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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Essex Property Trust, Qualys, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 10:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Essex Property Trust, Qualys et Vulcan Materials.

POINTS FORTS

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $

* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adi Global Distribution Inc. ADIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens fixe un objectif de cours de 21 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Amrize AG AMRZ.S : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 CHF à 40 CHF

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Ast Spacemobile, Inc. ASTS.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ast Spacemobile, Inc. ASTS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 54 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 181 $ à 180 $

* Ball Corp BALL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* Bel Fuse Inc. BELFB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 101 $

* Ceco Environmental Corp. CECO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Celanese Corp CE.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Centerpoint Energy CNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Chemours CC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son

objectif de cours de 14 $ pour le porter à 22 $

* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 355 $ à 375 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 74 $ à 65 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $

* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $

* Esco Technologies Inc. ESE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 350 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 34 $

* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 60 $ contre 50 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Genesis Energy LP GEL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 468 $ à 495 $

* Huntsman Corp HUN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Invitation Homes Inc. INVH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 680 $ à 650 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $

* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 520 $ à 480 $

* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Olin Corp OLN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 15 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Perimeter Solutions, Inc. PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Philip Morris PM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Portland General Electric Co POR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Resideo Technologies, Inc. REZI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Silgan Holdings Inc. SLGN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex fixe un objectif de cours de 25 $

* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Southern Co SO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 101 $ à 94 $

* Sun Communities Inc SUI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 148 $ à 140 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 95 $ à 94 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Udr, Inc. UDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Vivmark Residential VMRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 74 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 10:24:43.

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