TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Goldman Sachs, JP Morgan

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Goldman Sachs et JP Morgan.

POINTS FORTS

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1.280 $ à 1.300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 201 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Bank of America BAC.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $

* BXP Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 148 $ à 153 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 87 $ à 112 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 233 $ à 230 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 236 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1.280 $ à 1.300 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à

161 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 121 $ à 140

$

* First Bancorp FBP.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 31 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.202 $ à 1.299 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 955 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.130 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1.099 $ à 1.145 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 373 $ à 383 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* JP Morgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours de 370 $ à 384 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362 $ à 370 $

* JP Morgan JPM.N : RBC relève son objectif de cours de 330 $ à 370 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 340 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* Macerich Co MAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* OFG Bancorp OFG.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Popular Inc BPOP.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 201 dollars

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 379 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 103 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 378 $ à 376 $

* RXO Inc RXO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 211 $ à 166 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 262 $ à 256 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Veradermics Inc MANE.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 170 dollars

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 98 $ à 94 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 248 $ à 270 $