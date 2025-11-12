TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.
FAITS MARQUANTS
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la vente
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 28 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la
pondération
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève le prix cible de 167 $ à 255 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 283 $ contre 270 $
auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 380 dollars
contre 300 dollars auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève le prix cible à 285 $, contre 275 $ auparavant
* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 345 $ contre
300
* Amdocs Ltd DOX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 97$ contre 100
* Amdocs Ltd DOX.O : Stifel réduit l'objectif de prix à 97 $ à partir de 100
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 54 $
* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 83$ de 82
* American Public Education Inc APEI.O : Truist Securities relève le PT à 35$ de 30
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Anywhere Real Estate Inc. HOUS.N : Barclays augmente le prix cible à 13$ de 11
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix
de 275
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à la
pondération
* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars
* Astrana Health Inc ASTH.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 46 $
* AT&T Inc. T.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF.N : Wells Fargo réduit le PT à 15$ de 16
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Raymond James réduit l'évaluation à "market perform" de
"outperform
* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group augmente le prix cible de 110 à 140 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le cours cible de 718 000 $ à 721 000 $
* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen augmente le prix cible de 479 $ à 481 $
* Beyond Meat, Inc. BYND.O : Barclays réduit le prix cible de 2 à 1 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : Raymond James réduit le prix cible de 54 $ à 50 $
* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 105 $ de 120
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : B. Riley réduit le prix cible à 30 $, contre 32 $
auparavant
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le prix cible à 29 $, contre 32 $
auparavant
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à
"market perform"
* Brightspring Health Services, Inc. BTSG.O : Wells Fargo augmente le PT de 33 $ à 39 $
* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 145$ contre 175
* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22
* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28
* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 390
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Celanese Corp CE.N : UBS relève le prix cible de 48 $ à 49 $
* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 41 $
* Centerspace CSR.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "strong buy" à "market
perform"
* Century Casinos Inc CNTY.O : Stifel réduit le prix cible de 4 à 3 dollars
* Ceva, Inc. CEVA.O : Barclays augmente le prix cible de 30 $ à 35 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 261 $ à 257 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS réduit le prix cible à 123 $, contre 130 $
auparavant
* Cigna CI.N : Bernstein ramène le cours cible à 294 $, contre 346 $ auparavant
* Cintas Corp CTAS.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché
* Cintas Corp CTAS.O : Bernstein initie la couverture avec un prix cible de 200
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Mizuho relève le prix cible de 45 $ à 55 $
* Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 1,5 $ à 2 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de
l'entreprise de l'achat à la neutralité
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* Conocophillips COP.N : UBS réduit le prix cible de 122 $ à 117 $
* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 32
* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération
* Coreweave, Inc CRWV.O : Barclays réduit le prix cible de 140 $ à 120 $
* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 150$ de 170
* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 230 $
* Docgo DCGO.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 3 à 1
* Doordash DASH.O : Mizuho abaisse le cours cible à 320 $ contre 350 $
* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen ramène le cours cible à 45 $, contre 50 $ auparavant
* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities augmente le prix cible à 188 $ contre 177
$
* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ de 110
* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève le cours cible à 1500 $ contre 1250 $
* Energy Transfer LP ET.N : La Banque Scotia ramène le cours cible à 21 $, contre 23 $
auparavant
* Engene Holdings Inc. ENGN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 30 à 33 dollars
* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 35$ contre 40
* Evolent Health EVH.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 18 $
* Fastenal Co FAST.O : Bernstein initie une couverture avec une note de sous-performance; PT
$38
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein initie une couverture avec une note de
surperformance
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Bernstein initie la couverture avec un prix cible de 288
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le prix cible de 75 $ à 80
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à
surpondérer
* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 $ à 20 $
* Goldman Sachs BDC Inc GSBD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 12 $ à 11 $
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de
510
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $
* Harrow, Inc. HROW.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 64 à 69 dollars
* HP Inc HPQ.N : Citigroup réduit le prix cible à 27 $ contre 29 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 25 $ contre 21 $
* Ichor Holdings Ltd. ICHR.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer"
à "surperformer" à partir de "performer"
* Ingevity Corp. NGVT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 52 $ à 55 $
* Inseego Corp INSG.O : TD Cowen relève le cours cible de 11 à 14 dollars
* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays ramène le cours cible de 28 à 27,5
dollars
* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays augmente le prix cible de 122 $ à 123 $
* Kayne Anderson Bdc, Inc. KBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $
* Keros Therapeutics Inc. KROS.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 27 $ contre 23 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 45 $
* Lam Research LRCX.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 190 $
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 128 dollars
* Legacy Housing Corp LEGH.O : B. Riley réduit le prix cible de 26 $ à 21 $
* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 8 $ à 10 $
* Lineage Inc LINE.O : RBC réduit le prix cible de 51 $ à 45 $
* Lineage Inc LINE.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 42 $ à 37 $
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 410
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $
* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un PT
de 33 $
* Main Street Capital Corp MAIN.N : B. Riley réduit le prix cible de 64 $ à 60 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 211 $ contre 183 $
* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 56 $
contre 52 $
* MKS Inc MKSI.O : Citigroup augmente le prix cible de 122 $ à 185 $
* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 165 $ de 231 $
* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Raymond James augmente le prix cible de 32 $ à 34 $
* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Stifel relève le prix cible à 39 $ contre 33 $
* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $
* Northwest Natural Holding Co NWN.N : Stifel relève le cours cible de 50 à 52 dollars
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit le prix cible de 55 $ à 54 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 51 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 40 $, contre 42
$ auparavant
* Octave Specialty Group Inc AMBC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 15$ de 10
* Oklo Inc OKLO.N : B. Riley relève le cours cible à 129 $, contre 58 $ auparavant
* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 117 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 87 $ contre 90 $
* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un
PT de 32 $
* Orchestra Biomed Holdings, Inc. OBIO.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 11$ contre 12
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 19
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 92 $ contre 91
$ auparavant
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $
auparavant
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix
de 195
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie la couverture avec une note de
surpondération
* Plains All American Pipeline PAA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 20 $ à 19 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Citigroup réduit le prix cible de 45 $ à 44 $
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à 34 $
* Progyny Inc PGNY.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération
sectorielle
* Progyny, Inc. PGNY.O : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la surpondération
* Radnet Inc RDNT.O : Jefferies relève le prix cible de 86 $ à 91 $
* Radnet Inc RDNT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 81 $ à 90 $
* Rayonier Inc RYN.N : Citigroup réduit le prix cible de 27 $ à 24 $
* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le cours cible à 2,5 $ contre 3,5
* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein initie une couverture avec la note market perform
* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 205
dollars
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley réduit le prix cible de 42 $ à 35 $
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark réduit le prix cible à 40 $ de 50
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à
"strong buy
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Needham augmente le prix cible de 55 $ à 63 $
* Rollins Inc ROL.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance; prix
cible de 70
* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS réduit le prix cible de 353 $ à 304 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 19
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève le cours cible de 190 à 202 dollars
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 35 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 24 $ de 28
* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 10 dollars contre 8,5 dollars
auparavant
* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève l'objectif de cours à 312$ contre 276
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de cours de 71
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note de poids égal
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $
* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW réduit le prix cible de 22 $ à 21 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 199 $ à 198 $
* Teradyne Inc TER.O : Citigroup augmente le prix cible de 117 $ à 215 $
* Terawulf Inc WULF.O : B. Riley relève le cours cible à 23 $, contre 22 $ auparavant
* Tidewater Inc TDW.N : Raymond James réduit le prix cible à 75$ de 78
* Treehouse Foods Inc THS.N : William Blair abaisse la note à "market perform
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham augmente l'objectif de cours à 79$ contre 77
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28$ contre 46
* UWM Holdings Corp UWMC.N : UBS augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $
* Veeco Instruments Inc VECO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 36 dollars
* Venture Global Inc VG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 13 $ à 12 $
* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 14 $ à 11 $
* Vital Energy Inc VTLE.N : Mizuho augmente le prix cible de 19 $ à 21 $
* Walmart, Inc. WMT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 110 $ contre 108 $
* Waste Connections Inc WCN.N : Bernstein initie une couverture avec une note de
surperformance
* Waste Connections Inc WCN.N : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de
200
* Waste Management Inc WM.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance
* Waste Management Inc WM.N : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 255
* Wayfair Inc. W.N : Oppenheimer relève le prix cible de 100 $ à 144 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $
* WW Grainger GWW.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché
* WW Grainger GWW.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 975 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : Barclays relève le prix cible de 320 à 350 dollars