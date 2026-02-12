TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac Holdings, Gilead

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de **cours** sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applovin Corp APP.O : Jefferies ramène le cours cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan **ramène le cours** cible de 650 $ à 500 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 800 $ à 650 $

* AT&T Inc T.N : RBC relève le cours cible de 29 $ à 31 $

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le cours cible de 45 $ à 66 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan ramène le cours cible de 242 $ à 236 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible de 50 $ à 57 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le cours cible de 950 $ à 1 000 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies **ramène le cours** cible de 62 $ à 55 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; **objectif de

cours de 16 $**

* Fis FIS.N : JP Morgan **ramène le cours** cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets **relève le cours** cible de 13 $ à 14 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 $ à 229 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 220 $ à 255 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies relève le cours cible de 37 $ à 46 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 45 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen relève le cours cible de 42 $ à 56 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies ramène le cours cible de 560 $ à 325 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan **ramène le cours** cible de 650 $ à 530 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler **ramène le cours** cible de 400 $ à 280 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James **ramène le cours** cible de 525 $ à 280 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners abaisse le cours cible de 267 $ à 185 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies **ramène l'objectif** de cours de 81 $ à 66 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan **ramène le cours** cible de 118 $ à 67 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners **ramène l'objectif** de cours de 127 $ à 78 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC **ramène le cours** cible de 90 $ à 68 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson **ramène le cours** cible de 690 $ à 680 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le **cours** cible de 360 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le **cours** cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC relève le **cours** cible de 320 $ à 330 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève le cours cible de 443 $ à 499 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le cours cible de 195 $ à 210 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible de 145 $ à 153,5 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies ramène le cours cible de 190 $ à 130 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen **ramène le cours** cible de 184 $ à 137 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson **ramène le cours** cible de 85 $ à 60 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC **ramène le cours** cible de 80 $ à 65 $

* **Q2** Holdings Inc QTWO.N : Raymond James **ramène le cours** cible de 90 $ à 80 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève le cours cible de 197 $ à 203 $

* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le **cours** cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC **relève le cours** cible de 151 $ à 171 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen **relève le cours** cible de 230 $ à 242 $

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 70 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia ramène le cours cible de 270,5 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen **ramène le cours** cible de 263 $ à 252 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG **ramène le cours** cible de 60 $ à 41 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan **relève le cours** cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson **ramène l'objectif** de cours de 23 $ à 13 $

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le **cours** cible passe de 28 $ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève le **cours** cible de 225 $ à 305 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 266 $