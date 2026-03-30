information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 14:00

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.

FAITS MARQUANTS

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 178 à 230

dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à 280

dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 345 à 325 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible de $537 à $580

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $

contre 40 $

* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25 $ contre 40 $

* American Tower Corp AMT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible à 214 $

contre 231 $

* Apa Corporation APA.O : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 45 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Mizuho relève le cours cible de 105 à 110

dollars

* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31

$

* Bally's Corp BALY.N : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 22$ de

20

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève le prix cible de 48 à 50 dollars

* Bankunited, Inc. BKU.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève le prix cible de 115 à 127

dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit le prix cible à 110$ contre 120

* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à

74 $

* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 33 $ à 60 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel augmente le prix cible de

38 $ à 41 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 43 $, contre 46 $

auparavant

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 37 $

contre 40 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC augmente le prix cible de 43 $ à 47 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Bernstein ramène le cours cible à 330 $, contre

440 $ auparavant

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève l'objectif à 30 $,

contre 28 $ auparavant

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 53

$ contre 60 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 460 $ à

450 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Citigroup augmente le prix cible de 32 $ à 42 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 111 $ à 95

$

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève le cours cible à 41 $ contre 32 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays réduit le prix cible de 2,75 $ à 1

$

* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup augmente le prix cible de 178 $ à

230 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 198 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150 $ contre

115 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

prix cible de 33 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 270 à 280

dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 57

$

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Bernstein réduit le prix cible à 67

$ contre 72 $

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 23 $ à 24 $

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 24 à 26

dollars

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 23 à

25 dollars

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Wells Fargo relève l'objectif à 36

$ contre 30 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 190$ de 315

* GM GM.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif

44

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit le prix cible à 149 $ contre 163 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse la note de "market perform" à

"outperform

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 166,00 $ à

212,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à

"overweight"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 345 $ à 325 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 12 à 8 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 28 à 33 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible de 32 à 35 dollars

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 63 $ contre 53 $

* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 63 $

* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 64 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 78 $ à 64 $

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de

"performer" à "surperformer" de "performer" à "performer"

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 45 $

* Meta META.O : Morgan Stanley ajoute l'action à sa liste de choix

* Meta Platforms Inc META.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 825,00 $ à

775,00 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies prend une note d'achat; PT 30 $ vs 31 $

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 21,00 $

* Nuvalent, Inc. NUVL.O : Wells Fargo initie avec une note de surpondération et

un objectif de 116 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à

67 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup réduit la note à neutre de "acheter

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 62 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 163 $

* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies suppose que la cote est maintenue au lieu d'être

achetée; l'objectif est de 76 $ au lieu de 91 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible à 580 $ contre 537

$

* Regions Financial RF.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein abaisse le cours cible à 130 $,

contre 160 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible à 90 $ contre 105 $

* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre;

objectif de 145

* SBA Communications Corp SBAC.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 252

$ à 223 $

* Tamboran Resources Corp TBN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 35 à 58

dollars

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible à 53 $ contre 56

$

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays abaisse le cours à égalité de

pondération de surpondération à surpondération

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ de

100

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; objectif

de 15 $ contre 19 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat; objectif 45

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 50