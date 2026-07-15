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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Goldman Sachs, JP Morgan
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Goldman Sachs et JP Morgan.

POINTS FORTS

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1.280 $ à 1.300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 201 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Bank of America BAC.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $

* BXP Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 148 $ à 153 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 87 $ à 112 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 233 $ à 230 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 236 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1.280 $ à 1.300 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à

161 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 121 $ à 140

$

* First Bancorp FBP.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 31 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 955 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.130 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1.099 $ à 1.145 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 373 $ à 383 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* JP Morgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours de 370 $ à 384 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362 $ à 370 $

* JP Morgan JPM.N : RBC relève son objectif de cours de 330 $ à 370 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 340 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* Macerich Co MAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* OFG Bancorp OFG.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Popular Inc BPOP.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 201 dollars

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 379 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 103 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 378 $ à 376 $

* RXO Inc RXO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 211 $ à 166 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 262 $ à 256 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Veradermics Inc MANE.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 170 dollars

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 98 $ à 94 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 248 $ à 270 $

Valeurs associées

AAR
134,500 USD NYSE +2,72%
ACADIA REIT-SBI
21,365 USD NYSE +0,16%
AGREE RLTY REIT
78,000 USD NYSE -0,79%
AMER TOWER REIT
168,850 USD NYSE -0,43%
BANK OF AMERICA
60,635 USD NYSE +1,86%
BOYD GAMING
86,110 USD NYSE +0,44%
BRIXMOR PRP REIT
31,655 USD NYSE +0,94%
BXP
67,730 USD NYSE +1,01%
C.H.ROBINSON WLD
199,6100 USD NASDAQ +1,58%
CELCUITY
111,0500 USD NASDAQ +6,99%
CHEFS' WAREHOUSE
98,7900 USD NASDAQ +1,39%
CITIGROUP
133,285 USD NYSE -5,28%
CROWN CASTL REIT
79,060 USD NYSE -1,00%
DIGITA RLTY REIT
173,140 USD NYSE -2,69%
DRAFTKINGS RG-A
25,2100 USD NASDAQ -4,69%
EASTGROUP PROP R
211,215 USD NYSE +0,10%
EQUINIX REIT
1 023,5400 USD NASDAQ -1,54%
EXTRA SP ST REIT
145,520 USD NYSE +0,11%
FD RLTY INV-SBI
122,100 USD NYSE +0,23%
FIRST BANCORP
26,710 USD NYSE +0,26%
GE AEROSPACE
353,560 USD NYSE -0,02%
GOLDMAN SACHS GR
1 141,280 USD NYSE +9,03%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
363,830 USD NYSE -6,90%
INVENTRUST REIT
35,520 USD NYSE +0,57%
JONES LANG LASAL
314,460 USD NYSE -2,34%
JPMORGAN CHASE
343,030 USD NYSE +2,56%
KIMCO RLTY REIT
25,245 USD NYSE +0,56%
KITE REALTY REIT
28,690 USD NYSE +0,88%
LANDSTAR SYSTEMS
211,4100 USD NASDAQ -0,69%
LAS VEGAS SANDS
44,790 USD NYSE -2,41%
LIGAND PHARMA
300,9700 USD NASDAQ -2,68%
MACERICH REIT
24,865 USD NYSE +0,46%
OFG BANCORP
49,870 USD NYSE -0,26%
PENN ENTMT
20,1800 USD NASDAQ -1,46%
PERFORMANCE FOOD
112,890 USD NYSE -0,34%
POPULAR
169,0000 USD NASDAQ +0,17%
PTC THERAPEUTICS
78,0600 USD NASDAQ -4,02%
PUBLIC STOR REIT
319,030 USD NYSE -0,89%
Pétrole Brent
85,82 USD Ice Europ +0,80%
Pétrole WTI
80,34 USD Ice Europ +0,83%
RED ROCK RESOR RG-A
64,0000 USD NASDAQ -0,64%
REGENCY CENT REITRG
80,3300 USD NASDAQ +0,49%
RELIANCE
388,470 USD NYSE +0,76%
RXO
28,050 USD NYSE +3,47%
SBA CMMNS REIT-A
187,2500 USD NASDAQ +0,08%
SMN PRP GRP REIT
221,270 USD NYSE +0,76%
STEEL DYNAMICS
233,3500 USD NASDAQ -0,34%
THE KRAFT HEINZ
25,0800 USD NASDAQ -0,59%
US FOODS HOLDING
101,010 USD NYSE -0,32%
VENTAS REIT
92,400 USD NYSE +0,36%
WELLS FARGO
85,350 USD NYSE -2,67%
WELLTOWER REIT
236,020 USD NYSE +0,60%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 09:24:47.

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