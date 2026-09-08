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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Fedex Freight Holding Company, PDF Solutions, Robinhood Markets
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 12:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment FedEx Freight Holding Company, PDF Solutions et Robinhood Markets.

POINTS FORTS

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup

relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève sa

recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 127 $ à 140 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Amphenol Corp. APH.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 200 à 100 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance sa

couverture avec un objectif de cours de 108 dollars

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 23 $ à 19 $

* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse sa recommandation

de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup

abaisse son objectif de cours de 196 $ à 185 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup

relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* CDW Corp. CDW.O : Barclays relève son objectif de

cours de 123 $ à 150 $

* Dollar General Corporation DG.N : Barclays relève son

objectif de cours de 148 $ à 151 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève son objectif

de cours de 140 $ à 160 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de

cours de 1 130 $ à 1 135 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son

objectif de cours de 216 $ à 250 $

* FedEx Corp FDX.N : HSBC relève son objectif de cours de

289,89 $ à 340 $

* FedEx Corp FDX.N : JP Morgan abaisse son cours-cible de

460 $ à 400 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan

lance la couverture avec un objectif de cours de 160 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 240 $ à 194 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse

sa recommandation de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son

objectif de cours de 143 $ à 144 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance la

couverture avec un cours cible de 150 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 253 $ à 304 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley passe de «

neutre » à « surpondérer »

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan passe de «

neutre » à « surpondérer »

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son

objectif de cours de 201 $ à 239 $

* Martin Marietta Materials MLM.N : HSBC abaisse son

objectif de cours de 750 $ à 665 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup

abaisse son objectif de cours de 231 $ à 223 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup

passe de « neutre » à « acheter »

* Onto Innovation Inc. ONTO.N : Morgan Stanley abaisse

son objectif de cours de 383 $ à 360 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance la

couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa

couverture avec un objectif de cours de 62 dollars

* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 5 $ à 4,5 $

* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse sa

recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 127 $ à 140 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 423 $ à 417 $

* Securitize Corp SECZ.N : Needham initie la couverture

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 11

dollars

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays

relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Shake Shack Inc SHAK.N : RBC lance la couverture avec

une recommandation « surperformer »; objectif de cours à

89 $

* SL Green Realty SLG.N : Barclays relève son objectif

de cours de 52 $ à 54 $

* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research lance sa couverture

avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours:

220 $

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif

de cours de 175 $ à 179 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : KeyBanc relève sa

recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 44 $ à 38 $

* TD Synnex SNX.N : Barclays relève son objectif de

cours de 278 $ à 287 $

* Uipath, Inc. PATH.N : Barclays relève son objectif de

cours de 14 $ à 17 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 76 $ à 83 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 275 $ à 225 $

Valeurs associées

AMPHENOL RG-A
82,760 USD NYSE +0,84%
ARROWHEAD PHRMCT
86,3400 USD NASDAQ -0,17%
BRL
15,690 USD NYSE -1,10%
C.H.ROBINSON WLD
147,6400 USD NASDAQ +0,65%
CDW
152,3800 USD NASDAQ -1,00%
DOLLAR GENERAL
133,200 USD NYSE +1,46%
DOLLAR TREE
131,4200 USD NASDAQ +0,29%
EQUINIX REIT
1 035,9800 USD NASDAQ -0,47%
FACTSET RESH SYS
301,980 USD NYSE -3,48%
FEDEX
322,320 USD NYSE -0,62%
GULFPORT ENERGY
179,430 USD NYSE -1,33%
Gaz naturel
2,98 USD NYMEX 0,00%
IRON MOUNT REIT
116,880 USD NYSE +1,65%
M&T BANK
239,940 USD NYSE -0,04%
MAGNOLIA OIL RG-A
26,805 USD NYSE -1,52%
MANHATTAN ASSOC
213,7700 USD NASDAQ -3,86%
MARTIN MARIETTA
514,920 USD NYSE +1,09%
OLD DOMINION FRE
185,8700 USD NASDAQ +0,06%
ONTO INNOVATION
267,870 USD NYSE +6,12%
PDF SOLUTIONS
45,6500 USD NASDAQ +5,04%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,4000 USD NASDAQ +0,37%
Pétrole Brent
98,29 USD Ice Europ +1,01%
Pétrole WTI
93,69 USD Ice Europ +1,06%
ROBINHOOD MARKETS
122,1100 USD NASDAQ -2,09%
SAIA
357,9400 USD NASDAQ +3,51%
SENSATA TECH(S)
43,100 USD NYSE +2,55%
SHAKE SHACK RG-A
69,375 USD NYSE +0,12%
SL GREEN REIT
55,525 USD NYSE +1,16%
SPACEX
147,9500 USD NASDAQ -1,20%
STRATEGY RG-A
142,8000 USD NASDAQ -1,39%
SWEETGREEN RG-A
6,835 USD NYSE +2,24%
SYMBOTIC RG-A
42,9400 USD NASDAQ +3,22%
TD SYNNEX
262,760 USD NYSE +0,13%
UIPATH RG-A
15,205 USD NYSE -16,66%
VERA THERAPEUT RG-A
35,8900 USD NASDAQ +2,57%
VERISK ANALYTICS
185,7900 USD NASDAQ -2,52%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 12:22:42.

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