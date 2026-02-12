 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac, Gilead
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 $ à 229 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 156 $ à 185 $

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 8 $ à 10 $

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies relève le prix cible de 52,6 $ à 58,3 $

* Angi Inc ANGI.O : Benchmark réduit le prix cible de 27 $ à 20 $

* Applovin Corp APP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 780,00 $ à 705,00

$

* Applovin Corp APP.O : BTIG réduit l'objectif de prix de 771 $ à 640 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 650 $ à 500 $

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 800,00 $ à 720,00 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 800 $ à 650 $

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève le prix cible de 465 $ à 640 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 735 $ à 543 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit la recommandation de "surpondération" à

"pondération égale"

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 23 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo réduit la recommandation de "surpondération"

à "pondération égale"

* Ares Commercial Real Estate Corp. ACRE.N : Wells Fargo augmente le PT de 4 $ à 5 $

* Array Digital Infrastructure, Inc. AD.N : Wells Fargo abaisse le PT de 62 $ à 54 $

* Assurant Inc AIZ.N : BMO réduit le prix cible de 255 $ à 246 $

* AT&T Inc T.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 12 $ à 9 $

* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 12,5 $ à 9 $

* BorgWarner BWA.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 46 $ à 82 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 $ à 76 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 51 $ à 60 $

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le prix cible de 55 $ à 70 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 52 $ à 75 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 236 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève le cours cible de 260 $ à 265 $

* Cognizant CTSH.O : BMO réduit le prix cible de 96 $ à 83 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt réduit la recommandation de "acheter" à

"vendre"

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit le PO de 163 $ à 150

$

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Dupont DD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours cible de 925 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 950 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 950 $ à 1 070 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le prix cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 959 $ à 997 $

* Equinix Inc EQIX.O : Stifel relève le prix cible de 1020 $ à 1075 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le prix cible de 995 $ à 1123 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 925 $ à 975 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat;

PT 16 $

* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 13 $ à 14 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays relève l'objectif de cours de 52 $ à

53 $

* Gcm Grosvenor Inc GCMG.O : TD Cowen relève la recommandation de "conserver" à "acheter";

relève le prix cible de 12,5 $ à 14 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research augmente le PO de 224 $ à 260 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 $ à 229 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève le prix cible de 220 $ à 255 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 185 $ à 234 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 95 $ à 90 $

* Globalfoundries GFS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 $ à 55 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Argus Research augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible de 37 $ à 46 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 45 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham relève le cours cible de 42 $ à 55 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna augmente le prix cible de 36 $ à 50 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 42 $ à 56 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* Gxo Logistics GXO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : TD Cowen relève le prix cible de 62 $ à 69 $

* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève la recommandation de

"sous-performance" à "neutre"

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 $ à 95

$

* Hii HII.N : BofA Global Research relève la recommandation de "sous-performance"

à "neutre"

* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 350 $ à 380 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 299 $ à 332 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève le prix cible de 266 $ à 321 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève le prix cible de 309 $ à 350 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève le PT de 338 $ à 373 $

* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 20 $ à 18 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 448 $ à 463 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO ramène le prix cible de 385 $ à 285 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible de 560 $ à 325 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 650 $ à 530 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Mizuho réduit le prix cible de 550 $ à 300 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de 577,00 $ à 405,00 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Needham réduit le prix cible de 700 $ à 300 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 400 $ à 280 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 525 $ à 280 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC réduit le prix cible de 800 $ à 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 370 $ à 270 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 600 $ à 350 $

* Humana HUM.N : Jefferies réduit le prix cible de 310 $ à 235 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners abaisse le cours cible de 267 $ à 185 $

* Humana HUM.N : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"; baisse le prix

cible de 322 $ à 189 $

* Humana, Inc. HUM.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 310 $ à 250 $

* Immunome, Inc. IMNM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible de 81 $ à 66 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours de 118 $ à 67

$

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible de 127 $ à 78

$

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible de 130 $ à 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 165 $ à 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à 70 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit la recommandation de

"surpondération" à "pondération égale"

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho augmente le PT de 75 $ à 85 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 105 $ à 118 $

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 24

$ à 22 $

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le PT de 10 $ à 15 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 358 $ à 355 $

* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho réduit le prix cible de 27 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible de 24 $ à 15 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson abaisse le PT de 690 $ à 680 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible de 755 $ à 761 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 680 $ à 700 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 631 $ à 612 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible de 320 $ à 340 $

* McDonald's MCD.N : BTIG relève le prix cible de 360 $ à 370 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible de 371 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 360 $ à 364 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 330 $

* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays relève le cours cible de 372 $ à 380 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 345 $ à 355 $

* Mcgrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Mcgrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 140 $

* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Motorola MSI.N : JP Morgan relève le prix cible de 515 $ à 520 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 443 $ à 499 $

* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays augmente le prix cible de 495 $ à 506 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le prix cible de 195 $ à 210 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO ramène le cours cible de 147 $ à 140 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 153,5 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Argus Research relève la recommandation de

"conserver" à "acheter"

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève la recommandation de "performance de

marché" à "surperformance"

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG réduit le prix cible de 248 $ à 200 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays réduit le prix cible de 185 $ à 140 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 137 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG réduit le prix cible de 195 $ à 140 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible de 190 $ à 130 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Mizuho réduit le prix cible de 180 $ à 120 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 184 $ à 137 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Wedbush réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Pegasystems, Inc. PEGA.O : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 48 $

* Philip Morris International PM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 192 $ à 206 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho relève le cours cible de 125 $ à 140 $

* Pure Storage, Inc. PSTG.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 120 $ à 100 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Needham réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Quantumscape QS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 10 $ à 9 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 210 $ à 235 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : TD Cowen réduit la recommandation de "acheter" à

"conserver"

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 130 $ à 120 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 56 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit la recommandation de "surpondération" à

"pondération égale"

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 197 $ à 203 $

* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 $ à 236 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 601 $ à 482 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup réduit le prix cible de 635 $ à 480 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho réduit le prix cible de 657 $ à 551 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 85

$

* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève le prix cible de 175 $ à 200 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities augmente le PT de 165 $ à 200 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 134 $ à 150 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 10 $ à 6 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO augmente le prix cible de 72 $ à 90 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à 110 $

* Sterling Infrastructure STRL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT

486 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Tenet Healthcare THC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 235 $ à 260 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 242 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 62 $ à 73 $

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 70 $

* Terex Corp TEX.N : Raymond James augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 72 $ à 82 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève le cours cible de 190 $ à 200 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève le cours cible de 77 $ à 83 $

* Tko Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible de 210 $ à 240 $

* T-Mobile TMUS.O : Barclays relève le cours cible de 240 $ à 245 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 270,5 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 94 $ à 79 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible de 60 $ à 41 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 30 $

* Unity Software Inc U.N : Macquarie réduit le prix cible de 50 $ à 37 $

* Unity Software Inc U.N : Needham réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 59 $ à 29 $

* Unity Software Inc U.N : Wedbush réduit le prix cible de 37 $ à 30 $

* Unity Software Inc U.N : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 28 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours de 54 $ à 38 $

* USA Today Co TDAY.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat;

PT 10 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 22 $ à 16 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 23 $ à 13 $

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de 28

$ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup augmente le prix cible de 220 $ à 286 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 225 $ à 305 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 198 $ à 290 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible de 200 $ à 266 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le prix cible de 211 $ à 269 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 281 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 195 $ à 270 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 258 $ à 283 $

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens augmente le prix cible de 230 $ à 290 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève le cours cible de 302 $ à 313 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup augmente le prix cible de 70 $ à 81 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève le prix cible de 10 $ à 12 $

* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 170 $ à 165 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna réduit le prix cible de 80 $ à 50 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit son objectif de cours de 104 $ à 100 $

Valeurs associées

ALBEMARLE
166,545 USD NYSE -5,17%
AMC NETWORKS RG-A
7,4300 USD NASDAQ -0,93%
AMERICAN INTL GR
79,160 USD NYSE +0,92%
APPLOVIN RG-A
377,0250 USD NASDAQ -17,47%
ARCUS BIOSCIENS
20,680 USD NYSE -3,23%
ARES COMM REIT
5,575 USD NYSE +0,09%
ASSURANT
215,620 USD NYSE -0,18%
AT&T
29,055 USD NYSE +2,11%
AVANTOR
9,405 USD NYSE -2,39%
BORGWARNER
68,020 USD NYSE +2,83%
CHEESECAKE FACTO
61,4636 USD NASDAQ -0,17%
CISCO SYSTEMS
76,9250 USD NASDAQ -10,07%
CLOUDFLARE RG-A
191,530 USD NYSE +1,11%
COCA-COLA CO
79,725 USD NYSE +1,44%
COGNIZANT TECH SO-A
68,7000 USD NASDAQ -3,12%
COINBASE GLB RG-A
146,8700 USD NASDAQ -4,13%
DELL TECH RG-C
117,790 USD NYSE -5,16%
DUPONT DE NEMOURS
51,770 USD NYSE +0,50%
EQUINIX REIT
965,7000 USD NASDAQ +11,32%
EXELIXIS
43,3300 USD NASDAQ +0,91%
FENNEC PHARMA
8,3700 USD NASDAQ +7,03%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
47,980 USD NYSE -0,66%
FORD MOTOR
14,175 USD NYSE +2,72%
GAM & LSURE REIT
47,0500 USD NASDAQ +1,75%
GCM GROSVENOR RG-A
11,7800 USD NASDAQ +2,79%
GENERAC HLDGS
226,585 USD NYSE +5,43%
GILEAD SCIENCES
151,6939 USD NASDAQ -2,64%
GLOBAL PAYMENTS
71,760 USD NYSE -0,62%
GLOBALFOUNDRIES
49,5700 USD NASDAQ +1,70%
GXO LOGISTICS
64,290 USD NYSE +1,52%
HEXCEL
92,755 USD NYSE +5,60%
HILTN WRLD HLDGS
332,535 USD NYSE +2,32%
HP
18,935 USD NYSE -4,15%
HUBSPOT
228,270 USD NYSE +9,07%
HUMANA
176,770 USD NYSE +0,80%
HUNTGTN INGLS IN
405,380 USD NYSE +3,23%
IMMUNOME
23,2800 USD NASDAQ -0,56%
INSPIRE MED SYS
63,190 USD NYSE -7,23%
INTL FLAVORS&FRA
82,960 USD NYSE +7,76%
KAISER ALUM
145,5300 USD NASDAQ +0,57%
LIGHTPATH TECH-A
12,2300 USD NASDAQ +19,08%
LITHIA MOTORS
312,480 USD NYSE -2,40%
LYFT RG-A
13,6399 USD NASDAQ -2,50%
MARTIN MARIETTA
656,595 USD NYSE -0,74%
MC GRATH RENT
118,1000 USD NASDAQ +2,13%
MCDONALD'S
326,283 USD NYSE +0,94%
MONDELEZ INTL RG-A
61,9600 USD NASDAQ +0,80%
MOTOROLA SOLTN
467,190 USD NYSE +10,82%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
125,6500 USD NASDAQ -8,58%
NORTHERN TRUST
146,5750 USD NASDAQ +0,05%
NUTANIX RG-A
40,8700 USD NASDAQ -1,35%
OLD DOMINION FRE
189,0000 USD NASDAQ -2,81%
ORMAT TECHNOLOGI
121,620 USD NYSE -1,19%
OSCAR HEALTH RG-A
14,445 USD NYSE +6,14%
PALO ALTO NETWORKS
164,6250 USD NASDAQ -0,41%
PAYCOM SOFTWARE
117,025 USD NYSE -1,48%
PEGASYSTEMS
41,5650 USD NASDAQ +9,58%
PHILIP MRRS INT
189,270 USD NYSE +1,62%
PPG INDUSTRIES
132,610 USD NYSE +1,15%
PURE STORAGE RG-A
74,970 USD NYSE -1,45%
Q2 HOLDINGS
55,580 USD NYSE -1,91%
QUEST DIAGNOSTIC
211,900 USD NYSE +1,27%
QUIDELORTHO
23,9500 USD NASDAQ -16,84%
RAPID7
7,4101 USD NASDAQ +0,41%
RIGETTI COMPUTING
15,2400 USD NASDAQ -7,24%
ROBINHOOD MARKETS
73,4800 USD NASDAQ -5,76%
ROLLINS
57,870 USD NYSE -11,80%
RYDER SYSTEM
211,000 USD NYSE -2,98%
S&P GLOBAL
390,200 USD NYSE -0,14%
SEZZLE
61,8450 USD NASDAQ -1,61%
SITEONE LANDSCAP
163,160 USD NYSE 0,00%
SNAP-A
4,929 USD NYSE -1,13%
SNR
126,580 USD NYSE +0,94%
SOLSTICE ADVA
83,9900 USD NASDAQ +12,06%
SPROUTS FARMERS
66,2400 USD NASDAQ +0,87%
STERLING INFRA
467,2150 USD NASDAQ +7,68%
T-MOBILE US
216,4100 USD NASDAQ +3,28%
TAYLOR MORR HOME
66,100 USD NYSE +0,55%
TENET HEALTHCARE
232,195 USD NYSE +2,63%
TEREX CORP
68,525 USD NYSE -0,88%
TEXAS ROADHOUSE
184,1200 USD NASDAQ +0,41%
THE KRAFT HEINZ
24,4150 USD NASDAQ -2,30%
TKO GRP RG-A
209,080 USD NYSE -0,60%
TRIMBLE
67,3000 USD NASDAQ +3,33%
UNITY SOFTWARE
20,640 USD NYSE -3,57%
VALVOLINE
38,945 USD NYSE +0,14%
VERTEX RG-A
12,6200 USD NASDAQ -1,64%
VERTV HOLDINGS RG-A
253,625 USD NYSE +2,04%
WESCO INTL
316,200 USD NYSE +4,38%
WESTINGHOUSE AIR
260,470 USD NYSE +2,32%
WILLIAMS COMPANI
71,685 USD NYSE +0,79%
XPLR INFRA
11,110 USD NYSE +0,32%
XYLEM
129,130 USD NYSE +1,91%
ZILLOW GRP RG-A
45,0800 USD NASDAQ -0,04%
ZIMMER BIOMET HL
96,470 USD NYSE +0,91%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/02/2026 à 16:11:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

