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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Fedex Freight Holding Company, PDF Solutions, Robinhood Markets
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 14:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment FedEx Freight Holding Company, PDF Solutions et Robinhood Markets.

POINTS FORTS

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 127 $ à 140 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 276,00 $ à 282,00 $

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Amgen Inc AMGN.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Amphenol Corp. APH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 200 $ à 100 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché

»

* Andersen Group Inc ANDG.N : BMO lance la couverture avec un cours cible de 58 $

* Applovin Corporation APP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 408 $ à 396 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Acheter

»

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance la couverture avec un objectif de cours de 108

dollars

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre »

à « acheter »

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : D. A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Clear Street relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 196 $ à 185 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 116 $

* CDW Corp. CDW.O : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 150 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 82 $ à 77 $

* Dauch Corp DCH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 8 $

à 10 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 72 $

* Dollar General Corporation DG.N : Barclays relève son objectif de cours de 148 $ à 151 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de cours à 1 135 $, contre 1 130 $ auparavant

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 308 $ à 295 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Etsy, Inc. ETSY.N : Argus Research relève son objectif de cours de 67 $ à 89 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 216 $ à 250 $

* FedEx Corp FDX.N : HSBC relève son objectif de cours de 289,89 $ à 340 $

* FedEx Corp FDX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation «

surpondérer »

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours

de 160 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 137 $ à 181 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 194 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan passe d’une recommandation « surpondérer » à «

sous-pondérer »

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $

* Intel INTC.O : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 61 $ à 54 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 94 $ à 84 $

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 143 $ à 144 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance la couverture du titre avec un cours-cible de 150 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 253 $ à 304 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son objectif de cours de 201 $ à 239 $

* Martin Marietta Materials MLM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 750 $ à 665 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 152 $ à 140 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 231 $ à 223 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Onto Innovation Inc. ONTO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 383 $ à 360 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 62 $

* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $

* Peloton PTON.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Phreesia, Inc. PHR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Planet Labs PL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 36 $ à 28 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 127 $ à 140 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 423 $ à 417 $

* Securitize Corp SECZ.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 11 dollars

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Shake Shack Inc SHAK.N : RBC lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours à 89 dollars

* SL Green Realty SLG.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* SL Green Realty SLG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Space Exploration Technologies Corp. SPCX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à

212 $

* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 220 dollars

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 175 $ à 179 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $

* TD Synnex SNX.N : Barclays relève son objectif de cours de 278 $ à 287 $

* Uipath, Inc. PATH.N : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 83 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Willis Lease Finance Corporation WLFC.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Willis Lease Finance Corporation WLFC.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de

cours de 80 dollars

* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $

Valeurs associées

ABBVIE
256,370 USD NYSE 0,00%
ADOBE
266,5100 USD NASDAQ 0,00%
AIRBNB
181,9400 USD NASDAQ 0,00%
AMGEN
437,2300 USD NASDAQ 0,00%
AMPHENOL RG-A
82,760 USD NYSE 0,00%
APPLOVIN RG-A
320,5600 USD NASDAQ 0,00%
ARCUS BIOSCIENS
29,655 USD NYSE 0,00%
ARROWHEAD PHRMCT
86,3400 USD NASDAQ 0,00%
ASBURY AUTOMOTIV
217,330 USD NYSE 0,00%
BEST BUY
90,280 USD NYSE 0,00%
BLOOM ENERGY-A
252,770 USD NYSE 0,00%
BRL
15,690 USD NYSE 0,00%
C.H.ROBINSON WLD
147,6400 USD NASDAQ 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
105,695 USD NYSE 0,00%
CDW
152,3800 USD NASDAQ 0,00%
CMS ENERGY CORP
68,450 USD NYSE 0,00%
DOCUSIGN
68,4100 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR GENERAL
133,200 USD NYSE 0,00%
DOLLAR TREE
131,4200 USD NASDAQ 0,00%
EQUINIX REIT
1 035,9800 USD NASDAQ 0,00%
ESSEX PROP REIT
278,460 USD NYSE 0,00%
FACTSET RESH SYS
301,980 USD NYSE 0,00%
FEDEX
322,320 USD NYSE 0,00%
GUIDEWIRE SOFTWA
162,320 USD NYSE 0,00%
GULFPORT ENERGY
179,430 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,98 USD NYMEX 0,00%
INTEL
95,8000 USD NASDAQ 0,00%
IONIS PHARMACEUT
58,0900 USD NASDAQ 0,00%
IRON MOUNT REIT
116,880 USD NYSE 0,00%
M&T BANK
239,940 USD NYSE 0,00%
MAGNOLIA OIL RG-A
26,805 USD NYSE 0,00%
MANHATTAN ASSOC
213,7700 USD NASDAQ 0,00%
MARTIN MARIETTA
514,920 USD NYSE 0,00%
MERCK
150,320 USD NYSE 0,00%
MID-AMER AP REIT
128,335 USD NYSE 0,00%
OLD DOMINION FRE
185,8700 USD NASDAQ 0,00%
ONTO INNOVATION
267,870 USD NYSE 0,00%
PDF SOLUTIONS
45,6500 USD NASDAQ 0,00%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,4000 USD NASDAQ 0,00%
PHREESIA
10,930 USD NYSE 0,00%
PLANET LABS RG-A
18,115 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
97,87 USD Ice Europ +0,58%
Pétrole WTI
93,07 USD Ice Europ +0,39%
ROBINHOOD MARKETS
122,1100 USD NASDAQ 0,00%
SAIA
357,9400 USD NASDAQ 0,00%
SENSATA TECH(S)
43,100 USD NYSE 0,00%
SHAKE SHACK RG-A
69,375 USD NYSE 0,00%
SL GREEN REIT
55,525 USD NYSE 0,00%
SPACEX
147,9500 USD NASDAQ 0,00%
STRATEGY RG-A
142,8000 USD NASDAQ 0,00%
SWEETGREEN RG-A
6,835 USD NYSE 0,00%
SYMBOTIC RG-A
42,9400 USD NASDAQ 0,00%
TD SYNNEX
262,760 USD NYSE 0,00%
UIPATH RG-A
15,205 USD NYSE 0,00%
VERA THERAPEUT RG-A
35,8900 USD NASDAQ 0,00%
VERISK ANALYTICS
185,7900 USD NASDAQ 0,00%
WILLIS LEASE FIN
56,2200 USD NASDAQ 0,00%
ZSCALER
169,8000 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 14:50:06.

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