grainger GWW.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du

marché

* WW Grainger GWW.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 975 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève le prix cible de 320 à 350 dollars

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
18,2400 USD NASDAQ +0,39%
ACV AUCTIONS RG-A
5,490 USD NYSE -1,61%
ADVANCED ENERGY
215,9800 USD NASDAQ -1,51%
AMBAC FINL GRP
10,090 USD NYSE +15,84%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
237,5200 USD NASDAQ -2,65%
AMDOCS
83,9600 USD NASDAQ -1,79%
AMER PUBLIC EDU
34,6000 USD NASDAQ +4,88%
AMERICAN INTL GR
76,145 USD NYSE -1,02%
AMRICLD RLTY REITRG
11,345 USD NYSE +0,80%
ANYWHERE RE
12,630 USD NYSE +7,08%
ASBURY AUTOMOTIV
217,850 USD NYSE -2,15%
ASHLAND
50,040 USD NYSE +0,30%
AT&T
25,195 USD NYSE +1,47%
AUTONATION
191,860 USD NYSE -0,51%
BAIN CAP SPC FIN
13,7100 USD NYSE -1,51%
BATH&BODY WORKS
21,960 USD NYSE -2,10%
BELITE BIO SP ADR
105,7600 USD NASDAQ -9,87%
BERKSHIRE HATH RG-A
745 934,850 USD NYSE -0,02%
BEYOND MEAT
1,2200 USD NASDAQ -8,96%
BJ WHSL CL HLDG
93,410 USD NYSE +1,64%
BLCKST SEC LEND
26,6600 USD NYSE +0,19%
BRGHTSPRNG HLTH
33,9100 USD NASDAQ +1,01%
BRIGHTHS FINC
65,8300 USD NASDAQ -0,12%
CANNAE HLDG
15,480 USD NYSE -10,10%
CARMAX
34,160 USD NYSE +2,80%
CARVANA-A
326,890 USD NYSE +1,45%
CENTENE
35,355 USD NYSE +3,23%
CENTERS REIT-SBI
66,150 USD NYSE +12,32%
CEVA
26,0800 USD NASDAQ +0,27%
CINTAS
185,7600 USD NASDAQ +0,28%
CIVITAS RES
28,810 USD NYSE +4,92%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS
1,945 USD NYSE -0,51%
CNX RESOURCES
37,380 USD NYSE +2,21%
COMSTOCK RESOURC
25,130 USD NYSE +6,28%
COPART
41,3400 USD NASDAQ -0,17%
COREWEAVE
88,3900 USD NASDAQ -16,31%
DATADOG RG-A
197,8600 USD NASDAQ -0,93%
DOCGO
1,1000 USD NASDAQ -0,90%
DOORDASH RG-A
200,6300 USD NASDAQ -1,69%
DRAFTKINGS RG-A
30,4950 USD NASDAQ -0,15%
EASTGROUP PROP R
179,440 USD NYSE +1,49%
ELF BEAUTY
77,960 USD NYSE -2,38%
ELI LILLY & CO
988,555 USD NYSE +2,25%
ENERGY TRANSFER
16,705 USD NYSE +0,03%
FASTENAL
41,2600 USD NASDAQ -0,22%
FERGUSON ENTER
254,180 USD NYSE +0,98%
FLOOR & DECR H RG-A
60,800 USD NYSE +2,06%
FOX FACT HLDG
15,0300 USD NASDAQ -6,06%
GOLDMAN SACH BDC
9,7100 USD NYSE +0,78%
GROUP I AUTOMOTI
380,160 USD NYSE -2,55%
HAGERTY RG-A
13,185 USD NYSE +1,81%
HARROW
38,7400 USD NASDAQ +13,47%
HP
24,725 USD NYSE -2,20%
INGEVITY
49,500 USD NYSE -0,68%
INSEEGO
12,9200 USD NASDAQ -4,51%
INTERPUBLIC GROU
25,350 USD NYSE +1,48%
IRON MOUNT REIT
101,190 USD NYSE -1,14%
KINETIK HLDGS RG-A
35,030 USD NYSE +3,14%
LAM RESEARCH
159,1800 USD NASDAQ -4,32%
LAMARADVTSREIT RG-A
127,4700 USD NASDAQ +2,02%
LIGHTPATH TECH-A
8,0400 USD NASDAQ +3,34%
LINEAGE
34,5500 USD NASDAQ +2,31%
LITHIA MOTORS
293,655 USD NYSE -0,32%
LITTELFUSE
242,0800 USD NASDAQ -1,79%
LKQ
31,0400 USD NASDAQ +0,26%
MARATHON PETRO
200,090 USD NYSE +1,90%
MINERALYS
47,1100 USD NASDAQ +5,87%
MKS
152,6300 USD NASDAQ -3,95%
MOLINA HEALTHCAR
143,470 USD NYSE +1,85%
NATURAL GAS SRVC
28,230 USD NYSE -7,11%
NETAPP
110,4200 USD NASDAQ -1,85%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,830 USD NYSE +0,02%
OKLO RG-A
104,120 USD NYSE -6,60%
OMNICOM GROUP IN
73,900 USD NYSE +1,64%
OPENLANE
25,060 USD NYSE +0,56%
ORCHESTRA
4,1000 USD NASDAQ +8,47%
OUTFRONT MEDIA
20,960 USD NYSE +3,97%
PALO ALTO NETWORKS
218,2700 USD NASDAQ +0,80%
PALVELLA THERA
77,8500 USD NASDAQ -3,04%
PARAMOUNT SKYD RG-B
16,7400 USD NASDAQ +9,77%
PENSKE AUTO GROU
157,900 USD NYSE -0,54%
PLAINS ALL-AMERN LP
16,7200 USD NASDAQ +0,30%
POTLATCHDELTIC
40,3300 USD NASDAQ -1,15%
PRIVIA HLTH
24,3200 USD NASDAQ +3,89%
PROGYNY
23,8100 USD NASDAQ +0,80%
RADNET
78,5000 USD NASDAQ -2,91%
RAYONIER REIT
22,375 USD NYSE -0,82%
REPUBLIC SERVICE
207,100 USD NYSE +1,51%
RIGETTI COMP
31,4000 USD NASDAQ -5,08%
RLJ LDG REIT-SBI
7,285 USD NYSE -0,21%
ROCKET LAB
51,2400 USD NASDAQ -1,27%
ROLLINS
58,505 USD NYSE -0,10%
SIX FLAGS ENT
15,435 USD NYSE -5,54%
SMN PRP GRP REIT
185,130 USD NYSE +1,17%
SNAP-A
8,750 USD NYSE +0,63%
SONIC AUTOMOTIVE-A
61,950 USD NYSE -0,27%
SSR MINING
20,8200 USD NASDAQ 0,00%
STARWOO REIT-SBI
18,065 USD NYSE +0,98%
TARGA RESOURCES
173,250 USD NYSE +2,27%
TERADYNE
177,2300 USD NASDAQ -3,72%
THE CIGNA
268,010 USD NYSE +3,87%
THE SIMPLY GOOD
19,0400 USD NASDAQ -0,94%
TREEHOUSE FOODS
23,355 USD NYSE -0,09%
TTM TECHNOLOGIES
67,8700 USD NASDAQ -2,89%
UNITED PARKS
34,320 USD NYSE -1,49%
VEECO INSTRUMENT
30,5700 USD NASDAQ -1,58%
VITAL ENERGY
18,200 USD NYSE +8,59%
WALMART
103,510 USD NYSE +1,08%
WASTE CONNECTION
167,405 USD NYSE +0,91%
WASTE MANAGEMENT
203,330 USD NYSE +1,39%
WEYERHAEUSE REIT
22,745 USD NYSE +0,24%
WW GRAINGER
946,800 USD NYSE -0,37%
ZSCALER
331,2900 USD NASDAQ +0,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 13:43:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi