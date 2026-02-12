TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac, Gilead

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 $ à 229 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 156 $ à 185 $

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 8 $ à 10 $

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies relève le prix cible de 52,6 $ à 58,3 $

* Angi Inc ANGI.O : Benchmark réduit le prix cible de 27 $ à 20 $

* Applovin Corp APP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 780,00 $ à 705,00

$

* Applovin Corp APP.O : BTIG réduit l'objectif de prix de 771 $ à 640 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 650 $ à 500 $

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 800,00 $ à 720,00 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 800 $ à 650 $

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève le prix cible de 465 $ à 640 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 735 $ à 543 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit la recommandation de "surpondération" à

"pondération égale"

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 23 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo réduit la recommandation de "surpondération"

à "pondération égale"

* Ares Commercial Real Estate Corp. ACRE.N : Wells Fargo augmente le PT de 4 $ à 5 $

* Array Digital Infrastructure, Inc. AD.N : Wells Fargo abaisse le PT de 62 $ à 54 $

* Assurant Inc AIZ.N : BMO réduit le prix cible de 255 $ à 246 $

* AT&T Inc T.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 12 $ à 9 $

* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 12,5 $ à 9 $

* BorgWarner BWA.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 46 $ à 82 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 $ à 76 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 51 $ à 60 $

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le prix cible de 55 $ à 70 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 52 $ à 75 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 236 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève le cours cible de 260 $ à 265 $

* Cognizant CTSH.O : BMO réduit le prix cible de 96 $ à 83 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt réduit la recommandation de "acheter" à

"vendre"

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit le PO de 163 $ à 150

$

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Dupont DD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours cible de 925 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 950 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 950 $ à 1 070 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le prix cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 959 $ à 997 $

* Equinix Inc EQIX.O : Stifel relève le prix cible de 1020 $ à 1075 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le prix cible de 995 $ à 1123 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 925 $ à 975 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat;

PT 16 $

* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 13 $ à 14 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays relève l'objectif de cours de 52 $ à

53 $

* Gcm Grosvenor Inc GCMG.O : TD Cowen relève la recommandation de "conserver" à "acheter";

relève le prix cible de 12,5 $ à 14 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research augmente le PO de 224 $ à 260 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 $ à 229 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève le prix cible de 220 $ à 255 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 185 $ à 234 $

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 95 $ à 90 $

* Globalfoundries GFS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 $ à 55 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Argus Research augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible de 37 $ à 46 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 45 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham relève le cours cible de 42 $ à 55 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna augmente le prix cible de 36 $ à 50 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 42 $ à 56 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* Gxo Logistics GXO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : TD Cowen relève le prix cible de 62 $ à 69 $

* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève la recommandation de

"sous-performance" à "neutre"

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 $ à 95

$

* Hii HII.N : BofA Global Research relève la recommandation de "sous-performance"

à "neutre"

* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 350 $ à 380 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 299 $ à 332 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève le prix cible de 266 $ à 321 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève le prix cible de 309 $ à 350 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève le PT de 338 $ à 373 $

* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 20 $ à 18 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 448 $ à 463 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO ramène le prix cible de 385 $ à 285 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible de 560 $ à 325 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 650 $ à 530 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Mizuho réduit le prix cible de 550 $ à 300 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de 577,00 $ à 405,00 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Needham réduit le prix cible de 700 $ à 300 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 400 $ à 280 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 525 $ à 280 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC réduit le prix cible de 800 $ à 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 370 $ à 270 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 600 $ à 350 $

* Humana HUM.N : Jefferies réduit le prix cible de 310 $ à 235 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners abaisse le cours cible de 267 $ à 185 $

* Humana HUM.N : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"; baisse le prix

cible de 322 $ à 189 $

* Humana, Inc. HUM.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 310 $ à 250 $

* Immunome, Inc. IMNM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible de 81 $ à 66 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours de 118 $ à 67

$

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible de 127 $ à 78

$

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible de 130 $ à 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 165 $ à 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à 70 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit la recommandation de

"surpondération" à "pondération égale"

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho augmente le PT de 75 $ à 85 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 105 $ à 118 $

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 24

$ à 22 $

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le PT de 10 $ à 15 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 358 $ à 355 $

* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho réduit le prix cible de 27 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible de 24 $ à 15 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson abaisse le PT de 690 $ à 680 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible de 755 $ à 761 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 680 $ à 700 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 631 $ à 612 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible de 320 $ à 340 $

* McDonald's MCD.N : BTIG relève le prix cible de 360 $ à 370 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible de 371 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 360 $ à 364 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 330 $

* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays relève le cours cible de 372 $ à 380 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 345 $ à 355 $

* Mcgrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Mcgrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 140 $

* Mondelez International, Inc. MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Motorola MSI.N : JP Morgan relève le prix cible de 515 $ à 520 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 443 $ à 499 $

* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays augmente le prix cible de 495 $ à 506 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley augmente le prix cible de 195 $ à 210 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le prix cible de 195 $ à 210 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO ramène le cours cible de 147 $ à 140 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 153,5 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Argus Research relève la recommandation de

"conserver" à "acheter"

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève la recommandation de "performance de

marché" à "surperformance"

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG réduit le prix cible de 248 $ à 200 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays réduit le prix cible de 185 $ à 140 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 137 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG réduit le prix cible de 195 $ à 140 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible de 190 $ à 130 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Mizuho réduit le prix cible de 180 $ à 120 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 184 $ à 137 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Wedbush réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Pegasystems, Inc. PEGA.O : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 48 $

* Philip Morris International PM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 192 $ à 206 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho relève le cours cible de 125 $ à 140 $

* Pure Storage, Inc. PSTG.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 120 $ à 100 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Needham réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Quantumscape QS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 10 $ à 9 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 210 $ à 235 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : TD Cowen réduit la recommandation de "acheter" à

"conserver"

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 130 $ à 120 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 56 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit la recommandation de "surpondération" à

"pondération égale"

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 197 $ à 203 $

* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 $ à 236 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 601 $ à 482 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup réduit le prix cible de 635 $ à 480 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho réduit le prix cible de 657 $ à 551 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 85

$

* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève le prix cible de 175 $ à 200 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities augmente le PT de 165 $ à 200 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 134 $ à 150 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 10 $ à 6 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO augmente le prix cible de 72 $ à 90 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à 110 $

* Sterling Infrastructure STRL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT

486 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Tenet Healthcare THC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 235 $ à 260 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 242 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 62 $ à 73 $

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 70 $

* Terex Corp TEX.N : Raymond James augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 72 $ à 82 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève le cours cible de 190 $ à 200 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève le cours cible de 77 $ à 83 $

* Tko Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible de 210 $ à 240 $

* T-Mobile TMUS.O : Barclays relève le cours cible de 240 $ à 245 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 270,5 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 94 $ à 79 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible de 60 $ à 41 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 30 $

* Unity Software Inc U.N : Macquarie réduit le prix cible de 50 $ à 37 $

* Unity Software Inc U.N : Needham réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 59 $ à 29 $

* Unity Software Inc U.N : Wedbush réduit le prix cible de 37 $ à 30 $

* Unity Software Inc U.N : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 28 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours de 54 $ à 38 $

* USA Today Co TDAY.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat;

PT 10 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 22 $ à 16 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 23 $ à 13 $

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de 28

$ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup augmente le prix cible de 220 $ à 286 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 225 $ à 305 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 198 $ à 290 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible de 200 $ à 266 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le prix cible de 211 $ à 269 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Barclays relève le prix cible de 200 $ à 281 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 195 $ à 270 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 258 $ à 283 $

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens augmente le prix cible de 230 $ à 290 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève le cours cible de 302 $ à 313 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup augmente le prix cible de 70 $ à 81 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève le prix cible de 10 $ à 12 $

* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 170 $ à 165 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna réduit le prix cible de 80 $ à 50 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit son objectif de cours de 104 $ à 100 $