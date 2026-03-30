TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.
FAITS MARQUANTS
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 178 à 230
dollars
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à 280
dollars
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène l'objectif de cours de "surperformance" à
"performance du marché"
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 345 à 325 dollars
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible de $537 à $580
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars
* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $
contre 40 $
* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25 $ contre 40 $
* American Tower Corp AMT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible à 214 $
contre 231 $
* Apa Corporation APA.O : Citigroup augmente le prix cible de 25 $ à 45 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Mizuho relève le cours cible de 105 à 110
dollars
* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31
$
* Bally's Corp BALY.N : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $
* Banc of California, Inc. BANC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 22$ de
20
* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève le prix cible de 48 à 50 dollars
* Bankunited, Inc. BKU.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 55 dollars
* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève le prix cible de 115 à 127
dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit le prix cible à 110$ contre 120
* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* California Resources Corp CRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à
74 $
* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 33 $ à 60 $
* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel augmente le prix cible de
38 $ à 41 $
* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 43 $, contre 46 $
auparavant
* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 37 $
contre 40 $
* Chewy Inc CHWY.N : RBC augmente le prix cible de 43 $ à 47 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Bernstein ramène le cours cible à 330 $, contre
440 $ auparavant
* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève l'objectif à 30 $,
contre 28 $ auparavant
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 53
$ contre 60 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 460 $ à
450 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Citigroup augmente le prix cible de 32 $ à 42 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 111 $ à 95
$
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève le cours cible à 41 $ contre 32 $
* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays réduit le prix cible de 2,75 $ à 1
$
* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible de 44 $ à 60 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup augmente le prix cible de 178 $ à
230 $
* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 198 $
* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 48 $
* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant
* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 150 $ contre
115 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;
prix cible de 33 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 270 à 280
dollars
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 57
$
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Bernstein réduit le prix cible à 67
$ contre 72 $
* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 23 $ à 24 $
* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 24 à 26
dollars
* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 23 à
25 dollars
* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Wells Fargo relève l'objectif à 36
$ contre 30 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 190$ de 315
* GM GM.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars
* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif
44
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit le prix cible à 149 $ contre 163 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse la note de "market perform" à
"outperform
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 166,00 $ à
212,00 $
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à
"overweight"
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 345 $ à 325 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 12 à 8 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 28 à 33 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible de 32 à 35 dollars
* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 63 $ contre 53 $
* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 63 $
* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 64 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 78 $ à 64 $
* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 19 $ à 22 $
* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de
"performer" à "surperformer" de "performer" à "performer"
* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 45 $
* Meta META.O : Morgan Stanley ajoute l'action à sa liste de choix
* Meta Platforms Inc META.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 825,00 $ à
775,00 $
* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies prend une note d'achat; PT 30 $ vs 31 $
* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 21,00 $
* Nuvalent, Inc. NUVL.O : Wells Fargo initie avec une note de surpondération et
un objectif de 116 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à
67 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup réduit la note à neutre de "acheter
* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 62 $
* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 163 $
* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies suppose que la cote est maintenue au lieu d'être
achetée; l'objectif est de 76 $ au lieu de 91 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible à 580 $ contre 537
$
* Regions Financial RF.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein abaisse le cours cible à 130 $,
contre 160 $ auparavant
* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible à 90 $ contre 105 $
* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre;
objectif de 145
* SBA Communications Corp SBAC.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 252
$ à 223 $
* Tamboran Resources Corp TBN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 35 à 58
dollars
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible à 53 $ contre 56
$
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays abaisse le cours à égalité de
pondération de surpondération à surpondération
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ de
100
* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; objectif
de 15 $ contre 19 $
* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note
d'achat; objectif 45
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat;
objectif 50
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