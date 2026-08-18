 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Everpure, Marvell Technology, Okta
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 09:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Everpure, Marvell Technology et Okta.

POINTS FORTS

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 170 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de “surperformer” à “en ligne avec le marché”

* Campbell’s Co CPB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 170 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 8 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”; abaisse son objectif de

cours de 37 $ à 5 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 190 $ à 162 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 13

$

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation “achat spéculatif”

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Urban Outfitters, Inc URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 38 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 36 $ à 13,5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 15 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
105,150 USD NYSE -2,74%
ATAI BECKLEY
7,2400 USD NASDAQ -0,28%
CIENA
445,340 USD NYSE +3,88%
ETHOS TECH RG-A
35,1700 USD NASDAQ +3,38%
EYEPOINT
4,8700 USD NASDAQ -66,98%
FLUTTER ENTMT
96,390 USD NYSE -4,95%
MARVELL TECH
234,3300 USD NASDAQ +5,54%
OKTA-A
143,2400 USD NASDAQ -2,84%
THE CAMPBELL'S
22,6800 USD NASDAQ -2,11%
URBAN OUTFITTERS
76,6400 USD NASDAQ -1,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2026 à 09:55:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1248 +31,37%
HAFFNER ENERGY
0,7 -2,91%
CAC 40
8 546,12 -0,39%
ATON
0,0166 -2,35%
Pétrole Brent
90,82 -0,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank