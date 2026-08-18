TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Everpure, Marvell Technology, Okta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Everpure, Marvell Technology et Okta.

POINTS FORTS

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 170 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Urban Outfitters, Inc. URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de “surperformer” à “en ligne avec le marché”

* Campbell’s Co CPB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Everpure Inc P.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 170 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 8 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”; abaisse son objectif de

cours de 37 $ à 5 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 190 $ à 162 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours: 13

$

* Okta, Inc. OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation “achat spéculatif”

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Urban Outfitters, Inc URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 38 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”

* York Space Systems Inc YSS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 36 $ à 13,5 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 15 $