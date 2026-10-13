TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Essex Property Trust, Qualys, Vulcan Materials

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Essex Property Trust, Qualys et Vulcan Materials.
POINTS FORTS
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $
* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance la couverture du titre avec une note «
surperformer »
* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $
* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 70 $
* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Adi Global Distribution Inc ADIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 270 $ à 225 $
* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »
* AEP AEP.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 115 $ à 103 $
* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 196 $
* Air Products & Chemicals APD.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 353 dollars
* Albemarle Corp ALB.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 109 $
* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Alpha Teknova Inc TKNO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 7 $ à 11 $
* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21,25 $
* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Wedbush relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $
* Ameren Corporation AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $
* Ameren Corporation AEE.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $
* American Healthcare Reit AHR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $
* American Healthcare Reit AHR.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « achat fort »; objectif de cours: 62 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 21 $
* Amerisafe Inc AMSF.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $
* Amphenol APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 99 $ à 104 $
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 99 $ à 104 $
* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Appian Corporation APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $
* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4 $
* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 54 $
* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* AT&T Inc T.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 181 $ à 180 $
* Avient Corp AVNT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 44 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Barclays fixe son objectif de cours à 45 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 112 $ à 111 $
* Ball Corp BALL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $
* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Bruker Corporation BRKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Camden Property Trust CPT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 101 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève l'objectif de cours de 10 $ à 14 $
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 186 $
* Ceco Environmental Corp CECoO : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
* Celanese Corp CE.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 49 $
* Celanese Corp CE.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Centerpoint Energy CNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Certara Inc CERT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 150 $ à 120 $
* Chemours CC.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 16 $
* Chemours CC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours de 14 $ à 22 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wedbush relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 377,00 $ à 382,00 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 355 $ à 375 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 32 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $
* Contineum Therapeutics Inc CTNM.O : Baird passe à une recommandation « neutre » et abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 300 $
* Danaher Corporation DHR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 236 $ à 255 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $
* Dow Inc DOW.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif de cours de 30 $
* DTE Energy Company DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 156 $ à 145 $
* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 139 $ à 128 $
* Dupont DD.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 156 dollars
* Dynatrace Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 72 dollars
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 74 $ à 65 $
* Electra Therapeutics Inc ETRA.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 32 $
* Electra Therapeutics Inc ETRA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Element Solutions Inc ESI.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 53 $
* Encore Capital Group Inc ECPG.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 124 $
* Energy Transfer LP ET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Enovix Corporation ENVX.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours à 5 $
* Entegris Inc ENTG.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 212 dollars
* Entergy ETR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $
* Entergy ETR.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 123 $ à 118 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $
* Equifax EFX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 210,00 $ à 200,00 $
* Equifax Inc EFX.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $
* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 350 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $
* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 34 $
* Exagen Inc XGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Exelon Corp EXC.O : Keybanc relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « pondération sectorielle »
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Factset FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 314 $
* Fair Isaac Corporation FICoN : Clear Street abaisse son objectif de cours de 1 600 $ à 1 129 $
* Fair Isaac Corporation FICoN : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1 750 $ à 1 230 $
* Figma Inc FIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Fis FIS.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $
* Fis FIS.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 46 $ à 37 $
* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 59 $ à 49 $
* FMC Corp FMC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 206 $ à 212 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; relève son objectif de cours de 3,2 $ à 4,75 $
* Genesis Energy LP GEL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58,00 $ à 48,00 $
* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 88 $ à 180 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $
* Hasbro Inc HAS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 107 $ à 117 $
* Hawkins Inc HWKN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $
* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $
* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $
* Hess Midstream LP HESM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 39 $ à 32 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 468 $ à 495 $
* Huntsman Corp HUN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Huntsman Corporation HUN.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 10 $
* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 270 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $
* Janus Living Inc JAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* JLL JLL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 442 $ à 434 $
* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 56 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $
* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $
* Kyntra Bio Inc KYNB.O : Maxim Group lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35 $
* Lazard Inc LAZ.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Lci Industries LCII.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 215 $ à 220 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 323 $ à 448 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 680 $ à 650 $
* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $
* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $
* Mattel Inc MAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Meta META.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 790 $ à 930 $
* Meta META.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 763 $ à 1 000 $
* Microsoft Corp MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 184 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Moody's Corporation MCoN : BMO abaisse son objectif de cours de 515 $ à 490 $
* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 520 $ à 480 $
* Morningstar Inc MORN.O : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 237 $
* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* MSC Industrial Direct Co MSM.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 152 dollars
* MSCI Inc MSCI.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 615 $ à 613 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 4 $ à 4,50 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Clear Street relève son objectif de cours de 111 $ à 112 $
* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 480 $
* National Healthcare Properties NHP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* National Healthcare Properties NHP.O : Raymond James fixe son objectif de cours à 20 $
* NCR Voyix Corporation VYX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 8 $
* Nextpower NXT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* NiSource Inc NI.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 17 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* Oge Energy Corp OGE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $
* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Olin Corp OLN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $
* Olin Corporation OLN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 18 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Orbital Infrastructure Group OIG.O : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Orbital Infrastructure Group OIG.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »
* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC fixe un objectif de cours de 15 $
* Orion180 Insurance Group Inc OIG.O : la Deutsche Bank lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 12,9 $
* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154 $ à 162 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $
* Perimeter Solutions Inc PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Pershing Square Inc PS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 54,00 $ à 38,00 $
* Pershing Square Inc PS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »
* Philip Morris PM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 234 $ à 275 $
* Portland General Electric Co POR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $
* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 136 dollars
* Ppl Corp PPL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $
* Prologis Inc PLD.N : La Scotiabank relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer le secteur »
* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 211 dollars
* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Quanterix Corporation QTRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 3 $ à 3,50 $
* Qxo Inc QXO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 188,00 $ à 166,00 $
* Resideo Technologies Inc REZI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $
* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Richardson Electronics Ltd RELL.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 130,00 $ à 134,00 $
* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* RPM International RPM.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 107 $
* Rtx Corp RTX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 238 $ à 208 $
* Rtx Corp RTX.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $
* S&P Global Inc SPGI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 505 $ à 500 $
* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $
* Schrodinger Inc SDGR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Sentinelone Inc S.N : Needham relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Service Properties Trust SVC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 12,5 $ à 11 $
* Servicenow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134 $ à 160 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* Servicenow Inc NOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 348 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $
* Smartrent Inc SMRT.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1,75 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stonex fixe un objectif de cours de 25 $
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Barclays fixe un objectif de cours de 73 $
* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Southern Co SO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 101 $ à 94 $
* Southern Co SO.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $
* Southern Company SO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 92,00 $
* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 243 $
* Sun Communities Inc SUI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 148 $ à 140 $
* Syndax Pharmaceuticals SNDX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $
* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 303 $ à 325 $
* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130,00 $ à 125,00 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 675 $ à 760 $
* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $
* T-Mobile TMUS.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $
* T-Mobile TMUS.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 265 $ à 260 $
* Tractor Supply Company TSCoO : Citigroup relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 95 $ à 94 $
* TransUnion TRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 224,00 $ à 231,00 $
* Twist Bioscience Corporation TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 190 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »
* Udr Inc UDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 499 $ à 502 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 39 $ à 28 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Ventas Inc VTR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO abaisse son objectif de cours de 248 $ à 217 $
* Verizon VZ.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Verizon VZ.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 46 $
* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* VF Corp VFC.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* VF Corp VFC.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 14,00 $ à 20,00 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $
* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $
* Vivmark Residential VMRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 475 $ à 515 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 121 $ à 116 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 117 $ à 111 $
* Welltower Inc WELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 259 $ à 246 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 410 $ à 420 $
* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 74 $
* Westlake Corporation WLK.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif de cours de 66 dollars
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 175 dollars
* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $
* Xcel Energy XEL.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 90 $ à 87 $
* Xylem Inc XYL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 159 $ à 139 $
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