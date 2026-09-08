 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Fedex Freight Holding Company, PDF Solutions, Robinhood Markets
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:54
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes boursiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment FedEx Freight Holding Company, PDF Solutions et Robinhood Markets.

POINTS FORTS

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 127 $ à 140 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 276,00 $ à 282,00 $

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Amgen Inc AMGN.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Amphenol Corp. APH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 200 $ à 100 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »

* Andersen Group Inc ANDG.N : BMO lance la couverture avec un cours cible de 58 $

* Applovin Corporation APP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 408 $ à 396 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 108

dollars

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre

» à « acheter »

* Belite Bio, Inc BLTE.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 214 $ à 245 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : D. A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Clear Street relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 196 $ à 185 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho abaisse son cours-cible de 125 $ à 116 $

* CDW Corp. CDW.O : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 150 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 82 $ à 77 $

* Dauch Corp DCH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de

8 $ à 10 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 72 $

* Dollar General Corporation DG.N : Barclays relève son objectif de cours de 148 $ à 151 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Echostar Corporation ECHO.O : UBS relève son cours cible de 127 $ à 150 $

* Echostar Corporation ECHO.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 130 $ à 1 135 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 308 $ à 295 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre

»

* Etsy, Inc. ETSY.N : Argus Research relève son objectif de cours de 67 $ à 89 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 250 $

* FedEx Corp FDX.N : HSBC relève son objectif de cours de 289,89 $ à 340 $

* FedEx Corp FDX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours

de 160 $

* General Dynamics Corp GD.N : UBS relève son objectif de cours de 395 $ à 408 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 137 $ à 181 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 194 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* HF Sinclair Corporation DINO.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 126 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $

* Intel INTC.O : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100

$

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 94 $ à 84 $

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 143 $ à 144 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de

150 dollars

* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»

* Lockheed Martin Corp LMT.N : UBS relève son objectif de cours de 581 $ à 674 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 253 $ à 304 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley passe de « pondération neutre » à « surpondération »

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son objectif de cours de 201 $ à 239 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : UBS relève son objectif de cours de 321 $ à 450 $

* Martin Marietta Materials MLM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 750 $ à 665 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 152 $ à 140

$

* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS relève son objectif de cours de 685 $ à 704 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 231 $ à 223 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Onto Innovation Inc. ONTO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 383 $ à 360 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation «

Surpondérer »

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 62

dollars

* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $

* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Peloton Interactive Inc PTON.O : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Phillips 66 PSX.N : UBS relève son objectif de cours de 235 $ à 300 $

* Phreesia, Inc. PHR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Planet Labs PL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 36 $ à 28 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : UBS relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 127 $ à 140 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 423 $ à 417 $

* Securitize Corp SECZ.N : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 11 dollars

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Shake Shack Inc SHAK.N : RBC lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours à 89 $

* SL Green Realty SLG.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* SL Green Realty SLG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Space Exploration Technologies Corp. SPCX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à

212 $

* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 220 dollars

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 175 $ à 179 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $

* TD Synnex SNX.N : Barclays relève son objectif de cours de 278 $ à 287 $

* TScan Therapeutics Inc TCRX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 7 $ à 1 $

* TScan Therapeutics, Inc. TCRX.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Uipath, Inc. PATH.N : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Valero Energy Corp VLO.N : UBS relève son objectif de cours de 355 $ à 450 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 83 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Willis Lease Finance Corporation WLFC.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Willis Lease Finance Corporation WLFC.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de

cours de 80 dollars

* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $

Valeurs associées

ABBVIE
253,075 USD NYSE -1,29%
ADOBE
256,7000 USD NASDAQ -3,68%
AIRBNB
176,8350 USD NASDAQ -2,81%
AMGEN
397,0200 USD NASDAQ -9,20%
AMPHENOL RG-A
83,110 USD NYSE +0,42%
APPLOVIN RG-A
311,0350 USD NASDAQ -2,97%
ARCUS BIOSCIENS
29,410 USD NYSE -0,83%
ARROWHEAD PHRMCT
85,5250 USD NASDAQ -0,94%
ASBURY AUTOMOTIV
215,945 USD NYSE -0,64%
BELITE BIO SP ADR
194,8000 USD NASDAQ +0,61%
BEST BUY
87,980 USD NYSE -2,55%
BLOOM ENERGY-A
275,760 USD NYSE +9,10%
BRL
15,070 USD NYSE -3,95%
C.H.ROBINSON WLD
149,5250 USD NASDAQ +1,28%
CAMDEN REIT-SBI
105,755 USD NYSE +0,06%
CDW
145,0100 USD NASDAQ -4,84%
CMS ENERGY CORP
69,305 USD NYSE +1,25%
DOCUSIGN
64,5450 USD NASDAQ -5,65%
DOLLAR GENERAL
126,770 USD NYSE -4,83%
DOLLAR TREE
124,8400 USD NASDAQ -5,01%
ECHOSTAR RG-A
93,4200 USD NASDAQ +4,03%
EQUINIX REIT
1 049,5800 USD NASDAQ +1,31%
ESSEX PROP REIT
278,750 USD NYSE +0,10%
FACTSET RESH SYS
291,915 USD NYSE -3,33%
FEDEX
317,795 USD NYSE -1,40%
GENL DYNAMICS CO
355,800 USD NYSE -1,00%
GUIDEWIRE SOFTWA
150,710 USD NYSE -7,15%
GULFPORT ENERGY
179,955 USD NYSE +0,29%
Gaz naturel
2,98 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
108,950 USD NYSE +3,41%
INTEL
103,6300 USD NASDAQ +8,17%
IONIS PHARMACEUT
55,6550 USD NASDAQ -4,19%
IRON MOUNT REIT
119,070 USD NYSE +1,87%
LOCKHEED MARTIN
539,780 USD NYSE +2,78%
M&T BANK
241,390 USD NYSE +0,60%
MAGNOLIA OIL RG-A
27,340 USD NYSE +2,00%
MANHATTAN ASSOC
206,4400 USD NASDAQ -3,43%
MARATHON PETRO
397,000 USD NYSE +2,09%
MARTIN MARIETTA
511,670 USD NYSE -0,63%
MERCK
148,940 USD NYSE -0,92%
MID-AMER AP REIT
128,715 USD NYSE +0,30%
NORTHROP GRUMMAN
516,525 USD NYSE +0,33%
OLD DOMINION FRE
187,9000 USD NASDAQ +1,09%
ONTO INNOVATION
282,115 USD NYSE +5,32%
PDF SOLUTIONS
48,8000 USD NASDAQ +6,90%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,1599 USD NASDAQ -4,45%
PHILLIPS 66
259,250 USD NYSE +1,62%
PHREESIA
10,300 USD NYSE -5,76%
PLANET LABS RG-A
17,940 USD NYSE -0,96%
Pétrole Brent
97,70 USD Ice Europ +0,40%
Pétrole WTI
92,70 USD Ice Europ -0,01%
QUEST DIAGNOSTIC
234,860 USD NYSE -0,95%
ROBINHOOD MARKETS
121,9300 USD NASDAQ -0,15%
SAIA
359,9800 USD NASDAQ +0,57%
SENSATA TECH(S)
43,170 USD NYSE +0,16%
SHAKE SHACK RG-A
69,740 USD NYSE +0,53%
SL GREEN REIT
53,795 USD NYSE -3,12%
SPACEX
147,6395 USD NASDAQ -0,21%
STRATEGY RG-A
137,6750 USD NASDAQ -3,59%
SWEETGREEN RG-A
6,925 USD NYSE +1,32%
SYMBOTIC RG-A
43,3700 USD NASDAQ +1,00%
TD SYNNEX
261,150 USD NYSE -0,61%
TSCAN THERAPEUT
0,3669 USD NASDAQ -6,28%
UIPATH RG-A
14,155 USD NYSE -6,91%
VALERO ENERGY
380,320 USD NYSE +2,59%
VERA THERAPEUT RG-A
35,2850 USD NASDAQ -1,69%
VERISK ANALYTICS
176,3050 USD NASDAQ -5,11%
WILLIS LEASE FIN
59,0000 USD NASDAQ +4,94%
ZSCALER
160,8200 USD NASDAQ -5,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 16:54:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 318,21 +0,15%
BIOPHYTIS
0,0727 +3,86%
Pétrole Brent
97,8 +0,50%
HAFFNER ENERGY
0,621 -7,04%
SOITEC
144,8 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank