TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Essex Property Trust, Qualys, Vulcan Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Essex Property Trust, Qualys et Vulcan Materials.
POINTS FORTS
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $
* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »
* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $
Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adi Global Distribution Inc. ADIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens fixe un objectif de cours de 21 $
* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Amrize AG AMRZ.S : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 CHF à 40 CHF
* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $
* Ast Spacemobile, Inc. ASTS.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Ast Spacemobile, Inc. ASTS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 54 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 181 $ à 180 $
* Ball Corp BALL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $
* Bel Fuse Inc. BELFB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Camden Property Trust CPT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 101 $
* Ceco Environmental Corp. CECO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
* Celanese Corp CE.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Centerpoint Energy CNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* Chemours CC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son
objectif de cours de 14 $ pour le porter à 22 $
* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 355 $ à 375 $
* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 74 $ à 65 $
* Entergy ETR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $
* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $
* Esco Technologies Inc. ESE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 350 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 34 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 60 $ contre 50 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Genesis Energy LP GEL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 468 $ à 495 $
* Huntsman Corp HUN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Invitation Homes Inc. INVH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $
* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 680 $ à 650 $
* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $
* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $
* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 520 $ à 480 $
* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $
* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $
* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Olin Corp OLN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $
* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $
* Perimeter Solutions, Inc. PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Philip Morris PM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Portland General Electric Co POR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $
* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Resideo Technologies, Inc. REZI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $
* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $
* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex fixe un objectif de cours de 25 $
* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Southern Co SO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 101 $ à 94 $
* Sun Communities Inc SUI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 148 $ à 140 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 95 $ à 94 $
* TransUnion TRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
* Udr, Inc. UDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Vivmark Residential VMRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $
* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 74 $
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