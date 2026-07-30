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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Meta, S&P Global
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Meta et S&P Global.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 à 225 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à

27 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 28

$

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 225

$

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 275 $ à

280 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 223 $ à 283 $

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performer » à « conserver

»

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 13 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 140 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à

2 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 97 $ à 87 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 174 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 198 $ à 225

$

* Chemed Corp CHE.N : RBC relève son objectif de cours de 436 $ à 548 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à

39 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 386 $ à 385

$

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 150 $ à

161 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à

165 $

* Disney DIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $

* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 300 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 1 120 $ à 1 208 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : RBC relève son objectif de cours de 153 $ à

157 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $

* First Busey Corp BUSE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 73 $ à 78 $

* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 186 $ à 203 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 175 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 74 $ à 82 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 435 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 435 $ à 465 $

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 385 $ à 410 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 420 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 261 $ à 280 $

* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 141 $ à 151 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : la Deutsche Bank attribue pour la première fois la note

« neutre »; objectif de cours: 120 dollars

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $

* Lam Research LRCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne

avec le marché »

* Lendingtree Inc TREE.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 540 $ à 450 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 579 $ à 469 $

* Masco Corp MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Meta META.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 850 $ à 700 $

* Meta META.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 640 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* Meta META.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 750 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 646 $ à 647 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 540 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 470 $ à 510 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 99 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 31

$

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à

227 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à

121 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à

24 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter »

à « conserver »

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Park National Corp PRK.A : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

106 $ à 86 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à «

neutre »

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : RBC relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 157 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 235 $ à 165 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 265 $ à 215 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 231 $ à 220 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à

28 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 137 $ à 127 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 103 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à

160 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 103 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $

* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 422 $ à 440 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 465 $

* TransUnion TRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 181 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 161 $ à 166 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 245 $

* Waste Management Inc WM.N : CIBC relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 263 $ à 271 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 415 $ à 365 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 226 $ à 270 $

* Wingstop Inc WING.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 305 $ à 265 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 193 $ à 173 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Woodward Inc WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 450 $ à 430 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 12:05:48.

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  • ( AFP / JENS SCHLUETER )
    La croissance allemande plus résiliente que prévue au deuxième trimestre malgré la guerre
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 13:19 

    La croissance allemande a légèrement décéléré au deuxième trimestre mais a mieux résisté que prévu aux vents contraires liés à la guerre au Moyen-Orient, notamment grâce à une embellie de ses exportations d'après la Bundesbank. Le produit intérieur brut (PIB) de ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Portugal: le PIB accélère au deuxième trimestre avec une hausse de 0,8%
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 13:18 

    Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,8% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, après une hausse de 0,1% en début d'année, a annoncé jeudi l'Institut national des statistiques (Ine). Cette accélération s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: le taux de chômage rebondit en juin, à 5,7%
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 13:15 

    Le taux de chômage a rebondi en Italie au mois de juin, à +5,7%, selon une première estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Istat). L'Istat avait annoncé en mai que le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau historique, à 5%, ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève dans une zone boisée en proie à un incendie au sud de la ville de Réthymnon, sur l'île grecque de Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )
    Grèce: les pompiers à la lutte avec un incendie en Crète
    information fournie par AFP 30.07.2026 13:15 

    Plus de deux cents pompiers ont lutté jeudi contre un incendie de forêt sur l'île grecque de Crète (sud) qui a entraîné l'évacuation de quelque 8.000 personnes après avoir causé la mort de deux pompiers, selon les autorités. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ... Lire la suite

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