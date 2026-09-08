TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Fedex Freight Holding Company, PDF Solutions, Robinhood Markets

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment FedEx Freight Holding Company, PDF Solutions et Robinhood Markets.
POINTS FORTS
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan
lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup
relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève sa
recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 127 $ à 140 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Amphenol Corp. APH.N : Barclays abaisse son objectif
de cours de 200 à 100 dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Citigroup lance sa
couverture avec un objectif de cours de 108 dollars
* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 23 $ à 19 $
* Biohaven Ltd. BHVN.N : RBC abaisse sa recommandation
de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup
abaisse son objectif de cours de 196 $ à 185 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup
relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* CDW Corp. CDW.O : Barclays relève son objectif de
cours de 123 $ à 150 $
* Dollar General Corporation DG.N : Barclays relève son
objectif de cours de 148 $ à 151 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève son objectif
de cours de 140 $ à 160 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de
cours de 1 130 $ à 1 135 $
* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son
objectif de cours de 216 $ à 250 $
* FedEx Corp FDX.N : HSBC relève son objectif de cours de
289,89 $ à 340 $
* FedEx Corp FDX.N : JP Morgan abaisse son cours-cible de
460 $ à 400 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan
lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : JP Morgan
lance la couverture avec un objectif de cours de 160 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 240 $ à 194 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse
sa recommandation de « surpondérer » à « sous-pondérer »
* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son
objectif de cours de 143 $ à 144 $
* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance la
couverture avec un cours cible de 150 $
* JBT Marel Corporation JBTM.N : Barclays lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »
* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 253 $ à 304 $
* M&T Bank Corporation MTB.N : Morgan Stanley passe de «
neutre » à « surpondérer »
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan passe de «
neutre » à « surpondérer »
* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son
objectif de cours de 201 $ à 239 $
* Martin Marietta Materials MLM.N : HSBC abaisse son
objectif de cours de 750 $ à 665 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup
abaisse son objectif de cours de 231 $ à 223 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Citigroup
passe de « neutre » à « acheter »
* Onto Innovation Inc. ONTO.N : Morgan Stanley abaisse
son objectif de cours de 383 $ à 360 $
* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance la
couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
»
* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Morgan Stanley lance sa
couverture avec un objectif de cours de 62 dollars
* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 5 $ à 4,5 $
* Peloton PTON.O : Morgan Stanley abaisse sa
recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 127 $ à 140 $
* Saia Inc SAIA.O : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 423 $ à 417 $
* Securitize Corp SECZ.N : Needham initie la couverture
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 11
dollars
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays
relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Shake Shack Inc SHAK.N : RBC lance la couverture avec
une recommandation « surperformer »; objectif de cours à
89 $
* SL Green Realty SLG.N : Barclays relève son objectif
de cours de 52 $ à 54 $
* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research lance sa couverture
avec une recommandation « Acheter »; objectif de cours:
220 $
* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif
de cours de 175 $ à 179 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : KeyBanc relève sa
recommandation de « pondération sectorielle » à «
surpondération »
* Symbotic Inc. SYM.O : Barclays abaisse son objectif de
cours de 44 $ à 38 $
* TD Synnex SNX.N : Barclays relève son objectif de
cours de 278 $ à 287 $
* Uipath, Inc. PATH.N : Barclays relève son objectif de
cours de 14 $ à 17 $
* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 76 $ à 83 $
* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays abaisse son
objectif de cours de 275 $ à 225 $
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