TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Meta, S&P Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Meta et S&P Global.
POINTS FORTS
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 à 225 dollars
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $
* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à
27 $
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 28
$
* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 225
$
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 275 $ à
280 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 223 $ à 283 $
* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performer » à « conserver
»
* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 13 $
* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $
* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $
* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 140 $
* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $
* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à
2 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $
* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 97 $ à 87 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 174 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 198 $ à 225
$
* Chemed Corp CHE.N : RBC relève son objectif de cours de 436 $ à 548 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à
39 $
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $
* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $
* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 386 $ à 385
$
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 150 $ à
161 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à
165 $
* Disney DIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $
* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $
* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 300 $
* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 1 120 $ à 1 208 $
* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : RBC relève son objectif de cours de 153 $ à
157 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $
* First Busey Corp BUSE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $
* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 73 $ à 78 $
* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 186 $ à 203 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 175 $
* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $
* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $
* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 74 $ à 82 $
* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 435 $
* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 435 $ à 465 $
* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 385 $ à 410 $
* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 420 $
* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $
* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 261 $ à 280 $
* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $
* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 141 $ à 151 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : la Deutsche Bank attribue pour la première fois la note
« neutre »; objectif de cours: 120 dollars
* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $
* Lam Research LRCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne
avec le marché »
* Lendingtree Inc TREE.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 540 $ à 450 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 579 $ à 469 $
* Masco Corp MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $
* Meta META.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 850 $ à 700 $
* Meta META.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 640 $
* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $
* Meta META.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $
* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 750 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $
* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 646 $ à 647 $
* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 540 $ à 550 $
* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 470 $ à 510 $
* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 99 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 31
$
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à
227 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à
121 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à
24 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter »
à « conserver »
* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Park National Corp PRK.A : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
106 $ à 86 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à «
neutre »
* PPG Industries Inc PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : RBC relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 157 $
* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 235 $ à 165 $
* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 265 $ à 215 $
* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 231 $ à 220 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $
* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à
28 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 137 $ à 127 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 103 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à
160 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 103 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $
* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 422 $ à 440 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 465 $
* TransUnion TRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 181 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 161 $ à 166 $
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Veralto Corp VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 245 $
* Waste Management Inc WM.N : CIBC relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $
* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 263 $ à 271 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 415 $ à 365 $
* Welltower Inc WELL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 226 $ à 270 $
* Wingstop Inc WING.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 305 $ à 265 $
* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 193 $ à 173 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Woodward Inc WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 450 $ à 430 $
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